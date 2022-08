En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La experiencia del buceo rara vez queda en única si se tiene oportunidad de repetir.

En el caso de que la afición vaya a más y se tenga la suerte de practicarla de manera habitual, sus pequeños ordenadores específicos ofrecen un control total en una actividad que siempre puede entrañar cierto riesgo.

Entre las opciones analizadas nos hemos decantado en primer lugar por el modelo de pulsera Leonardo, de la marca Cressi, por su comodidad de uso, polivalencia, amplias prestaciones y precio económico para esta gama.

Cressi Leonardo Ordenador de Buceo, Adultos Unisex, Blanco/Negro, Talla única

Estos ordenadores suponen un mecanismo de seguridad de primer orden que permitirá conocer en todo momento los parámetros más importantes de la inmersión. Entre ellos, el tiempo que se lleva sumergido o la profundidad a la que se está, además de otros indicadores.

¿Qué es un ordenador de buceo?

Un dispositivo en distintos formatos que permite llevar a cabo inmersiones con total libertad y seguridad.

Ofrecen un amplísimo catálogo de datos que facilita las inmersiones.

Cómo funciona

A partir de algoritmos y, por tanto, mediante la captación de un enorme caudal de información en forma de datos tales como la duración de la inmersión, la profundidad en cada momento e incluso la temperatura del agua.

Con todas esas operaciones sistemáticas calcula los parámetros adecuados para cada usuario.

Como es lógico, a mayor cantidad de datos suministrados más exactitud en sus parámetros.

Los mejores ordenadores de buceo

Completo y económico: Cressi Leonardo

Cressi Leonardo Ordenador de Buceo, Adultos Unisex, Blanco/Negro, Talla única

Una excelente relación calidad-precio para un dispositivo que cubre a satisfacción las necesidades de buceadores con independencia de su mayor o menor experiencia.

Como es propio de los modelos de muñeca, resulta muy cómodo para consultar y muy sencillo de uso a través de su único botón (aunque esto va en gustos ya que habrá quien eche de menos algún pulsador más).

Cuenta también con retroiluminación al pulsar tres segundos la pantalla (la duración de la luz está sobre los 15 segundos).

Esta tiene un buen tamaño y los dígitos se ven bien, otro de los requisitos muy a tener en cuenta.

Como ya se adelantaba en la introducción, se trata de un ordenador polivalente tanto válido para inmersión aire como nitrox con cálculo de descompresión (Deco), profundímetro y temporizador.

Entre sus indicadores más importantes está pues el control de la profundidad, el ascenso a la velocidad correcta o el control de los tiempos de las paradas de seguridad.

Otro de los ‘pros’ es la sencillez en todos sus aspectos. Es muy intuitivo de utilizar y también es muy sencillo el cambio de batería.

En formato jumbo: Mares quad

Mares 414134 - Reloj de Buceo Unisex para Adulto, Unisex Adulto, 414134, Nero/Giallo Chiaro, Talla única

Una pantalla más visible y más grande.

Con tres líneas de información y cuatro botones que garantizan un uso intuitivo y se reflejan durante la inmersión.

Entre las novedades de este modelo destacan:

Una alarma que alerta al usuario de las paradas de descompresión obligatorias.

El «Deco Dive Planner» con entrada de intervalo de superficie adaptable a las necesidades del usuario.

El «Dive Time» que se puede mostrar con o sin los segundos.

Autonomía de la batería ampliada y reemplazable.

La advertencia de ascenso (warning) es más clara y comprensible.

Al final de la inmersión, un «minilog» especial alterna cada 4 segundos los datos de profundidad máxima, media, duración de la inmersión y el gas utilizado en la inmersión que acaba de terminar con los clásicos datos relacionados con la desaturación, no fly, CNS y intervalo de superficie.

El ordenador de buceo Mares quad está disponible en cuatro colores y cuenta con el sistema bluetooth «BLUELINK» para grabar y compartir datos de buceo directamente en tu smartphone.

Cressi Leonardo en opción consola

Cressi Consola 2 Elementos, Unisex, Talla única

Viene a ser la versión consola del ordenador líder.

Se trata de una consola de dimensiones mínimas que aloja un mini manómetro y un profundímetro analógico.

La carcasa es de caucho termoplástico reforzado muy resistente a la abrasión y que permite una fácil sustitución de los instrumentos para su limpieza o mantenimiento.

La esfera está graduada de cero a 350 bares en segmentos de 10 bares.

La segmentación es especialmente amplia y precisa de 0 a 80 bares.

Para inmersiones esporádicas: Mares Puck Pro Color

Mares Puck Pro Color - Ordenador de Buceo, Color Rojo, Talla Bx Rebajas

Alternativa de la gama baja muy adecuada para inmersiones esporádicas con la garantía de una marca conocida en este sector. Una de sus principales ventajas es que resulta bastante económico.

Básico en datos, lo que no quiere decir que no ofrezca los imprescindibles, y muy manejable en su uso. Admite el modo nitrox, aunque no está pensado para la modalidad de apnea.

Permite el uso de dos gases durante la inmersión, es aparatoso, una característica que no tiene por qué ser negativa ya que se mejora la lectura, y se cambia su pila sin ningún problema.

Amplias prestaciones: Suunto D4i Novo

Suunto Dive D4i, Unisex Adulto, Negro, Talla única

Ordenador de gama media-alta con un amplísimo catálogo de prestaciones que,

eso sí, se pagan ya que su precio no es el principal atractivo.

Su polivalencia es máxima con hasta cuatro tipos de buceo, es totalmente actualizable y se puede integrar en sistemas inalámbricos de transmisión con la botella.

Entre sus pocos ‘contras’, acaso mencionar que solo permite un gas durante la inmersión y que no incorpora brújula digital.

Qué datos proporciona un ordenador de buceo

Como ya hemos adelantado la información que facilita es muy amplia.

Entre los indicadores disponibles destacamos los siguientes:

Profundidad. Tanto la actual como la máxima que se ha alcanzado en la inmersión o a las que deben realizarse las paradas obligadas para llevar a cabo la descomprensión durante el ascenso.

Tanto la actual como la máxima que se ha alcanzado en la inmersión o a las que deben realizarse las paradas obligadas para llevar a cabo la descomprensión durante el ascenso. Tiempo. Dentro de esta variable proporciona distintos datos como el tiempo que falta antes de la descompresión, lo que debe durar cada parada de este proceso o el tiempo total a emplear para el ascenso a la superficie y el de desaturación ya fuera.

Dentro de esta variable proporciona distintos datos como el tiempo que falta antes de la descompresión, lo que debe durar cada parada de este proceso o el tiempo total a emplear para el ascenso a la superficie y el de desaturación ya fuera. Temperatura del agua. Muy importante tenerla bajo control para evitar uno de los principales problemas de esta actividad como es la hipotermia.

Qué tipos de ordenadores de buceo hay

Distinguimos los que siguen:

De muñeca

Proporciona todos los datos importantes para una segura inmersión con la gran ventaja de la comodidad que supone llevarlo y la facilidad de lectura. Entre ellos podemos distinguir los más clásicos, que asemejan una pequeña caja, y aquellos que pueden pasar perfectamente por un reloj deportivo.

De consola

Se integran en el manómetro que mide la presión de la botella o en otro accesorio como puede ser una brújula electrónica. La ventaja va en gustos ya que será del agrado de aquellos usuarios que prefieran tener todo el instrumental de inmersión en el mismo bloque.

De gestión de aire

Como se deduce de su nombre, aportan los indicadores relativos al consumo de aire durante toda la secuencia de inmersión. Pueden ser de consola e incluso inalámbricos conectados por ondas a través de un sistema de emisor-receptor. Son más profesionales y muy adecuados para llevar a cabo sucesivas inmersiones o para bucear en condiciones complicadas de temperaturas frías o corrientes marinas.

De activación manual

Puede tener el problema de que se nos olvide pulsar antes de la inmersión.

De activación automática

No tiene esa desventaja ya que se conecta nada más contactar con el agua. Justo este automatismo le puede inducir a engaño y ponerse en marcha simplemente dando un agua al dispositivo.

Qué tener en cuenta antes de adquirir un ordenador de buceo

Entre los factores a valorar antes de la compra de este tipo de dispositivos destacamos algunos importantes:

Uso

Sopesar antes bien qué frecuencia de uso se le va a dar y qué actividad vamos a hacer de manera preferente.

Versatilidad

Si la intención es probar las distintas opciones que ofrece el buceo se tiene que traducir en un ordenador lo más versátil posible.

Distinguimos tres a tener en cuenta: apnea (buceo a pulmón), con nitrox (la mezcla de oxígeno y nitrógeno utilizada en buceo técnico y recreativo) o buceo de altitud en agua dulce (en este último caso el ordenador deberá permitir el cambio de la cota de altitud).

Sencillez de manejo

Si es un factor a tener en cuenta en general, qué decir cuando se está debajo del agua.

Si, como es lo habitual, se tiene el buceo como una afición mejor optar por un dispositivo que ofrezca los datos fundamentales (profundidad, tiempo de inmersión que se lleva y el que resta o velocidad de ascenso) y que sus dígitos se lean con claridad.

Complementos

No imprescindible, pero sí aconsejable que tenga iluminación en la pantalla, avisos acústicos y fácil acceso a los botones de control.

Presupuesto

Siempre es un factor determinante, pero en este caso hay que ser incluso más pragmático y optar por aquel se te sea más útil y no más impactante y sofisticado. Es muy probable que no se aproveche lo que se paga de más.

Consejos generales

Aportamos algunos que pueden ser de gran utilidad:

Chequear antes de cada inmersión que está cargado y funciona de manera correcta en sus indicadores.

Consultarlo de manera frecuente.

Al ser números digitales leerlos siempre en vertical para evitar cualquier confusión en alguno de los dígitos.

Revisarlo de manera periódica en función de las recomendaciones del fabricante.

Cuando se vaya de viaje con el ordenador no hay que meterlo en un lugar hermético ya que podría provocar errores en su sensor de presión atmosférica.

Mantenimiento

Muy poco. El más importante, como es lógico, asegurar que tenga batería. En algunos modelos se puede cambiar por tus propios medios y en otros es mejor llevarlo a un servicio técnico ya que resulta más complejo.

Después de cada inmersión es importante, al igual que con el resto del equipo, dar un agua dulce al dispositivo para quitarle la sal y los restos de arena. Luego dejar secar al aire antes de guardarlo.

