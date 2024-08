(6 votos: 4,50 de 5)

Unas manos y pies bonitos y cuidados es algo que a todos nos gusta, pero muchas veces disponer del tiempo para arreglarlas no es algo que juegue a nuestro favor. Ni hablar, si para lograrlo debemos recurrir en invertir dinero de forma periódica en una manicura o pedicura. Una alternativa que nos ayudará a reducir tiempo y presupuesto, son los set de manicura y pedicura que funcionan con un torno automático.

Por eso mismo, hemos preguntado a diferentes expertos par que nos ayuden a elegir entre los diferentes set cuál es la mejor opción. Y, dejarnos adelantaros, que esta opción se ha posiciona como la gran favorita: Beurer MP 64.

¿Por qué un set de manicura y pedicura eléctrico?

Tener las manos y los pies cuidados es algo que gusta y no solo a las mujeres. Quizás es más común en las mujeres, pero también cada vez más hombres acuden a los salones de belleza para darse unos retoques a las uñas, las manos y los pies. Tener el tiempo y el dinero para acudir una vez por semana a la manicura, no es algo que todos podamos hacer.

Los sets tradicionales de manicura y pedicura no son sencillos de utilizar, sobre todo si no sabemos realizar la manicura de forma profesional. Con los elementos cortantes y punzantes como las tijeras, podemos hacernos mucho daño si no sabemos darle un correcto uso.

Los set eléctricos, tienen la ventaja de que son muy sencillos de utilizar porque funcionan de manera automática, el torno giratorio realiza la mayor parte del trabajo y con acabados mucho mejores.

Son versátiles, puesto que dependiendo el modelo, pueden utilizarse para realizar una manicura y pedicura en uñas naturales, de acrílico o de gel.

En las durezas de los pies son mucho más efectivos, porque cualquiera de las piezas para limar asperezas de los set eléctricos ejercerá mejor fricción, que si utilizamos por ejemplo, de forma manual la piedra pómez.

Además de conseguir un mejor acabado, optimizarás el tiempo porque los tornos funcionan a velocidad. Basta con pensar cuanto tardamos en limar las uñas o quitar las asperezas de forma manual, y en cuánto tiempo podemos hacerlo con algo que solo basta con apretar un botón y moverlo. Por no hablar de la cantidad de dinero que ahorrarás por no ir al salón de belleza.

El set de manicura y pedicura con batería recargable definitivo, Beurer MP 64

Con casi 7.000 valoraciones, este set de manicura y pedicura ha sido uno de lo más mencionados (y recomendados) por los diferentes expertos. Efectivamente, el mismo que, en estos instantes, está rebajado con cerca de un 60% favoreciendo que haya pasado de costar 113 euros a 47,50€. Lo que ha apremiado que sea uno de lo más solicitados del momento. Aunque, no es para menos; puedes hacerte con él a su precio mínimo histórico.

En concreto, este torno para uñas inalámbrico, incluye 10 accesorios de alta calidad hechos de zafiro y fieltro, ofrece un resultado de lo más pulido. El mismo que te permitirá olvidarte de lo que eran las durezas o las leñosas de las uñas de los pies con una sola pasada. Y es que, este set cuenta -siguiendo las recomendaciones de los expertos- con diferentes modos y velocidades que podrás ajustar a tus necesidades o sensibilidad.

El otro gran favorito: Beurer MP 41

El set Beurer (sí, la marca alemana que ha revolucionado el mercado con su aparato contra las picaduras de insectos y el tratamientos de mordeduras– de marca alemana, una de las líderes en aparatos de cuidado personal, cuenta con velocidades dos velocidades entre 3.800 u/min y 4.600 u/min. El torno tiene la posibilidad de girar hacia la derecha y la izquierda, podríamos decir que es “ambidiestro” puesto que al cambiar el torno de mano podemos cambiar el sentido del giro para que siga siendo el mismo y poder usarse con la mano izquierda tanto como con la derecha.

Qué tienen de especial estos sets de manicuras para ser los grandes favoritos

Su mango es ergonómico y pesa alrededor de 500 gr. Funciona conectado a la corriente eléctrica y no se recalienta durante el uso, como puede pasar con este tipo de aparatos.

Trae consigo 7 accesorios, algunos con revestimiento de zafiro que le aporta dureza y durabilidad. El disco de zafiro fino, utilizado para el limado y tratamiento de las uñas, gira de forma independiente al soporte, que permanece fijo. Con esto logramos un limado más preciso y que al no girar el soporte, no roce la piel y le ocasione algún daño.

El disco de zafiro grueso, se utiliza para uñas gruesas por su gran capacidad de limado en superficies de gran tamaño. Su análoga, la fresa cilíndrica, se utiliza para las uñas de los pies y como bien detalla el manual, debemos colocarla de forma paralela a la uña e ir limando la superficie con lentos movimientos circulares.

Con el cono de zafiro podemos eliminar la piel seca, durezas y callos de los pies; incluso suele utilizarse para tratar las uñas porque su granulación es un poco más fina, por ejemplo si queremos aplicar un esmalte gel y queremos que la superficie de la uña quede lisa. Con la córnea de zafiro, podemos quitar también las asperezas de los pies y es ideal para grandes superficies, pero no así para tratar las uñas.

Más allá de la estética, en los pies a veces tenemos problemas extras como las uñas encarnadas, el torno permite colocarle un accesorio de fresa en forma de llama, que se utiliza para tratar las uñas encarnadas y limas las zonas dañadas.

Para pulir y alisar los bordes de las uñas, podemos valernos del cono de fieltro, lo ideal es utilizarlo de forma rápida haciendo movimientos circulares y evitar dejarlo mucho tiempo en una misma zona, ya que la fricción sobre la uña genera calor y puede no resultar agradable.

Como accesorios extra incorpora una luz LED brillante que ilumina la zona en la que estamos trabajando, y un estuche para su protección, guardado y transporte.

Otras opciones

Xoali, el torno de que no faltará en ninguna maleta

La ventaja con éste tipo de torno, es que permite diferentes tipos de velocidades que se pueden graduar de forma manual. A pesar de su diseño profesional, es más bien de uso doméstico por su potencia (20.000 RPM), aun así el torno tiene una gran capacidad y velocidad de limado de las uñas. Mediante el interruptor de “Polarity”, se puede cambiar el sentido del giro, para utilizarlo con ambas manos. Por no hablar de que como no ocupa apenas espacio es perfecta para añadir en una de las mejores maletas de cabina.

Viene equipado con puntas intercambiables. Y sí, algunos de los accesorios son aptos para las durezas de los pies (como sí lo son estas limas eléctricas), puesto que no son voluminosos ni tampoco lo suficiente duros.

El torno es ergonómico y liviano, lo que facilita su agarre. Para su guardado no debemos disponer de mucho espacio; tiene un tamaño de lo más compacto.

Medisana MP840, una opción todoterreno que nunca falla

Con el set Medisana podemos tener tres velocidades de funcionamiento conectándolo a la corriente eléctrica.

Viene incorporado con seis accesorios, uno menos que el Beurer, pero para compensar los rodillos de pulido en color blanco y de abrillantado en color rosa, vienen por partida doble. Entre los cabezales de zafiro, tenemos el disco para recortar las uñas, las fresas en forma de cono y cilindro para callos e imperfecciones dependiendo de su dureza y la fresa cónica que suaviza la piel luego de quitar las imperfecciones. La fresa que tiene forma de aguja es ideal para quitar la piel en las uñas encarnadas.

Es un set de uso doméstico y puede que al cabo de unos minutos de uso, notemos que comienza a recalentarse, con lo cual lo ideal es apagarlo y esperar unos minutos para continuar con su uso.

No tiene la posibilidad de cambiar el sentido del giro, pero dispone de un sistema que detecta la presión que estamos ejerciendo sobre las uñas y se detiene; esto es estupendo porque al tener mucha potencia es sus velocidades evita que nos hagamos daño.

Momcozy, perfecto para los niños de bebé

Este set también lo pueden utilizar los pequeños de la familia, porque incluye accesorios aptos para las cutículas y el lecho ungueal de bebes y niños.

Su sistema de seguridad detecta la presión, si es excesiva se detiene. Un punto muy a su favor porque si vamos trabajar sobre uñas que no son las propias, medir la sensibilidad no es sencillo, ni hablar si además se trata de la sensibilidad de los niños.

Es más bien un torno pensado para facilitar el recorte más que el mantenimiento integral de las uñas, tres de sus accesorios tienen unas lijas suaves y especiales para las uñas de los pequeños y tres de ellos son de una dureza un poco mayor pensados para las uñas de los adultos.

Permite dos velocidades, cambiar el sentido de rotación del giro y viene con luz LED integrada. Funciona con 2 pilas AA, pero aquí la potencia no es algo que prime si estamos pensando en utilizar este torno con nuestros niños, al contrario, cuanto más controlados los giros mucho mejor.

Recomendaciones

Ya dijimos que los set de manicura y pedicura funcionan a velocidad, por lo tanto debemos tener en cuenta que el estándar es que funcionen entre 3.800 u/min y 4.600 u/min (20.000 y 30.000 RPM). Al tratarse de una zona sensible, como son las uñas, lo ideal es que tengan varias velocidades para poder adaptarlo a nuestra tolerancia; pero también a nuestra capacidad de poder manejarlo. Si con el tiempo logramos volvernos unos expertos, las velocidades van a ser útiles para los diferentes efectos que queramos conseguir.

Que funcione a velocidad hace que el equipo produzca vibraciones. Lo ideal es que sean bajas, para lograr una mayor precisión cuando estamos manipulándolo y para que no nos quede una sensación de cosquilleo, muchas veces no agradable, luego de su uso.

A simple vista vemos que vienen con diferentes tipos de cabezales, que son los accesorios. La verdadera utilidad de un kit de manicura y pedicura, está en la variedad de accesorios que incorpore. Analizar bien cuáles de ellos incorpora el kit y si se ajustan a las necesidades de uso.

Como parte de los accesorios, debemos tener en cuenta el tipo de uña que vamos a trabajar, en su mayoría los modelos vienen pensados con accesorios para uñas naturales. Las uñas acrílicas o de gel, necesitan de ciertos accesorios con ciertas características, porque son más duras.

De forma general, entre los accesorios podemos encontrar:

El molinillo de carbón , se utiliza para uñas naturales, generalmente metálico de forma cilíndrica y con la punta fina. Su función es eliminar cutículas y la piel muerta.

, se utiliza para uñas naturales, generalmente metálico de forma cilíndrica y con la punta fina. Su función es eliminar cutículas y la piel muerta. Los cabezales suaves y delgados , aptos para limpiar la zona sensible que está debajo de las uñas.

, aptos para limpiar la zona sensible que está debajo de las uñas. Las amoladoras de crom o, de acuerdo a su forma son utilizados para cortar y dar forma las uñas. Las limas de cromo, son más ásperas y están destinadas a las uñas postizas.

o, de acuerdo a su forma son utilizados para cortar y dar forma las uñas. Las limas de cromo, son más ásperas y están destinadas a las uñas postizas. El cono blanco sin punta , destinado a pulir y el molino de fieltro para dar brillo a las uñas.

, destinado a pulir y el molino de fieltro para dar brillo a las uñas. Los destinados a la pedicura, que se utilizan para eliminar durezas y callos.

Dentro del diseño, el peso y las dimensiones son muy importantes, pensemos que es algo que tenemos que manipular con una mano, o incluso con la mano contraria a la que utilizamos. Si es muy pesado nos cansaremos fácilmente. Tiene que tener un buen agarre, cómodo y ergonómico; porque si se nos escurre podemos estropear el trabajo o incluso hacernos daño.

La fuente de alimentación. Hay modelos que funcionan con un cable conectado a la red eléctrica y otros inalámbricos. El problema con éstos últimos es su autonomía, sobre todo cuando recién comenzamos a utilizarlos y no estamos tan familiarizados, podemos demorar más de la cuenta y quedarnos a mitad de camino con la manicura y pedicura, teniendo que esperar a que vuelvan a cargarse para seguir utilizándolos. Si aun así preferimos que no tenga cable, debemos tener en cuenta el tiempo de autonomía de la batería.

Hay modelos que como características extra, pueden incluir un pedestal para su uso con manos libres, o una luz para iluminar la zona mientras estamos trabajando.

Cuantos más accesorios y prestaciones, mayor su precio. De todas maneras, ya lo hemos dicho, bastará con echar cuentas y veremos que el presupuesto invertido en manicura queda amortizado en poco tiempo.

