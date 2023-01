Las mejores esterillas para practicar yoga y no fallar en la compra

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La práctica del yoga hace necesarios algunos elementos, que dependiendo del tipo de yoga serán diferentes. Las esterillas de yoga son uno de los tantos elementos, quizás el más importante de ellos. Lotuscrafts Yogamatte Mudra Studio es la esterilla que para los expertos mejor se adapta para la práctica de yoga.

Porqué una (buena) esterilla de yoga

Seguramente la primera vez que has ido a yoga, usaste la esterilla del centro o te has comprado alguna económica. Pero ahora que ésta práctica te gusta y se te hace habitual, es lógico que te plantees invertir en una esterilla mejor.

Compartir esterilla no es algo que a todos les guste, y poco a poco se nota en la práctica que las esterillas genéricas no son las más adecuadas. Las que están en los gimnasios suelen ser multiusos, pero las necesidades para hacer pilates, fitness o yoga, no son las mismas.

En el caso de yoga, casi toda la práctica se hace en la esterilla. Lo ideal es tener una esterilla que esté especialmente preparada para hacer yoga, porque en su diseño se tendrán en cuenta cuestiones relacionadas con la práctica.

Generalmente las de los centros de yoga están preparadas para la práctica pero son estándar. Si tu práctica es habitual, lo ideal es buscar la que mejor se adapte a ti.

Recomendaciones

El material. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el material de la esterilla va a depender del tipo de yoga que hagamos, y de las posturas: Por ejemplo, las de tela suelen ser utilizadas para bikram yoga. También va a condicionar el grosor de la misma; una esterilla de madera o de tela, no aportará la misma anchura que una de TPE.

Los materiales sintéticos, como el PVC, puede hacer que algunas esterillas al desenrollarse, tarden un poco en adherirse totalmente al piso.

El grosor. Si la esterilla es muy gruesa, podemos tener problemas de equilibrio, pero es ideal para las prácticas tipo ashtanga o vinyasa. Ten en cuenta que si vas a trasladarte con ella, cuánto más gruesa mas abulta y más pesa. Lo ideal es de 3 mm a 5mm.

La densidad. Es importante que el material no deje marcas para ofrecerte una superficie uniforme durante toda la práctica, sobre todo en las que son de espuma.

El largo. Aunque en general son de 180 cm, tendrás que tener en cuenta tu altura y conseguir alguna más larga si es necesario.

Antideslizante. Si sudas mucho puedes resbalar y hacerte daño. Además, al hacer las posturas lo que necesitas es concentrarte para lograrlas y respirar, y no tener que estar pendiente todo el tiempo de si te sostienes bien en la esterilla o no.

Si te cuesta lograr un equilibrio en las posturas, un buen agarre pude ayudarte a mejorar. Se pueden usar algunos suplementos para esto como toallas, pero tienden a moverse o arrugarse.

Suelen tener algún tipo de textura que facilita el agarre: las de caucho natural tienen algún estampado en relieve, mientras que en las de yute o algodón su superficie es rugosa por el tipo de material.

Mantenimiento. Es en la esterilla donde se hace casi toda la práctica, con lo cual tendrá que ser lavable para poder realizarle una limpieza periódica. Se puede lavar con un paño y un spray, o agua y jabón. Incluso algunas pueden meterse en la lavadora.

Sostenibilidad. Las esterillas de madera, tela, caucho natural o cualquier otro material reciclado son más amigables con el medio ambiente; a diferencia de las de PVC que son poco sostenibles con el medio ambiente, y que en comparación no son muy duraderas.

La favorita: Lotuscrafts Yogamatte Mudra Studio

Sus medidas son de 183 x 60 cm. Tiene un espesor de 5 mm de ancho, lo que la hace ideal para cualquier práctica de yoga. Es lo suficientemente mullida para las posturas en piso, y al no ser muy gruesa no afecta en las posturas de equilibrio.

No es resbaladiza (a no ser que sudes mucho), tiene una textura agradable al tacto y muy buena adherencia al suelo.

Pesa alrededor 1,2 kg, lo que la hace muy ligera para transportarla. No trae correa para llevarla, pero tampoco es un gran problema, ya que podemos encontrar correas por 1 euro.

Está fabricada con PVC ecológico lo que la hace sostenible con el medio ambiente. Su precio es acorde con todo lo que ofrece y es accesible.

Otras opciones

Wueps

Está fabricada con materiales ecológicos, con TPE con un 0% de látex o químicos nocivos, por lo que es respetuosa con el medio ambiente. Tiene un diseño cómodo, ligero y adherente.

Es ligera y fácil de llevar, y está diseñada para que sea cómoda a la hora de trasladar, ya que pesa poco menos de 1 KG. Viene con su correa y bolso incluido. Su doble cara hace de esta esterilla muy antideslizante y con buena amortiguación.

Yoga Design Lab

La principal ventaja es que puede lavarse en la lavadora. Está confeccionada en caucho natural y microfibra reciclada y es una de las esterillas más sostenibles. Además proporciona un buen agarre para quienes sudan mucho. Es muy suave al tacto.

Es también una de las más finas, su espesor es de 3,5 mm; su largo y ancho de 1,78 x 61 cm.

Como desventajas, su peso 1,8 kg, la convierte en una esterilla para dejarla en el estudio o practicar en casa. Su precio es de los más elevados, pero depende de cuánto estemos dispuestos a pagar.

Esterillas gruesas

De todas formas, si sois de los que prefieren esterillas más gruesas porque les resulta más cómodo, os dejamos algunas opciones.

Sternitz

La particularidad de ésta esterilla es su material. Una malla de yute natural por un cara y ECO- PVC por la otra, que la hace ideal para ‘hot yoga’. La malla de yute hace que mejore el agarre (sobre todo si sudas mucho), pero puede ser un poco más áspera al tacto.

Es un poco más corta y pesada que el resto, mide 1,73 x 0,61 cm, y pesa 1,6 kg. Su espesor es de 6 mm.

Yogati

Esta esterilla tiene 6 mm de grosor para que estemos bien protegidos y podamos prevenir lesiones. Sus dimensiones son de 183 cm x 61 cm. A pesar de ser gruesa, es ligera para poder transportarla sin esfuerzo, por lo que puede llegar a ser un complemento óptimo para hacer ejercicio.

Su material antideslizante es no metálico, no tóxico y no irritante, por lo que podremos usarla sin provocar rozaduras en la piel.

