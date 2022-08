Los mejores cortapelos: Cinco claves para elegir bien y acertar en el corte

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(49 votos: 4,14 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Abel Tena

Ser tu propio peluquero está de moda, y al alcance de todos los bolsillos.

Con las herramientas adecuadas podemos mantener un estilo constante con poco esfuerzo y hasta pasando un buen rato.

Para lograrlo, sólo necesitamos hacernos con las herramientas necesarias, empezando por un buen secador de pelo, tanto si estamos en casa como si nos vamos de viaje.

Porque tener el pelo seco es una de las premisas fundamentales para conseguir un buen corte.

Después, será mejor que tengamos claro el estilo de pelo que mejor nos va, para acertar con la maquinilla.

La longitud que queramos tener es un paso fundamental, porque si seleccionamos un número por debajo del 4 vamos a estar hablando de un ‘rape’ estilo militar, algo que no a todo el mundo le favorece.

Las mejores máquinas para cortar el pelo

Hoy en día, las máquinas pueden hacer casi todo con garantías.

Por eso, de la misma manera que es muy recomendable mantener y mejorar la higiene bucal con un buen cepillo de dientes eléctrico o con un irrigador dental… una buena máquina cortadora de pelo nos puede dar un look adecuado sin tener que ir al peluquero.

La favorita: Remington HC5035 ColourCut

Los materiales son de buena calidad. Es robusta, poco ruidosa y no provoca tirones.

Algunos se quejan de la calidad de las tijeras como su punto débil, y hay quien echa de menos una bolsita con cierre para guardar todo el material.

Algo positivo es que se puede cortar desde muy corto con degradado hasta más largo.

Y es un acierto el hecho de que haya muchos peines de diferentes longitudes (inclinado para detrás de las orejas) que permiten darle al pelo el acabado que se prefiera.

Además, los peines son de diferentes colores y llevan grabada la longitud, lo que lejos de ser un adorno es algo muy útil que facilita mucho la elección del que queremos en cada momento.

Uno de los compradores añade: “por el precio que tiene no dudaría comprarla. Había probado alguna otra de marcas ‘baratas’ y se nota mucho la diferencia».

Philips QC5115/15

Es un cortador de pelo básico, acorde con su precio, pero más que correcto.

Es eficiente en el apurado con todos sus peines y muy ligera, lo que es una virtud sobre todo si tienes una familia grande y la vas a utilizar un buen rato, porque no te cansas.

También es fácil de limpiar tras cada uso y no necesita de ningún aceite para lubricar las cuchillas, porque son autoafilables.

No da tirones si tienes el pelo bien peinado y funciona exclusivamente por cable, lo que evita problemas de batería. Además, tienes bastantes opciones de longitud, con un mínimo de 3mm.

No es excesivamente silenciosa y su acabado de plástico predominante le confiere una imagen de producto barato.

Remington HC5880

Funciona bien y apura bastante el corte.

Para la mayoría de los compradores es una magnifica sorpresa. Corte rápido, limpio, silencioso y además no da tirones.

Hay quien la utiliza incluso para arreglar la barba, aunque aquí hay diferentes opiniones.

Para unos, al tener profundidad de corte regulable, permite jugar con el largo, y siempre da la impresión de arreglada.

Para otros, al tener mucha separación entre plásticos, dificulta hacer un corte apurado de la barba. Y hay que pasar muchas veces para que corte bien.

La larga duración de la batería es una de las cuestiones más llamativas a su favor.

Además, está considerado un cortador de pelo muy económico, que además se puede limpiar en el agua.

Panasonic ER-1611

La marca Panasonic siempre ha sido famosa por sus productos de calidad, aunque a un precio elevado.

Pero claro, estaremos comprando una de las mejores cortadoras de pelo del mercado.

Esta máquina dispone de un motor lineal con una fuerza constante de 10.000 vibraciones por minuto.

Esto quiere decir que es bastante potente, aunque el tacto en el pelo no es molesto.

También tiene una hoja de fibra de carbono cubierta de titanio, lo que hace que el corte sea muy preciso y no produzca tirones capilares.

También dispone de un diseño de lo más ergonómico, que resulta cómodo por si hay que cortar más de un cabello.

Tiene seis longitudes de corte ajustables, y puede usarse con cable o de forma inalámbrica. Además, tiene luz indicadora de batería baja.

Cortapelos KYG

Buena autonomía, baja sonoridad, ligera… es útil para rebajar el pelo de todo el cuerpo: para poder afeitarse, cortar el pelo o depilarse.

Además, pesa poco, corta muy bien sin dar tirones y es muy manejable. Y la pantalla led le da un toque bastante moderno.

Incluso los compradores consideran que el sistema para aumentar o disminuir el largo del corte es muy ingenioso.

La pega es que, al pesar poco, parece menos contundente que otras, y da la sensación de que va a durar poco.

Hatteker

Corta el pelo sin tirones incluso si es rizado y muy fuerte.

La sujeción de seguridad es buena y no tienes que preocuparte de que se mueva al cambiarlo de mano o de orientación. La limpieza es muy sencilla con el cepillo que te dan.

Hay quien la usa para depilar las piernas y las axilas y también se muestra encantado.

Y un comprador asegura que, aunque “en las instrucciones no lo pone, el plástico azul se puede quitar para obtener rasurados».

Es un cortapelos rápido, la batería dura bastante y al usarlo sin peine, con el nivel 0, deja un buen apurado.

Braun HC 5010

La califican como una maquinilla estupenda incluso para cortarse el pelo al 0. Suficiente autonomía, corte suave del cabello y muy preciso.

En definitiva, uno de los mejores cortapelos que se pueden comprar actualmente.

Ligera de peso, construcción bastante buena y fácil limpieza. Además, es bastante cómoda, porque permite usarla en la ducha, aunque es un poco ruidosa.

Los compradores alaban lo que consideran muy buenos materiales de construcción y duraderos.

Como punto más negativo, alguno echa en falta que no corte a 0.5, 1.5, 2.5, etc, y lo haga sólo al 0, 1 ,2, 3 etc. Y le acusan de que la batería tarda bastante en cargarse.

WONER

Bien presentada, es elegante, pesa poco, carga rápido y es fácil de utilizar. Viene con varios peines numerados para diferentes cortes.

Destaca su botón turbo que hace que funcione a más velocidad.

Y trae además una pantalla led que nos indica lo que queda de carga, así como una bolsa para guardarlo todo después de su uso.

Consigue un corte muy suave y tiene cabezales para casi todas las medidas posibles.

Además su batería es muy duradera, se carga con bastante rapidez y marca hasta el nivel de batería que tiene.

Su sistema da la posibilidad de bajar y subir la cuchilla.

Dispone de cepillo para limpiar los pelos en la máquina, y la cuchilla se puede quitar para poder limpiar en el agua.

Moser 1406

Corta bien el pelo, sin tirones ni enganches, pero hace un ruido de más al conectarla y pesa un poco. En cualquier caso, es un producto de calidad.

Trae dos peines para corte, uno con regulador de tamaño y el otro sin regulador y más corto. La cuchilla es ajustable en longitud.

Incluye una opción para cortar el pelo desde cero hasta 18 milímetros, además de un palanca con la que puedes ajustar si lo quieres más o menos corto, y una palanca para poder bloquear la largura deseada.

El único defecto es que para ahorrar en materiales han construido un peine corredizo, y es una idea poco práctica ya que para poder desplazarlo se requiere algo de maña, y estudiar la pieza detenidamente.

Claves para usar bien un cortapelos

Recuerda: antes de cortar es fundamental colocar el peine adecuado para el largo de pelo que queremos dejar.

En caso de que no seas muy hábil en la materia de cortar el pelo, los expertos recomiendan empezar por uno que sea un poquito más largo y que lo utilicemos para toda la cabeza.

Por aquello de no arriesgar más de lo debido. Después ya podremos colocar un peine más corto para ‘atacar’ a las zonas en las que nos queramos lucir con un corte algo más apurado.

Como criterios generales, tienes que recordar cortar siempre en la dirección contraria al crecimiento del cabello, sujetar con fuerza la maquinilla para que no se escape, y hacerlo con un ritmo uniforme.

Sin prisas. Porque, por muy lento que vayas, tampoco vas a tardar demasiado.

Última actualización el 2022-08-16 at 16:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas