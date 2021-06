(180 votos: 3,29 de 5)

Artículo actualizado el viernes 18 de junio de 2021

Las mejores ofertas del día no estarían completas si no añadiéramos grandes precios en mascarillas de alta protección ya sean FFP2 o FFP3, para que todos podamos movernos con la necesaria protección, que a estas alturas es una cuestión irrenunciable para conservar la salud y no ponernos en riesgo.

Hemos encontrado en esta selección desde smartphones y robots aspirador que están a unos precios increíbles, hasta televisores o proyectores que hoy podemos encontrar con descuentos bastante más altos del 25%.

Y como lo delicado de la situación ha hecho que muchas personas hayan tenido que volver a teletrabajar con portátil desde su domicilio, hemos seleccionado un par de ellos con rebajas importantes, que además en estos precios suponen un ahorro de cientos de euros.

Y no nos hemos olvidado tampoco de los productos de moda con los que revestir nuestro armario a precios increíbles. Qué mejor momento que éste, a principio de año, que arrancar con los propósitos e intentar ponerse en forma de una vez por todas.

Recuerda pasar por nuestro artículo centrado en los chollos del día, donde todos tienen más de un 40% de descuento.

