En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

El Amazon Prime Day 2021 no deja de echar humo y ¡está a punto de acabar!. Las mejores ofertas del Amazon Prime Day no dejan de sucederse y toca estar atentos para no perderse ninguna. También, como no, en los dispositivos de Amazon: los eero, el echo Dot, el Fire TV Stick…

Una fiesta de las compras para usuarios de Amazon Prime que durará un total de 48 horas, dos días, y que estará vigente hasta el próximo martes 22 de junio a las 23.59h.

Es clave ser consciente de que todas las ofertas tienen una duración determinada y que no estarán disponibles eternamente. Es más, muchas de ellas tienen un stock limitado, por lo que en cuanto encuentres ese producto con el que llevas meses soñando, hazte con él. No lo dudes.

Necesitarás, eso sí, ser usuario Prime para poder acceder, entre otros muchos beneficios, a estas dos excitantes jornadas de compras ¡Aún estás a tiempo!

Durante todo el Amazon Prime Day 2021 estaremos actualizando las mejores ofertas en productos de la marca Amazon, al tiempo que en otras muchas categorías destacadas: smartwatchs, hogar y jardín, robot aspirador, productos para el cuidado personal, auriculares y altavoces…

Si quieres maximizar la seguridad de tu casa podrás hacerlo gracias a este sistema de alarma made in Amazon gracias a este kit que incluye una estación base, un teclado, un sensor de contacto, un sensor de movimiento y un extensor de alcance.

Un sistema de alarma, que además, es fácil de instalar.

Podrás vincularla a tus dispositivos con Alexa integrada para gestionar todas sus funcionalidades, directamente, solo con la voz.

Amplifica la cobertura de todo el hogar con el pack Eero. Una de los últimos lanzamientos de Amazon que permitirá mejorar tu sistema wifi en todo el hogar y reemplazará al router. Da una cobertura de hasta 460 m².

Sistema compatible con tu proveedor de servicios de Internet.

Uno de los dispositivos más vendidos de Amazon. Podrás disfrutar de un sinfín de contenido gracias a la conectividad smartphone-televisión.

Es el reproductor de contenido en streaming más potente del mercado y optimizado para la reproducción en definición 4K Ultra HD.

Segunda generación del Echo Show vistos dese su pantalla HD de ocho pulgadas. Desde allí podrás disfrutar de todo tu contenido además de poder hacer videollamadas.

Cuenta con encuadre automático, ajuste adaptativo del color, altavoces estéreo y cámara de 13MP.

Amplifica la cobertura de todo el hogar con el pack Eero de tres unidades. Una de los últimos lanzamientos de Amazon que permitirá mejorar tu sistema wifi en todo el hogar y reemplazará al router. Da una cobertura de hasta 460 m².

Sistema compatible con tu proveedor de servicios de Internet.

El altavoz inteligente de Amazon con el asistente de voz integrado Alexa para dominarlo por completo.

Diseño elegante y compacto con el que, además, es capaz de ofrecer un sonido de calidad con voces claras y graves equilibrados.

Cámara de seguridad con definición HD. Funciona con modo inalámbrico y su robustez la permite ser resistente a la intemperie.

Además, funciona con detección de movimiento maximizando la seguridad en toda la casa. Vigilará el espacio tanto de día como de noche gracias a su visión nocturna por infrarrojos. Es compatible con Alexa, por lo que podrás usar tu voz para vigilar tu casa a través de los dispositivos con Alexa integrada compatibles.

Pon Alexa en tu coche. Se conecta a la aplicación de Alexa con tu smartphone y pude sonar a través de los altavoces de tu vehículo a través de la entrada de audio auxiliar o la conexión Bluetooth del teléfono.

