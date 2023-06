(1 votos: 5,00 de 5)

Durante el verano, los planes que más apetecen (y si las temperaturas lo permiten) son al aire libre: playa, piscina… Sin embargo, exponerse al sol durante varias horas puede tener consecuencias directas sobre nuestra salud.

Después de una sobreexposición a los rayos solares se puede producir una quemadura solar, que no deja de ser una reacción de la piel. Aunque los primeros signos pueden no aparecer durante las primeras horas tras la quemadura, el efecto total puede llegar a tardar más de 24 horas.

Las señales más evidentes son piel roja y sensible, caliente al tacto, y en los casos más graves: ampollas y fiebre, escalofríos e incluso náuseas. Si se padece cualquiera de estos últimos síntomas, se debe consultar con un facultativo. Por eso, es importante proteger la piel de los rayos ultravioleta con protectores solares, ya sea en crema, spray o en aerosol.

Con cualquiera de las tres opciones y tratándose de nuestra piel, lo que nunca debemos hacer es escatimar en producto y arriesgarnos a no cubrir del todo el cuerpo. Incluso siempre se recomienda colocar el producto 30 minutos antes de la exposición solar o previo a salir de casa, para darle tiempo a la piel de absorberlo.

Antes de colocar el protector en la bolsa de aseo, comprobar su fecha de vencimiento, porque aunque nuestra costumbre es guardar las cremas indeterminadamente, las cremas solares se vencen. Incluso lo ideal es renovarla cada 12 meses, ya que una vez abierta va perdiendo paulatinamente sus propiedades. Uno de los más vendidos en Amazon es de la marca Hawaiian Tropic, en formato crema y con más de 13.000 valoraciones.

Resistente al agua

Hablamos de un protector solar con SPF 30. Estas siglas no significan otra cosa que Factor de Protección Solar y es un número que indica durante cuánto tiempo la piel protegida puede exponerse al sol sin sufrir un eritema (enrojecimiento de la piel).

Por ejemplo, si normalmente la piel se nos enrojece al sol al cabo de 10 minutos, con un FPS 20, retardaríamos 20 veces más ese enrojecimiento, es decir, tardaríamos 200 minutos más en ponernos colorados (10 x 20). La labor de los FPS es retardar el enrojecimiento, por eso es que se aconseja cada cierto tiempo volver a colocarnos el protector.

Se trata de una bruma protectora que proporciona protección UVA y UVB al mismo tiempo que hidrata la piel hasta 12 horas. Cuenta con una fragancia tropical y una textura ligera, para una rápida absorción, ideal para la playa y la piscina.

Es hipoalergénico y dermatológicamente probado. Este producto está recomendado por la Fundación contra el Cáncer.

Más de 13.000 valoraciones

Entre los compradores que han probado esta crema solar de Hawaiin Tropic destacan de ella su aroma, su poder hidratante y su protección solar. «Huele genial y deja la piel muy hidratada. El protector es bueno. Lo he usado varias veces y lo volvere a pedir», explica un usuario.

«Llevaba tiempo buscando una crema para protegerme los tatuajes ahora que viene el calor, pero las cremas solares específicas para tatuajes eran demasiado caras y las otras cremas solares más convencionales que había probado no me gustaban porque o bien tardaban mucho tiempo en secar, no se absorbían bien, manchaban….», señala, por su parte, otro internauta.

