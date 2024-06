Haz tu valoración:

Lidia Fernández

Lavarse el pelo es una tarea esencial de la rutina diaria de muchas personas, especialmente si tienen el pelo graso.

La suciedad aparece casi cada día y se acumula, obligándote a usar champú todos los días. Una tarea que se puede hacer muy pesada.

Por eso, la recomendación esencial es buscar un equilibrio de lavados con un champú para pelo graso que ayude a mantenerlo limpio más días.

Los champús clarificantes son la solución más evidente, pero estos pueden dañar el resto de nuestra melena o dejarla especialmente seca.

Para ello, existe un champú de farmacia que tiene en cuenta todos los problemas de nuestro pelo y limpia las raíces al mismo tiempo que nutre las puntas.

Pelo graso: las recomendaciones de los peluqueros

La marca Apivita es un referente en el mundo del cabello. Ideal para pasar del champú barato de supermercado a uno de calidad que tiene en cuenta tus necesidades.

Las fórmulas más baratas suelen tener siliconas y aceites que empeoran la salud de nuestro cuero cabelludo. Este champú de Apivita en, cambio, tiene:

Extractos de ortiga orgánica griega y del propóleo para limpiar

y del propóleo para limpiar Aceites esenciales orgánicos de salvia y pomelo para equilibrar

Miel para hidratar

Proteína de trigo hidrolizada para reparar

Pantenol

Un 85% de ingredientes naturales que empezará a recuperar la salud de tu pelo y ayudará a mantenerlo más tiempo limpio.

Eso sí, si tu problema con la grasa es más importante que la nutrición del resto de tu cabello, hay otra opción de Apivita todavía más efectiva.

Lleva menta y propóleo y tiene efecto equilibrante. Sentirás el cabello fresco e hidratado durante más días.

El champú para pelo graso más recomendado de Amazon

Otra marca en la que han confiado más de 2.000 usuarias de Amazon es Kératase.

Su champú equilibrante está enriquecido con aminoácidos y vitamina B6 y es perfecto para pelos grasos y sensibles.

También con menta, tiene una textura ligera que te ayudará a que el cabello no quede seco, pero sí renovado.

«Con el champú este noto que no me deja las raíces pegadas, síntoma de que quita la grasa de verdad, a la vez que no reseca y hace que sea más fácil peinarse con él», ha asegurado Mariví en los comentarios: «Dura bastantes días».

«No perdáis el tiempo comprando productos de supermercado, si tenéis el cabello muy graso es mejor invertir en productos de calidad como este champú«, añade María: «Ya noto que me aguanta el pelo limpio más tiempo, por lo menos 1 día más».

«Vale la pena probarlo. Compra recomendadísima«, ha concluido.

¿Por qué se engrasa el pelo?

La grasa en el pelo es, en realidad, sebo, una sustancia segregada por las glándulas sebáceas de la raíz del pelo para hidratar la epidermis y protegerla.

No obstante, cuando se produce en exceso, se ahoga la raíz y da una sensación de desecación por acumular demasiada grasa.

Esto se puede producir por el sudor, el estrés o la contaminación. No obstante, la mayoría de las veces, según los expertos, es por motivos hormonales.

El aumento de los andrógenos provoca que se genere más sebo. Aunque es más habitual en hombres, también puede suceder a las mujeres.

Cuando esto ocurre, no tiene nada que ver con el nivel de limpieza de nuestro cabello, si hace mucho o poco que se ha limpiado.

Para evitar que la grasa se acumule, lo mejor es intentar limpiarlo y mantener el cuero cabelludo siempre limpio.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de lavarse el pelo graso?

El deseo de muchas personas con pelo graso es conseguir lavarse el pelo con menos periodicidad: una vez cada dos días o incluso solo dos veces en semana.

Para eso, además de tener el champú adecuado a tu problema de sebo, debes lavar correctamente el cabello. Estas son algunas de las recomendaciones de peluqueros:

Usa agua tibia . El agua muy caliente provoca que la grasa vuelva a aparecer más rápido después de lavarte el pelo. Por eso, es importante aclararse el cabello con agua fría o hacer toda la limpieza con agua tibia.

. El agua muy caliente provoca que la grasa vuelva a aparecer más rápido después de lavarte el pelo. Por eso, es importante aclararse el cabello con agua fría o hacer toda la limpieza con agua tibia. Realiza dos lavados . El pelo graso ensucia mucho el cuero cabelludo y es necesario realizar dos lavados con el champú. Con el primero se eliminará toda la suciedad superficial y, con el segundo, será más sencillo que salga espuma y el champú actúe con más efectividad.

. El pelo graso ensucia mucho el cuero cabelludo y es necesario realizar dos lavados con el champú. Con el primero se eliminará toda la suciedad superficial y, con el segundo, será más sencillo que salga espuma y el champú actúe con más efectividad. Cuidado con el acondicionador. A pesar de tener el pelo graso, es importante hidratar las puntas con acondicionadores o mascarillas. No obstante, es esencial que este producto no llegue a la raíz.

A pesar de tener el pelo graso, es importante hidratar las puntas con acondicionadores o mascarillas. No obstante, es esencial que este producto no llegue a la raíz. Exfoliar el cabello. Pasar mucho tiempo sin lavar el pelo si este está graso puede ser perjudicial para el cuero cabelludo, ya que la grasa se asentará y lo irritará. Una pre limpieza con exfoliante para pelo antes de comenzar el lavado también puede ayudar a que dure más tiempo limpio.

