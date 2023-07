(5 votos: 4,80 de 5)

Mes a mes o incluso cada 15 días, tenemos presente el tema de la depilación; sobre todo en verano, época de bañadores y piscinas.

Uno de los métodos más cómodos para depilarse es con una depiladora eléctrica, fáciles de usar desde casa, pero también muy transportables si vamos de vacaciones.

Una de las mejores opciones es esta de Braun, que ahora tiene un impresionante descuento del 47% y un precio irresistible: 17,97€

¿Por qué una depiladora eléctrica?

Pedir cita para ir a la depiladora implica tener el tiempo y no siempre es sencillo encontrar el momento y acomodarlo en la agenda. La sensación del calor de la cera y el tirón para extraerla, no es una sensación de las más placenteras y agradables.

Una complicación de tiempo y sensaciones encontradas, a la cual hay que agregarle el precio, no siempre económico, de cada sesión; y esperar que los resultados sean los esperados, para no tener que llegar a casa y recurrir a retoques con la pinza de depilar.

También tenemos opciones caseras como la abrasión, las bandas de cera o cremas depilatorias.

Con las bandas y las cremas no siempre podemos retirar todo el vello; y el método de abrasión, no a todas les da buenos resultados. Si el vello es muy duro o tenemos mucha cantidad, se necesitan de varias aplicaciones para lograr una buena depilación. A veces terminamos gastando más en productos de éste tipo que en la cita con la depiladora.

Otra opción son las maquinillas de depilar. Su efecto no dura mucho y cada dos o tres días hay que estar pasándosela. Así que si nuestra piel es un poco sensible, pueden ocurrir que se quede un poco irritada. Y al no darle el tiempo suficiente para crecer al vello, se puede encarnar el vello naciente.

Existen otros métodos de depilación, más costosos y que requieren de varias sesiones, como son las técnicas de fotodepilación, láser, luz pulsada. Pero requieren de una decisión más firme ya que muchos son permanentes.

Las depiladoras eléctricas suelen ser una buena opción frente a éstas alternativas porque arrancan el vello de raíz y, en cuanto a la depilación, puede durar alrededor de un mes, dependiendo el tipo de vello.

El depilado no suele llevar mucho tiempo, a diferencia de la cera. Y dependiendo de la potencia pueden ser tan veloces como las maquinillas.

Cuentas además con diferentes accesorios que ayudan a proteger y evitar la sensación de dolor en la piel. Y son transportables, fáciles de usar, no requieren elementos extras como espumas, y el único residuo que generan es el vello. En comparación, su costo inicial puede ser un poco elevado, pero es una única inversión.

La favorita: Braun Silk-épil 1

El sistema de 20 pinzas elimina incluso el vello más corto de raíz dejando tu piel suave durante semanas.

Las puntas SoftLift levantan el vello incrustado para una depilación más eficiente. Cuenta con un cabezal de axilas para proporcionar una mayor precisión en zonas sensibles.

Rowenta Silence Soft EP5660

Muy similar, cabezales con 24 pinzas que pueden cortar el vello muy corto. Dos velocidades, aunque la segunda velocidad no ha sido capaz de conquistar a todos los usuarios y se queda más bien corta. En el cabezal incorpora unas pequeñas bolitas, que buscan relajar la piel durante la depilación.

Funciona conectada a la corriente eléctrica.

Su cabezal es desmontable y se puede lavar bajo el grifo.

Una diferencia es que ésta depiladora incluye un accesorio para depilar el vello del entrecejo y del labio superior, aquí ya dependerá de la sensibilidad de cada una.

Viene con un accesorio de iniciación, que ayuda a colocar la depiladora en el ángulo óptimo de depilación contribuyendo a reducir el dolor de las primeras sesiones de depilación. Sumado a su bajo costo, es una buena depiladora para quién nunca ha probado máquinas como éstas.

Otras opciones

Recomendaciones para comprar una depiladora eléctrica de mujer

Hay dos tipos de depiladoras eléctricas y es importante diferenciarlas, puesto que el método para depilar, no es el mismo.

Las depiladoras de afeitado son similares a las maquinillas de afeitar. Los vellos pasan a través de una rejilla de protección que en el interior contiene un cabezal con cuchillas que se mueven de lado a lado y van quitando el vello. No causan dolor y la depilación es muy rápida. Suelen ser usadas por personas con vello de crecimiento lento o poco vello, puesto que la depilación no es muy duradera. También son recomendadas para depilar las axilas y las ingles.

A tener en cuenta

Dentro de las depiladoras de arranque debemos tener en cuenta algunas cuestiones.

Cuántos más cabezales tenga, más rápida es la depilación y menos dolor provoca. También ofrece mayor versatilidad puesto que, si además de cantidad el modelo trae diversos tipos de cabezales intercambiables, podremos depilar no solo las piernas, sino también las ingles y las axilas.

Las máquinas con cabezales de cerámica están recomendadas para pieles hipoalergénicas.

Cada cabezal tiene un cierto número de pinzas. Si tiene muchas pinzas resulta mejor, porque más vello cogerá en cada pasada, y evitaremos pasar la máquina por la zona varias veces.

Algunos modelos permiten regular la velocidad para adaptar la depilación de acuerdo con la sensibilidad de nuestra piel. Muchas pueden incluir hasta función de masaje.

Inalámbrica o con cable. Si optamos por una opción inalámbrica, la ventaja es que podemos utilizarla debajo de la ducha y son menos dolorosas que las de cable. Eso sí, debemos acordarnos de cargarla previamente.

Con luz incorporada, mucho mejor. Hay vellos que no son visibles a simple luz, sobre todo si son de color claro. Si la depiladora viene con luz incorporada hará que localizarlos sea una tarea más sencilla.

Es necesario que el vello tenga una cierta longitud para que la máquina pueda cogerlo y quitarlo. De lo contrario puede lastimar e irritar la piel. Con 1 o 3 mm de largo es más que suficiente.

En el momento de utilizar la depiladora eléctrica, debemos utilizarla en la dirección contraria a la que nace y crece el vello.

Si contamos con tiempo, lo ideal es exfoliar un día antes la piel para ablandarla y permitir mejor la extracción del vello; algunos modelo tiene placas que hace de efecto exfoliador.

Es recomendable pasar la máquina después de la ducha o con agua caliente si es inalámbrica. El vapor dilatará los poros y facilitará la salida del vello.

Por el contrario, si somos personas muy sensibles al dolor, colocar una bolsa de hielo en la zona que vamos a depilar puede hacer de efecto analgésico; incluso hay modelos que traen incorporado un sistema frío.

Una recomendación fundamental para que no tenga que gastar varias veces y piense que todos los productos sufren de mala vejez. Lo que tiene que hacer es limpiar siempre, siempre, y siempre la máquina luego de su uso.

Pueden quedarle restos de vello o agua y jabón, que la dañaran y entorpecerán los sucesivos usos. Esto es un paso muy sencillo y generalmente solo bastará con desmontar los cabezales y lavarlos con agua o un cepillo.

Al finalizar la depilación puede sentirse algún ardor, con lo que es recomendable utilizar alguna crema hidratante o loción para después de afeitar.

Evitar la exposición al sol recién depilada, porque aunque no parezca, la piel se encuentra sensible.

