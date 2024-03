(1 votos: 5,00 de 5)

Belen Parrilla

El desodorante es uno de los productos cosméticos que forman parte de nuestra rutina diaria. Es útil durante todo el año, para evitar el olor y sudoración excesiva de las axilas.

Y no solo en verano se hace imprescindible. Con la primavera a la vuelta de la esquina y con el aumento de las temperaturas, sudamos más, y eso puede resultar muy incómodo. Tener la marca de sudoración en camisas y camisetas puede hacerte sentir que no estás limpio o dar una imagen no deseada.

Por eso es importante tener siempre a mano un buen desodorante antitranspirante que sea realmente eficaz, como es el caso de Perspirex.

Se trata del desodorante top ventas en Amazon, con más de 4.800 valoraciones en la plataforma y una sobresaliente nota media de 4 sobre 5 estrellas.

Perspirex: acción antitranspirante por 5 días

Perspirex es particularmente eficaz gracias a su fórmula patentada de cloruro de aluminio a base de alcohol. El sistema de cuidado de la piel activo asegura que la irritación de la piel se reduce al mínimo. Se debe aplicar sobre piel sana y limpia.

La receta trabaja con la humedad de las glándulas sudoríparas y forma un cierre de gel temporal en forma de tapón. El cierre de gel evita que el sudor llegue a la superficie de la piel y esto evita el sudor desagradable que deja la piel seca.

El sello de gel se disuelve en unos pocos días, generalmente de 3 a 5 días, con la eliminación natural de las células muertas de la piel.

Cómo usar Perspirex

Para conseguir la máxima eficacia, y poder olvidarte de las camisas mojadas, es importante usarlo adecuadamente:

El área de la piel debe estar intacta y completamente seca cuando se use. Es extremadamente importante que la piel esté completamente seca antes de usar Perspirex. Nunca aplique Perspirex sobre la piel dañada o irritada. Aplique Perspirex por la noche antes de acostarse. Aquí es cuando las glándulas sudoríparas están menos activas. Aplique una pequeña cantidad, aproximadamente 4 pasadas, como una capa delgada que se distribuye uniformemente sobre el área de la axila. Deje secar completamente después de la aplicación. El uso excesivo puede provocar irritación cutánea. Lávese con agua y jabón por la mañana. No es necesario volver a aplicar. La protección continúa incluso después de la ducha.

¿Qué modelo de Perspirex elijo?

La marca ofrece varios tipos de productos que se adaptan a diferentes necesidades:

Perspirex Comfort

Perspirex Comfort está pensado para las pieles delicadas, por poseer una elevada eficacia en el control de la sudoración excesiva y una fórmula patentada con un sistema de cuidado y protección de la piel.

También está indicado para personas a las que el sudor les incomoda y a veces interfiere en sus actividades diarias. También es el producto ideal para empezar a usar Perspirex.

Perspirex Original

Es el modelo clásico, protección fuerte que reduce el sudor hasta por 5 días. Para personas que les cuesta mucho controlar el sudor y les impide hacer una vida normal.

Perspirex Strong

Para personas a las que su nivel de sudoración les parece intolerable e interfiere siempre en sus actividades diarias.

Perspirex Strong es uno de los antitranspirantes más eficaces y ofrece una protección de frescor particularmente eficaz contra la sudoración excesiva.

Perspirex Manos y Pies

La loción para manos y pies Perspirex ofrece una protección eficaz y confiable contra el sudor y el olor corporal en los pies y manos.

Se considera uno de los remedios más eficaces contra la sudoración excesiva en las plantas de los pies.

