Aunque ya todos tenemos la vista puesta en las compras navideñas, aún tenemos por delante la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon y el Black Friday. Sin embargo, el gigante del comercio electrónico ha decidido adelantarse a sus propias ofertas (que arrancarán el próximo 10 de octubre) con descuentos en sus productos estrella: Echo Dot, Fire TV, Echo Show, Echo Auto…

Y todas ofertas tienen un denominador común: Alexa. Los productos de Amazon que convierten nuestra casa en un hogar inteligente y que, por ende, nos hacen la vida más fácil.

El asistente de voz de Amazon se activa diciéndole su nombre, “Alexa”, y a continuación se le puede hacer cualquier consulta o solicitud. Alexa utiliza la interpretación en lenguaje natural (humano) para procesar y actuar a petición. Y el motor de back-end que utiliza se ejecuta en Amazon Web Services, en la nube.

Estas ofertas tienen tiempo limitado.

Echo Dot (5ª generación): 58% de descuento

El nuevo Echo Dot con mejor calidad de sonido hasta la fecha. Este modelo cuenta con calidad de audio mejorada, para un sonido potente con voces más nítidas y graves más intensos. Un dispositivo que cabe en cualquier parte, está bien diseñado y tiene unas prestaciones increíbles para algo tan pequeño. Se controla con la voz y usa el Alexa Voice Service para poner música, reproduciendo en streaming canciones en Amazon Music, Spotify y otros servicios.

Tiene, por supuesto, todas las ventajas de Alexa, como responder a preguntas, contar las noticias, consultar la previsión del tiempo, configurar alarmas, controlar dispositivos de hogar digital compatibles…

Echo Pop: 62% de descuento

Hablamos de un altavoz inteligente con Bluetooth. Compato y con un sonido muy potente, es perfecto para habitaciones pequeñas o espacios recudidos.

Como ocurre con los otros modelos de Alexa, puedes pedirle al asistente que reproduzca música, audiolibros, pódcast, te cuente las últimas noticias o la información meteorológica. Y solo usando la voz. También se puede conectar el Echo Pop al móvil para reproducir desde tu dispositivo móvil.

Importante: Alexa no te escucha hasta que no la llamas por su nombre y la barra de luz no se pone de color azul. Y estamos ante un altavoz muy seguro, ya que ha sido diseñado con múltiples capas de protección y control de privacidad, incluso con un botón para desactivar los micrófonos.

La tela del Echo Pop proviene de hilo 100 % reciclado posconsumo y el 80 % del aluminio usado para su fabricación es reciclado.

Echo Show 5 a mitad de precio

Destacar que el Echo Show 5 tiene una funcionalidad de conversación bidireccional con las cámaras y timbres Ring. Es suficiente, por ejemplo, decir ‘Alexa, contesta a la puerta principal’, cuando suene el timbre o cuando la cámara detecte movimiento, para poder ver y hablar con quien esté en la entrada.

Echo Auto: 50% de descuento

Estamos ante la segunda generación de Echo Auto, que está disponible en Amazon España desde este miércoles. Este nuevo dispositivo, como ya ocurría con la primera versión, está pensado para añadir las capacidades de Alexa y sin soltar las manos del volante, en aquellos vehículos que no tienen soporte de IA incorporado.

Cuenta con un diseño más delgado que la generación anterior y, como novedad, incluye un soporte adhesivo que ofrece flexibilidad para colocarlo en el coche.

El soporte adhesivo para el coche cuenta con un adhesivo 3M de calidad. Este no debe colocarse sobre superficies de plástico blando, cuero o tela. Solo en una superficie rígida y resistente alejada de rejillas de ventilación.

Tiene cinco micrófonos integrados para que Alexa no tenga ningún problema para escuchar nuestras órdenes, por más que esté puesto el aire acondicionado, el ruido de la carretera e incluso tengamos puesta la música.

Pero, ¿qué posibilidades ofrece Echo Auto? Esto no ha cambiado. Podemos pedirle que ponga música, realice llamadas telefónicas, hacer Drop In a dispositivos Echo compatibles, e incluso que nos informe de las últimas noticias y conocer la información meteorológica. También permite controlar dispositivos de hogar digital compatibles cuando se esté al volante.

Es compatible con Amazon Music (que puedes probar durante 30 días totalmente gratis), Spotify, Apple Music, Deezer, Audible y Los 40.

