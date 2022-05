En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Las New Balance 327 han revolucionado el mundo de la moda. Aunque su lanzamiento oficial se remonta a principios del año 2020, hoy en día continúan siendo una de las zapatillas más vendidas. Y recomendadas por las entendidas en moda: son las zapatillas perfectas para el día a día.

Charlotte Lee es la responsable del diseño de las New Balance 327, una creativa con años de experiencia y que lleva muchos años trabajando para la firma. En un principio, esta colección formaba parte de una colaboración con la marca Casablanca. Su éxito ha hecho que se convierta en uno de los modelos más representativos de la firma, fundada en 1906 en Estados Unidos.

Sin embargo, hay diferencias muy notables: suela asimétrica y la “N” de la marca en grandes dimensiones, que difiere del resto de modelos, que destacan por un logotipo mucho más pequeño y discreto. Pero no solo es por eso.

Su diseño está inspirado en el calzado para correr de la década de los 70.

«Creo que los mejores productos, no solo de New Balance sino también de otras marcas, son aquellos que inicialmente no tienen tanta atención», señalaba en una entrevista, ante el inesperado éxito con millones de ventas en todo el mundo.

«Al crear este zapato, quería asegurarme de que estuviera inspirado en el pasado, pero de una manera completamente diferente a como se hacía antes».

Y no solo nos recuerda a ese calzado tan característico de la década de los 70, sino que tiene toques muy parecidos a las New Balance 320 y las Super Comp.

Así las ve una modelo: «zapatillas retro para el día a día»

Las New Balance 327 arrasan en ventas por su aire retro, tan en boga últimamente. También por su amplia variedad de colores, que permiten que se pueda combinar con casi cualquier estilo. Y esto es, precisamente, lo que nos destaca Alba Gabardino, modelo y cara visible de numerosas marcas.

“Comodidad y elegancia son los ingredientes que hacen de esta zapatilla un imprescindible de cualquier fondo de armario”.

La experta iguala el éxito de este modelo de New Balance a lo que ocurrió en su día con las Converse, otras zapatillas que nunca pasan de moda y que se pueden llevar en cualquier momento.

“Incluso para ir a trabajar. Un outfit que estamos viendo mucho ahora son una blazer y un pantalón de pinza junto a las New Balance 327”.

Su amplia gama de “colores muy neutros y tierra que permiten que se puedan combinar con cualquier prenda”.

Un modelo unisex y que no entiende de temporadas. “Sus materiales hacen que se pueda llevar ahora en primavera y también en verano, cuando empiecen a subir las temperaturas, ya que New Balance suele priorizar la transpirabilidad de las zapatillas”.

Eso sí, pese a que sea una de las bambas más versátiles del mercado, no es apta para cualquier ocasión. “No sería una zapatilla recomendada para eventos especiales, aunque siempre hay quien puede arriesgar”.

Estas zapatillas han conquistado a medio mundo. Prueba de ello es que son las preferidas del actor Tom Holland o de las influencers españolas Paula Nata o Belén Hostalet. Y no solo del modelo New Balance 327, también de su versión denominada Casablanca.

Se trata de una edición limitada que, en esta ocasión, se inspira en los clubes de tenis (por su parecido con unas zapatillas deportivas) y que en el empeine se sustituye el nailon por la piel.

Eso sí, al tratarse de una colección con un stock muy específico, su precio es algo superior, y oscila entre los 120 y los 160 euros, dependiendo del color elegido.

No solo es una zapatilla para quienes quieren ir cómodos en su día a día con una marca referencia en el calzado de lifestyle, sino que también está recomendada para quienes tienen entre su objetivo destacar, con looks más vistosos y en los que las bambas sean las grandes protagonistas.

