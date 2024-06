Haz tu valoración:

Lidia Fernández

Redmi Note, la gama media más vendida y aplaudida de Xiaomi, está triunfando con su nueva edición: la número 13 ya. Se trata de un nuevo teléfono actualizado que es perfecto para aquellos que no quieren gastarse mucho dinero.

Mientras los teléfonos con cámaras capaces de grabar vídeos cinematográficos o los móviles plegables cada vez suben más de presupuesto, la marca china ha apostado por intentar mejorar las capacidades que más usan los usuarios día a día.

Por eso, parece que los clientes están encantados. Así lo demuestran las ventas: Redmi Note 13 está siendo el móvil más vendido del día. Gracias, sobre todo, al espectacular descuento del 30% que permite comprarlo por apenas 170 euros.

Este modelo, además, es el que tiene más memoria RAM, 8GB, y más de almacenamiento, 256 GB.

Más batería y mejor pantalla

Frente a la anterior versión barata de Xiaomi, el número 12, el dispositivo ha cambiado en muchos aspectos:

Tiene más batería : una increíble capacidad de 5000mAh que puede durarte más de un día.

: una increíble capacidad de 5000mAh que puede durarte más de un día. Carga rápida de 33 W que te permitirá volver a usarlo en seguida.

Cámara principal de 108 MG con la que verás todos los detalles.

Nuevo diseño con tres cámaras traseras encajadas en rectángulos.

encajadas en rectángulos. Pantalla de 6,65 pulgadas .

. Calidad AMOLED con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.

Así es la potencia del Redmi Note 13

El procesador del Redmi Note 13 es Snapdragon 685, una reconocida marca que te asegura potencia y calidad. No obstante, no soporta 5G, por lo que el teléfono ofrece solo una conectividad 4G. Una diferencia que no es tan relevante en el momento de uso.

Eso sí, el procesador sí incluye NFC, la cualidad que cada vez más usuarios buscan: te permite pagar con tu tarjeta de crédito o débito desde el móvil sin tener que sacar la cartera.

Por otra parte, como es habitual en estos precios, el procesado de las imágenes no es el mejor.

Aunque puedes elegir realizar imágenes de 108 megapíxeles, estas suelen ocupar mucho espacio. La opción de fábrica es más reducida, pero suficiente para capturar tu día a día.

Eso sí, si consigues el modelo de 256 GB, el almacenamiento de las aplicaciones no debería ser un problema, al menos hasta dentro de un par de años.

El complemento perfecto para el móvil más deseado

Además, si lo deseas, en estos instantes no solo puedes conseguir el más que anhelado Redmi Note 13 de Xiaomi, sino que, además, puedes hacerte con una carcasa o funda compatible a este teléfono o dimensiones similares por un precio de lo más económico. Una carcasa que, a diferencia de otras, dispone de una cómoda correa de mano que te permitirá llevar de manera segura tu teléfono móvil entre las manos y de un cómodo soporte que podrás utilizar como trípode, si lo deseas.

Samsung: su teléfono también está rebajado

Una opción un tanto más cara la tiene Samsung con su Galaxy A53, que normalmente oscila entre los 450 euros, pero que actualmente puedes adquirir por unos 274 euros.

Este modelo, sí tiene 5G, pero solo 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM.

También con 5000 mAh de batería, tiene una carga rápida de 25 W. Lo que más destaca es su pantalla super AMOLED de 6,5 pulgadas, con gran calidad Full HD para ver todo a la perfección.

Respecto a las cámaras, tiene tres opciones: una de 64 MG, un gran angular y otra macro. Un trío muy habitual en todos los móviles que sirve para probar distintos ángulos.

Su procesador Octa-Core de 5 nm permite poder llevar varias tareas al mismo tiempo y tiene también NFC.

Y, por último, el dispositivo es sumergible en el agua por tiempo limitado.

