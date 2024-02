(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Los productos capilares son todo un mundo. Sin embargo, los más conocidos son aquellos destinados a la hidratación y la reparación del daño: las mascarillas.

Están formuladas con ingredientes nutritivos y reparadores, que penetran en la cutícula capilar, para hidratar en profundidad, restaurar el brillo y su elasticidad. Además, su uso es bastante sencillo.

Las mascarillas para el pelo se aplican después del champú. Se dejan actuar durante unos minutos, según marca el fabricante, y posteriormente se enjuaga el cabello.

Las hay para el pelo con las puntas abiertas, dañado, encrespado, teñido e incluso seco. Es el caso de la mascarilla de la marca Ziaja, que cuesta tan solo dos euros en Amazon.

¿Cómo es la mascarilla capilar de Ziaja?

Ziaja es una marca especializada en el cuidado de la piel y el cabello. Fundada en Polonia en 1989, se ha consolidado entre expertos de belleza por las soluciones efectivas y asequibles para todo el cuidado personal: desde productos para el rostro, el cuerpo o el pelo.

Uno de los puntos que más valoran los usuarios son que todos están formulados con ingredientes naturales y de alta calidad. Y esta mascarilla con leche de cabra no iba a ser menos.

Mascarilla fortalecedora para cabello opaco y seco. Está enriquecida con keratina y un complejo de proteínas de leche de cabra.

Este producto tiene un objetivo: reconstruye la estructura del cabello afectado, mejorando su flexibilidad, restaurando su suavidad e hidratación. Además, proporciona brillo y facilita el peinado. Sus ingredientes activos incluyen el complejo de proteínas de leche de cabra y keratina.

«Brillo e hidratación para el cabello»

Los usuarios que ya han probado esta mascarilla capilar de leche de cabra de Ziaja dicen de ella que tiene buena relación calidad-precio, que aporta suavidad y con buen aroma.

«Esta mascarilla me ha sorprendido para bien, tiene un precio estupendo en comparación con marcas más caras y el resultado es extraordinario. Tengo mucho pelo y bastante fosco y esta mascarilla de perfume suave aporta un brillo e hidratación increíbles, además de dominar mi melena encrespada, mis ondas naturales se marcan sin ese encrespamiento tan odioso, pero no deja el pelo graso. Me encanta, volveré a comprarla», escribe Xonxo en Amazon.

Melani, por su parte, señala que «contiene keratina y proteínas de leche de cabra. Limpia suavemente el cabello y el cuero cabelludo. Reconstruye la estructura del cabello afectado mejorando su flexibilidad. Proporciona volumen natural y brillo al cabello facilitando el peinado dejándolo suave».

«Lo compré porque las curlys lo recomendaban para darle proteínas al pelo cuando está falto de ella. Yo aún no consigo distinguir cuándo le hace falta, pero tras probarlo algunas veces seguidas vi que aunque me dejaba el pelo más suelto y suave y con el rizo algo más marcado, también me lo dejaba algo más seco y crespo!, indica otra usuaria, que también destaca que huele genial.

Su precio original es de 6,51 euros. Sin embargo, ahora está con un 66% de descuento, por lo que se puede encontrar en Amazon por 2,19 euros.

Última actualización el 2024-02-16 at 06:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados