En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(3 votos: 4,33 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Irene Díaz

Desde 2003 es uno de los peines más innovadores y vendidos del mercado.

Olivia Garden Fingerbrush - Cerdas de Jabalí y Nylon - Grande - Color Negro Rebajas

Desenreda sin tirones el pelo, incluso cuando está mojado y más vulnerable. En cualquier situación: tras la ducha, en el baño, en la piscina o en la playa.

Se llama Fingerbrush Combo y es de una marca inglesa llamada Olivia Garden. Es apto para cabellos delicados y se puede usar, por supuesto, también con el pelo seco.

Hazte miembro de Amazon Prime GRATIS Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso. Hazte Prime ahora (es GRATIS)

Un cepillo diferente

Desde que saltó al mercado ha sido un superventas absoluto, agotándose a toda velocidad en las tiendas online de peluquerías y material profesional de peluquería. Y es que los expertos lo consideran distinto por su forma de mano con dedos. Esta permite desenredar, peinar y masajear el cuero cabelludo, en húmedo y en seco, sin partir el cabello.

Pero no únicamente…

También lo consideran especial su combinación de dos tipos de cerdas: las de jabalí, que aportan brillo y las de nylon, que evitan la electricidad estática.

Olivia Garden Fingerbrush - Cerdas de Jabalí y Nylon - Grande - Color Negro Rebajas

Estas son sus virtudes, según el conocido peluquero madrileño Moncho Moreno:

Óptimo desenredado en seco y mojado, sin tirones ni roturas.

Mango antideslizante que evita enredos.

Cepillado extra brillante sin electricidad estática.

Cerdas con puntas redondas para una suavidad extrema.

Su estructura aireada acelera el secado.

Clientes y expertos coinciden

Ya hemos visto lo que dicen los expertos. Otra cosa, sin duda, es lo que digan los clientes que ya lo han probado. Y en este caso coinciden al 100%: cientos de comentarios en Internet avalan que la experiencia de quien lo compra es muy buena.

Los compradores dicen que, sea cual sea nuestro estilo de cabello, nos ayudará a conseguir una textura sin frizz y brillo de espejo.

E incluso que ayuda cuando se tienen problemas de caída:

– «¿Dónde has estado toda mi vida? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Ahora ya no podré vivir sin tu presencia nunca más, y creo que eso resume todo… Es perfecto, suave y maravilloso, y aunque el pelo me sigue cayendo… ahora ya no me lo arranco al peinarme. Definitivamente será mi compañero de viaje para siempre».

Otras opiniones

– «Noto que mi pelo se parte muchísimo menos con este cepillo, lo recomiendo 100%».

– «La delicadeza de sus cerdas. No tira del pelo. Antes a mi hija se le caía mucho al desenredar. Ahora no. Es una adolescente con abundante pelo. Era un suplicio desenredarlo. Ya no. Muy buena calidad».

Para todo tipo de cabellos

Olivia Garden Fingerbrush - Cerdas de Jabalí y Nylon - Grande - Color Negro Rebajas

Una de las ventajas de este cepillo es que está disponible en tres tamaños (también en versión térmica, por cierto) y, por tanto, resulta apto para los diferentes tipos de melenas:

Grande para melenas largas, abundantes y de pelo grueso.

para melenas largas, abundantes y de pelo grueso. Mediano para todas las melenas.

para todas las melenas. Pequeño para cabellos cortos.

Última actualización el 2022-11-10 at 16:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas