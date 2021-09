Botas para pasear bajo la lluvia resguardados del agua

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(8 votos: 4,88 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Abel Tena

Se vienen tiempos complicados en lo climático. Las precipitaciones están haciendo acto de presencia en toda la Península y debemos estar preparados. En este punto, entran en juego las botas de lluvia.

La lluvia es bonita, si estamos dentro de casa.

Claro que, si nos toca salir a la calle o incluso dar un paseo, no estar bien protegidos es sinónimo entre otras cosas, de pies mojados y fríos.

Mantener nuestros pies resguardados del agua no implica dejar de lado la comodidad o la estética.

Por eso vamos a brindarles algunos consejos sobre como elegir las mejores botas para la lluvia y nuestro listado de artículos favoritos.

Qué tener en cuenta para elegir unas botas de lluvia

Materiales

La mayoría de las botas están confeccionadas en caucho, vinilo o cualquier otro material sintético. En cambio, hay otros materiales que hacen uso de la tecnología textil.

Uno de ellos es la tecnología waterproof, que es un tratamiento que se le da al calzado para impermeabilizarlo, de manera que repela el agua y no se introduzca en el interior del calzado.

El Gore-Tex o GTX es una membrana conformada por microfibras que impiden el paso del agua y del viento y facilitan la transpiración. Suele ser utilizado en zonas con lluvias muy intensas o dónde el clima es muy extremo.

Caña

Debes tener en cuenta que hay diversas alturas de caña. Desde la caña alta que cubre hasta la rodilla, pasando por la media caña que alcanza la mitad de la pierna o la caña baja que se eleva poco más del tobillo.

Talla en las botas de lluvia

Seguramente te sientas tentado de comprar la bota de acuerdo con tu talla. Bien, ten presente dos cosas:

Una, que generalmente estas botas suelen ser estrechas y algunos usuarios prefieren optar por un número más.

y algunos usuarios prefieren optar por un número más. Dos, vas a usar estas botas durante el invierno y la mayoría de los modelos no tienen abrigo, con lo cual necesitarás combinar las botas con un par de medias grueso y es posible que la talla que elijas te quede estrecha.

Estampado

Aquí para gustos colores. Hay un sinfín de modelos y seguro que das con el que mejor se adapta con tu armario.

Podemos encontrar botas de lluvia con diversos estampados, desde flores, lunares, escocesas; hasta botas de colores estridentes o colores más neutros para quienes prefieran lo clásico que combine con todo.

Las botas por excelencia, Hunter Original Tall Classic

Una icónica marca con 160 años de historia. Son «LAS» botas de lluvia por excelencia, pero también cuestan «LO» suyo.

Para quién pueda permitírselo, que ni lo dude, estas son sus botas de lluvia.

De caña alta, no solo son ideales para usar durante los días de lluvia en la ciudad, sino que son geniales para dar paseos al aire libre en zonas con barro o con charcos con cierta profundidad. Podemos estar seguros que nuestros pies estarán cien por cien a salvo del agua.

Fabricadas íntegramente en caucho, inclusive su correa ajustable en la parte superior.

Al tratarse de una bota de caña alta, lo ideal es que quede lo más ajustada posible a la pierna posible, ya que si nos queda holgada o nos «sobra» mucho hueco, da la sensación de que nos queda grande.

La altura del tacón no es muy pronunciada (1,5cm ) y a lo igual que la favorita, es ancho y completa la suela antideslizante, que en el caso de las Hunter, está totalmente integrada al diseño de la bota.

Saguaro, una opción más formal

Si lo nuestro es el diseño más clásico, simplemente por gusto o porque nos combina mejor con la ropa para ir a trabajar, una buena opción son las botas de lluvia Saguaro, la opción contra el agua del convencional modelo Chelsea.

Fabricadas en caucho con suela de goma, su diseño se caracteriza por la simpleza de sus lineas. Al utilizarlas con un vaquero, un vestido o un pantalón de vestir, prácticamente pasarán inadvertidas como botas de lluvia.

Además entre sus modelos podemos elegir entre versiones mate o con brillo, junto a una paleta de colores muy sobria con colores como el negro, azul oscuro o el marrón.

La bota es de caña corta y se ajusta mediante una banda elástica. El tacón se eleva casi nada y es del tipo de diseño vaquero.

Además son extremadamente flexibles, ideal para largas caminatas urbanas o para usarlas durante todo el día.

La marca también tiene una variante al modelo Chelsea, de caña media y con un diseño simulando la técnica matelassé; para que prefieran salir de lo convencional, pero no tanto.

Apta todo tipo de frioleras, Gracosy

No a todas nos gusta el calzado plástico y muchas otras nos caracterizamos por tener los pies siempre fríos.

Una buena alternativa, son las botas Gracosy, pensadas para la nieve pero que por ser impermeables resultan estupendas para la lluvia.

Su exterior está confeccionado en microfibra, material que resulta una total barrera contra el agua.

La suela de goma Inner no solo resulta antideslizante, si no que al tratarse de una bota de nueve, le aporta un plus extra de agarre en suelos mojados o con inclinación.

El interior está revestido en terciopelo artificial. El problema con los materiales artificiales es que suelen originar malos olores, pero nada que no se solucione aireándola luego de cada uso.

Hay que tener presente que su interior ocupa un espacio que le resta al pie, por ello muchos usuarios han optado por una talla más a la que usan cotidianamente, y evitar así que las botas les queden muy estrechas.

De caña corta, tienen una cremallera lateral que permite abrir totalmente la bota y calzarla sin problema alguno.

Una opción sport, ideal para el fin de semana y para los anti botas de plástico.

Crocs, divertidas y coloridas

Vibrantes, desenfrenadas y súper cancheras. Crocs es conocida por fabricar las crocband, los suecos de goma que tanto utilizan los niños en verano y los profesionales de la salud, pero entre sus filas también tiene otras opciones como estas botas de lluvia.

Una de las botas más ligeras y cómodas que podemos encontrar en esta comparativa, gracias a la tecnología Iconic Crocs Comfort desarrollada por la marca.

Se trata de un acolchado de espuma Croslite (también desarrollo de Crocs) que se siente suave al contacto a la vez que resulta muy liviano.

Su diseño roomy, resulta en un calce más amplio y espacioso. De tacón plano y caña media, cuanta con unos agujeros que sirven al momento de calzarnos la bota.

Una opción todoterreno, las botas Ladeheid

Clásicas y robustas, así son las botas para lluvia Ladeheid. Fabricadas en PVC de una sola pieza, mantienen las clásicas lineas de unión de las antiguas botas de caucho, que se fabricaban en varias piezas y luego se unían.

Su suela es plana, robusta y con varios detalles en la trama que ofician de grip, dotando a la suela de unas características espectaculares, aún en suelos encharcados.

Las Ladeheid suelen ser la típica bota que se utiliza para trabajar en el campo, en lugares resbaladizos y mojados o incluso para realizar actividades al aire libre en dónde el agua está de por medio.

Son botas de caña alta, aunque a diferencia de otros modelos no llegan hasta la rodilla, sino que se quedan un poco por debajo pero sin llegar a una caña media.

Están disponibles desde la talla 36 a la 42 y vienen en divertidos colores para combinar.

Súper cancheras y con todo el estilismo, Aonegold

Antes muerta que sencilla es la frase que mejor le va a las botas Aonegold. DE caña alta y con un diseño muy similar, casi igual, al de una bota de montar.

Lo que destaca de la Aonegold es su doble ajuste, por su parte superior y a la altura del tobillo, logrando así adaptar mucho mejor el calzado al pie.

Recuerden que las botas de caña alta lo ideal es que queden bien pegadas a la pierna.

Fabricadas en PVC, combinando el material en acabado mate y brillo.

Su suela plana y su tacón de 3,5 cm tienen detalles similares a las suelas de los zapatos náuticos de invierno, ahorrándonos resbalones peligrosos.

Para calzarlas, cuentan con un cierre lateral que abre la bota en su totalidad. La podemos conseguir en color marrón, negro y rojo.

Que nos sobre el color con las botas Aigle Malouine

Aigle es una marca francesa fundada a mediados del 1800, y debe su fama gracias a que su fundador obtuvo la licencia del proceso de vulcanización patentado por Goodyear.

Desde entonces se dedica a la fabricación, entre otros, de artículos de caucho.

El diseño de las Aigle es juvenil y descontracturado, junto con las líneas blancas que le aportan un toque deportivo.

Lo bueno es que vienen en diversos colores y podemos hacernos con algunos pares para combinar con todo nuestro guardarropa.

Su suela es de goma plana y su caña se eleva un poco por encima de una bota de caña media.

No cuentan con ningún sistema de ajuste y para calzarlas basta con tirar de ellas e introducir el pie dentro, con lo cual el diámetro de la caña es bastante amplio y queda un poco «suelto» una vez puestas.

Una bota no tan bota, cubrecalzado Perletti

Por último queremos dejarles una opción a las acépticas de las botas de lluvia, el cubre calzado Perletti.

No se trata de una bota en sí, sino de una bolsa plástica fabricada en PVC con suela antideslizante; las cuales se ajustan mediante unos cordones regulables.

La principal función, además de mantener los pies secos, es proteger el calzado del agua.

Es una buena alternativa para las que no nos gustan las botas de lluvia, pero tampoco queremos estropear los zapatos y mucho menos ir con dos pares de calzados por la vida, uno para la lluvia y otro para cambiarnos.

El cubrecalzado viene en diferentes tallas: S. M y L.

Botas de lluvia: Consejos prácticos

Si la mayoría del día estás bajo techo, no es necesario que te compres una bota de lluvia muy abrigada, basta con que sea impermeable y te permita llegar de un lado a otro con los pies secos.

Por el contrario, si vas a pasar mucho tiempo fuera, no solo debes contemplar el abrigo sino también un extra de comodidad. En caso así, la flexibilidad y el confort no son negociables.

no son negociables. No es necesario que te compres una bota excesivamente cara, si dónde vives la lluvia es algo ocasional. Basta con un modelo que te sirva para salir del paso ya que el desgaste a la que vas a someter el calzado es muy bajo.

Lluvia y calor, mala opción. Puedes tentarte de usarlas con las lluvias de verano, pero ten presente que es un calzado que da mucho calor y no suele ser transpirable.

Al llegar a casa, sécalas con un paño y de ser posible, airéalas. Evita dejarlas cerca de una fuente de calor ya que tiende a envejecer el caucho.

Evita dejarlas cerca de una fuente de calor ya que tiende a envejecer el caucho. Si aparece un polvillo blanco en las botas no te alarmes. Este proceso se conoce como floración y lo realiza el caucho al expulsar partículas insolubles a la superficie.

¿Se te han rozado? Prueba untando la rozadura con pasta de dientes y luego pásale un paño, o frótala con una goma de borrar y remata con un paño humedecido.

Prueba untando la rozadura con pasta de dientes y luego pásale un paño, o frótala con una goma de borrar y remata con un paño humedecido. Evita la humedad en el interior de las botas, para ello cuando no las utilices, guárdalas con varias hojas de periódico arrugadas en su interior, y de ser posible en posición vertical.

Botas de lluvia: Algunas curiosidades

También llamadas katiuskas, tomando ese nombre de una zarzuela de Emilio González del Castillo y Manuel Martíalonso, son un tipo de bota cuya función es proteger los pies del agua de lluvia, barro o incluso la nieve.

Al principio fueron creadas para trabajar en el campo y estaban confeccionadas con caucho y vinilo. Pero tienen un origen más remoto aún.

En 1817 el Duque de Wellington le encargó a su zapatero Hobb´s, una bota que pudiera utilizar tanto en el campo de batalla como por la noche, debajo del pantalón. Así nacieron las famosas “wellies”.

Los caballeros ingleses no tardaron en adoptar este nuevo modelo de calzado, fabricado por ese entonces en cuero; y luego años más tarde cruzaron el continente hacia Estados Unidos, dónde fueron fabricadas en goma por su impermeabilidad y teñidas de verde camuflaje para aprovecharlas en las cacerías.

Última actualización el 2021-07-23 at 00:30 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas