Los relojes inteligentes o smartwatch no son exactamente lo mismo que un reloj GPS ni que una pulsera de actividad. Y es que estos últimos están más destinados a actividades físicas o deportivas, y tienen un precio ligeramente mayor. Entre las marcas más reconocidas, Polar Ignite, Suunto o Garmin.

Es una de las marcas más punteras en el ámbito de la navegación satelital. De hecho, Garmin es líder en fabricación de dispositivos con GPS para tráfico tanto terrestre, naval como aéreo. Cuenta con una amplia participación en el mercado de apps en el mismo sector. Hoy en día una multinacional que abarca el mercado europeo y asiático, y tiene más de 9.000 empleados.

En la búsqueda por encontrar el mejor reloj GPS, en CompraMejor hemos encontrado el Garmin fēnix 7 con un 25% de descuento.

Garmin fēnix 7 satisface las demandas de las personas que buscan monitorizar sus variables de entrenamiento en cualquier terreno.

Destaca por su diseño resistente y actualizado con una pantalla brillante de 1,3″ con una caja de 47 mm. El reloj cumple los estándares militares de EE. UU. en cuanto a resistencia térmica, a los golpes y estanqueidad.

Eompatible con correas QuickFit de 22 mm.

Desde las variables básicas como frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno medidas con gran precisión, hasta mapas y música en el teléfono para no tener que llevar más dispositivos.

Este Garmin cuenta con un considerable puñado de modos personalizables en función al deporte que practiques, desde algunos más clásicos como atletismo, natación o tenis, a otros como hípica, navegación a vela o, incluso, interval training.

Cuidar tu salud nunca había sido tan fácil

Pero las funciones de esta bestia no se limitan tan solo al deporte, claro. También realizará un seguimiento de cuántos pasos has dado durante el día y cuántas calorías has quemado.

O, si por el contrario, has estado sentado más de 1 hora, este reloj deportivo Garmin te lo recordará. Y es que de esta forma nunca antes había sido tan sencillo cuidar de nuestra salud.

Batería de hasta 18 días en modo reloj inteligente, 57 horas en modo GPS y 40 días en modo GPS Expedition. Conectividad Wi-Fi, ANT+ y Bluetooth. Permite recibir notificaciones inteligentes directamente en tu reloj y pagar con él gracias a Garmin Pay.

Más de 1.400 valoraciones

Con 4,6 estrellas sobre 5 estrellas, es uno de los relojes inteligentes más valorados en Amazon. Los usuarios que ya lo han probado dicen de él que es perfecto para hacer ejercicio físico, utilizar con el teléfono móvil y por su gran precisión.

«Para mi es uno de los mejores relojes inteligentes disponibles en el mercado. El reloj cuenta con una batería de gran capacidad que dura varios días, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan un dispositivo de uso prolongado sin tener que cargarlo constantemente», explica un comprador en Amazon.

«Tenía dudas entre un Apple o un Garmin. Al final me decidí por el Garmin por la gran duración de su batería y por las funciones mucho más acordes a lo que yo necesito. no puedo estar más contenta», señala, por otra parte, un internauta.

