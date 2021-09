En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

El bolso es, sin duda, el accesorio que no puede faltar en el look de cualquier mujer. Este mes de septiembre es por excelencia la vuelta la rutina y, cuando se trata de volver a la oficina, los bolsos se hacen más imprescindible que nunca.

En los bolsos podremos guardar la cartera, el cargador del móvil, el almuerzo e incluso el ordenador portátil.

En la siguiente selección, te presentamos los bolsos perfectos para que la vuelta de las vacaciones, y el regreso a la oficina, lo hagas sin que te falte de nada y sin perder estilo.

¿Qué tipos de bolsos se llevan?

Existe una gran variedad de bolsos. A continuación, destacamos los más importantes:

Bolso hobo

Este tipo de bolso se caracteriza por su peculiar forma: creciente. La parte inferior es más ancha que la superior. Normalmente, los bolsos hobo están fabricados de materiales flexibles y tienen asa o correa para llevarlo al hombro.

Bolso crossbody

Es el bolso ideal para el trabajo por sus asas largas, con el que podrás llevarlo al hombro o cruzados. Es ligero y muy cómodo de transportar.

Bolso mochila

Se convierte en tu compañero ideal si prefieres no cargar todo el peso sobre el hombro. Su apariencia es la de una mochila, como la que llevabas al colegio, pero con un estilo totalmente diferente.

Bolso baguette

Si optas por un bolso pequeño, ligero, y que apenas ocupe espacio, esta es tu elección.

Bandolera: Guess HWVY78-78100-WHI

Este bolso de Guess destaca por ser el más práctico de la marca. Tiene dos compartimentos principales con cierre de cremallera y clip. Además, el interior cuenta con múltiples bolsillos.

La correa, de 40 centímetros, es extraíble, por lo que podrás decidir cómo llevar el bolso, si en forma de bandolera, o en la forma más clásica al hombro. El tamaño del modelo es de 34 x 27 x 13 centímetros.

El bolso está fabricado en su totalidad en ecopiel con el logo de Guess en la parte delantera y el interior forrado.

En talla única, solo está disponible en color blanco, perfecto para que puedas combinarlo con los looks para el trabajo. ¡Serás la envidia de tu oficina!

Versátil: Desigual Dark Amber Loverty

En la mano o bandolera… Este bolso de Desigual Dark Amber Loverty es tan versátil que parecerá que cada vez que te lo pones es uno nuevo. Sus medidas son ideales: 33 x 14 x 24 centímetros.

Su diseño, elegante, a la par de original, con mandalas impresos en su piel, le dan un toque informal y hippie a tus estilismos. Es uno de los modelos de la marca que siempre se agotan por su calidad-precio inmejorable.

Su cierre de cremallera lo hace cómodo para el día a día.

Clásico: Lacoste Nf2142aa

Lacoste se ha impuesto como la marca de lujo accesible para la mayoría de los bolsillos. Y este bolso no podía ser menos, ya que tiene un precio increíble para que la cuesta de septiembre sea más llevadera.

Disponible en dos colores, los bolsos Lacoste Nf2142aa son reversibles con pochette incorporado. En color rojo que también se convierte en rosa, y en negro que podrás cambiar fácilmente en beige.

Es un esencial en todos los estilismos casual, ya que combina a la perfección elegancia y practicidad por su gran tamaño para que puedas guardar todo aquello que necesitas en tu día a día.

Cuenta, además, con un monedero extraíble. Está fabricado en PVC 100%. Sus dimensiones son 35 x 30 x 14 centímetros.

Comodidad: TOUS Brunock Chain

Si no quieres que tus hombros sufran por el peso de tu bolso, esta mochila de TOUS se va a convertir en tu aliado perfecto, no solo por tu tamaño, sino por la variedad de colores. Está disponible en azul marino, beige topo y negro. ¡Combinarán con cualquier look!

Fabricado con tejido hidrófugo combinado con vinilo hidrófugo, es ideal para que te acompañe en tu rutina. Tiene cierre de cremallera, asas de mochila y un bolsillo exterior para los accesorios más pequeños.

Tiene bolsillos interiores, cuatro de ellos sin cierre. La medida de esta mochila es de 33 x 26 x 9,5 centímetros.

¡Ir cómoda y elegante es posible con esta mochila!

Pequeño: Michael Kors Jet Set Michael Kors Jet Set - Bolso bandolera para mujer, Negro (Negro), Large Si vas a la oficina con lo justo e indispensable (cartera, móvil y llaves) este es tu bolso perfecto. El modelo de Michael Kors es ideal para la oficina, porque es ligero, y lo podrás guardar fácilmente. Es un clásico de la marca que no debería faltar en tu fondo de armario. Su tamaño es 25.4 x 15.24 x 5.08 centímetros. Esta disponible en varios colores: marrón bellota, marrón, color hueso, blanco, negro grisáceo y negro.

