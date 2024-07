Haz tu valoración:

Lidia Fernández

Las zapatillas deportivas se han convertido en la prenda estrella en el mundo de la moda. Han pasado de un entorno deportivo a uno casual e incluso formal y son el complemento perfecto para cualquier conjunto de ropa. Incluso en verano.

Aunque las altas temperaturas dan pie a llevar zapatos más abiertos o chanclas, no siempre es recomendable. Con unas deportivas el pie irá más cómodo y protegido, además de más elegante.

Por eso, hay unas zapatillas en Amazon que no dejan de venderse desde la llegada de la ola de calor. Son de la marca Tommy Hilfiger y son bastante fresquitas para este tiempo.

Zapatillas cómodas y transpirables de Tommy Hilfiger

Estas zapatillas de Tommy Hilfiger tienen todo lo que buscas para triunfar en verano:

Color blanco que reducirá el calor de los pies

que reducirá el calor de los pies Suela vulcanizada , normalmente recomendable para patinar, pero ideal para mantenerse firme en el pavimento

, normalmente recomendable para patinar, pero ideal para mantenerse firme en el pavimento Lona de algodó n que ayuda a que sea más fresco

n que ayuda a que sea más fresco Forro también 100% algodón

Detalles sencillos y discretos de la marca

Un conjunto de características que ha convencido a más de 17.000 personas en Amazon, que han valorado muy positivamente estas zapatillas.

En el último mes, con la rebaja del Prime Day, se han comprado más de 400 unidades, pero aún hay stock y tallas del 39 a la 48.

Además, también hay más colores.

El tono gris del mismo modelo de zapatillas también es uno de los más elegidos por los usuarios. Aunque el blanco es el más recomendado para el verano y combinar con todo los conjuntos, esta opción se ensucia menos y le aporta un toque diferente de color.

Y, otro color esencial de la marca Tommy Hilfiger es el azul, que no podía faltar en esta selección.

Un tono azul marino, también muy veraniego y que siempre quedará perfecto para ir cómodo por las vacaciones y en la playa.

Buena relación calidad-precio

Como mencionábamos, las zapatillas están muy bien valoradas en Amazon. Tienen 4,3 estrellas sobre 5 y muchos comentarios que destacan que además de ser «bonitas» son muy «cómodas».

«Son bastante bonitas y cómodas, cosa que me ha sorprendido, ya que este tipo de zapatos no me suele resultar muy cómodo, pero he de decir que muy bien», ha escrito uno de los clientes.

«Son comodísimas y muy bonitas, la relación calidad precio, inmejorable«, ha comentado otro: «Tras varios lavados siguen intactas».

