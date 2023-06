(1 votos: 5,00 de 5)

Con el inicio del mes de junio se da el pistoletazo de salida a una de las temporadas preferidas por los amantes de la música: los festivales. Arenal Sound, Bilbao BBK Live, FIB, Mad Cool…

Una amplia variedad de citas musicales que congregan cada año a miles de personas con un único objetivo: disfrutar de conciertos en directo. Pero, no nos engañemos, también es una oportunidad para lucir los mejores looks con los que ser la envidia de todos los ‘festivaleros’.

En la búsqueda por encontrar el mejor calzado, que además se le pueda dar un uso durante todo el verano, Sckechers tiene el modelo ideal. Se trata de uno de los modelos más económicos (y que combinan con todo).

Skechers es una empresa especializada en zapatos innovadores y cómodos para hombres, mujeres y niños. Con colecciones para caminar, bienestar y un estilo de vida activo.

Disponibles en seis colores, estas sandalias están fabricadas en material sintético y con revestimiento de tela. Lo más importante es que la suela con una suela plana muy resistente para que no tengas que preocuparte por bailar demasiado con tu DJ favorito.

5.000 valoraciones

Las usuarias que ya las han probado dicen de ella que son muy cómodas y con buena relación calidad-precio. Y es que, se pueden conseguir en Amazon por algo más de 35 euros.

«Compré estas sandalias porque tengo otros modelos de la misma marca y me encantan. El diseño es bastante polivalente, sirven tanto para diario como para ir más arreglada. Pedí mi talla habitual y van perfectas. Me quedan un pelín anchas, pero es que tengo el pie fino», explica una compradora. Rebajas Skechers Meditation New Moon, Sandalias Mujer, Black Mitobuck/Smoke Rhinestone, 39 EU

«Me compré estás Skechers porque no podía andar mucho rato con las sandalias que tenía, y sé que las suelas Skechers son las mejores, aunque este estilo no me gusta especialmente pero las necesitaba. No me ha decepcionado, puedo andar durante horas sin que me duela el pie (con otras sandalias cualquiera en media hora me duele bastante, según el tipo de suelo)», señala Ruth.

En cuanto a las tallas, desde el número 35 al 41.

Última actualización el 2023-06-02 at 11:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados