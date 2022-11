En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

Las zapatillas se han vuelto imprescindibles en nuestro día a día, porque las usamos para todo. Para ir al trabajo, para looks informales, para pasear, para hacer ejercicio… Y no solo eso: se han vuelto también imprescindibles a nivel estético y a nivel coleccionista, porque la fiebre por las sneakers no para.

Además, si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud siempre nos recuerda que es saludable y más que recomendable que realicemos un mínimo de ejercicio todos los días, como 30 minutos de paseo ligero cada jornada, solo hay que sumar dos más dos: ¡No pueden faltar en nuestro armario!

Y además de que no pueden faltar, deben ser de buena calidad, porque cuidar nuestros pies es muy importante. Tanto que son el sustento de nuestro cuerpo.

Por ello, siempre está bien confiar en las primeras marcas, como Salomon, Nike o Asics, para encontrar calzado a nuestra medida, que nos permita llevarlo puesto durante horas sin hacernos daño y, a poder ser, caminar todos esos kilómetros que deseamos.

En CompraMejor, como siempre, te lo ponemos fácil. Para echarte un cable hemos buscado en Amazon las mejores zapatillas con descuento de las primeras marcas.

Beneficios de caminar a diario

Aunque pensamos que caminamos con los pies, al caminar utilizamos todo nuestro cuerpo. Si bien la musculatura más implicada en esta tarea es siempre la correspondiente al tren inferior:

Cuádriceps

Isquiotibiales

Glúteos

Gemelos

Como se observa, el primero de sus beneficios es mover el cuerpo. Pero, como imaginarás, no es el único. Caminar tiene muchas otras ventajas, como estas:

Disminuye el estrés

Mejora la salud mental

Acelera el metabolismo

Prolonga la esperanza de vida

Aumenta la capacidad física aeróbica

Mejora las condiciones físicas

Disminuye la presión arterial y el colesterol

Reduce la grasa abdominal y el peso

En definitiva, todos ellos motivos más que suficientes para calzarse las zapatillas y salir a caminar a diario.

