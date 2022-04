Las mejores zapatillas para caminar ahora que llega el buen tiempo

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(11 votos: 4,09 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Abel Tena

La Organización Mundial de la Salud no se cansa de recordarnos que es saludable y más que recomendable que realicemos un mínimo de ejercicio todos los días. Incluso concreta el consejo en 30 minutos de paseo ligero cada jornada.

Y como el primer paso de esta carrera se da con los pies, debemos comenzar por elegir un buen calzado que nos permita aguantar el reto durante mucho tiempo y muchos kilómetros.

Y en este punto nuestra opción de zapatillas para caminar favorita son las Brooks Transcend 5 por su gran calidad en la amortiguación, proporcionando una comodidad extraordinaria para caminar o pasar mucho tiempo de pie.

También destacan por su gran estabilidad, aportando protección y cuidado a nuestros tobillos y articulaciones.

A tener en cuenta antes de comprar unas zapatillas para andar

Antes de ponernos a hablar de los mejores modelos de zapatillas para caminar, tenemos que tener en cuenta que lo principal es que sea un zapato que nos esté cómodo.

¿Parece obvio? No lo es tanto. A diferencia de las zapatillas para correr, en las de andar no tenemos que tener en cuenta nuestra pisada, ni nuestro peso, ni el impacto al caer. Al ser un ejercicio moderado, no tendremos que tener en cuenta este tipo de variables.

Lo bueno es que existen modelos diseñados específicamente para andar. Y lo mejor es que no necesitamos reducir nuestra elección a las versiones “Walk” de zapatillas. Es más, la mayoría de las zapatillas para running de entrenamiento nos valdrán a las mil maravillas para andar.

Diremos más: Las zapatillas destinadas a correr suelen ser mucho más cómodas que las de andar por su flexibilidad y amortiguación.

En general, y aunque suene extraño, encontraremos más calidad, comodidad y durabilidad en una zapatilla de running que en una específica para caminar.

Por ello, recomendamos echar un vistazo a este calzado para correr a la hora de buscar una zapatilla adecuada para nuestra actividad moderada.

Dicho esto, y aunque parezca una afirmación completamente innecesaria, lo cierto es que el primer punto y más importante que tendremos en cuenta es que nos estén cómodas.

Algunos consejos previos antes de comprar unas zapatillas para andar

Aún así, daremos algunos consejos para elegir mejor nuestras nuevas zapatillas:

Siempre es recomendable probarse este tipo de calzado al final de tarde, después de habernos movido un poco durante el día. Probarnos las zapatillas con los pies hinchados nos permitirá ver si se amoldan por completo, sin riesgo de roces.

Será nuestra talla si la distancia entre el final del dedo gordo del pie y la punta de la zapatilla es el ancho de nuestro dedo índice. Si el dedo gordo está muy pegado a la punta, probablemente nos acabará molestando.

Estas zapatillas están diseñadas para que se ajusten bastante al pie, pero nunca deberán apretarnos. Si tenemos pies anchos, iremos a modelos con hormas más amplias. No olvides que cualquier cosa que notemos en el minuto 1 puede convertirse en un martirio en el kilómetro diez.

Para ver la comodidad de un calzado, deberás probarlo con el calcetín que vayas a utilizar para hacer ejercicio.

¡Pruébate las dos zapatillas! Por raro que parezca, mucha gente no lo hace y no es inusual que no usemos exactamente la misma talla en ambos pies.

Sobre la amortiguación

Aunque no sea necesaria una amortiguación específica para andar, lo cierto es que suelen dar buen resultado las zapatillas de running bien amortiguadas para caminar. Realmente, no existe un impacto agresivo caminando, así que la amortiguación sólo es un elemento más de confort.

No importa el peso que tengas: si pesas por encima de los 90kg te serán cómodas esas amortiguaciones. Si pesas por debajo de los 70kg, irás como volando. En general, la amortiguación suele dar mucha comodidad para caminar.

Brooks Transcend 5: Las reinas del confort (¡Incluso para los pies anchos!)

Si somos unos ‘pupas’ y sentimos que todas las zapatillas nos rozan, Brooks Transcend 5 nos puede dar la vida.

En esencia son unas zapatillas de correr, pero dan resultados excepcionales para aquellos que también las usan para caminar. Y tienen la ventaja añadida de ser muy resistentes, por lo que no será difícil que nos duren años en perfecto estado.

Su malla está diseñada para lograr una buena ventilación del pie. Lo que las convierte en recomendables para aquellas personas a las que se les cuece el pie cuando hacen turismo… y kilómetros.

Si tenemos tobillos delicados, problemas en las articulaciones o buscamos unas zapatillas con buena estabilidad, éstas son las reinas del baile. También se recomiendan para aquellas personas que han sufrido esguinces.

Resultarán algo más robustas que otros modelos y quizá la sensación es de calzado menos flexible, pero ese detalle le aporta una estabilidad beneficiosa para evitar nuevas lesiones y proteger los tobillos.

Su media suela cuenta con una buenísima amortiguación. sube milímetros en el talón y 23 mm en el antepié, lo que le da un drop de 8 mm. Por eso la sensación será de calzado algo elevado, pero sin notar en ningún caso inestabilidad.

Para aquellos no habituados a los términos del running: El drop es la diferencia de altura entre el talón y la puntera, para comprobar la inclinación en la que se encontrará el pie.

La mayoría de las zapatillas del mercado rondan entre los 0 y 13mm de drop. En general, se recomienda no andar con el pie completamente plano si pensamos caminar distancias largas.

Unos de los grandes puntos positivos de estas zapatillas es su horma: es ligeramente más amplia, lo que nos evitará cualquier tipo de roces tanto si tenemos el pie ancho como si es más estrecho. Se trata de una gran alegría para aquellos que sufren por estas cuestiones.

Las Brooks Transcend 5 son un calzado muy recomendable tanto si queremos andar varios kilómetros al día, como para trabajar si pasamos la mayor parte de la jornada de pie, de un lado a otro. Además están pensadas para todo tipo de públicos.

New Balance Fresh Foam Zante V4: Para los más calurosos

Estas New Balance también son zapatillas para correr. Sin embargo, son extraordinariamente cómodas tanto para running como para caminar largas distancias.

Destacan por su buena ventilación, perfecta para aquellos que sufren por el calor en los pies al andar.

Se trata de un calzado muy ligero (244 gramos), con 6mm de drop. El ajuste del upper es perfecto, amoldándose al pie y no dejando que ‘baile’.

A pesar de su buen ajuste, no llega a agobiar. La suavidad de los materiales y el diseño dejan transpirar al pie de forma excepcional y le permiten libertad de movimiento, impidiendo roces y dando sensación de zapatillas realmente flexibles.

Eso sí, si nos decantamos por estas zapatillas deberemos escoger una talla más de lo normal porque es un calzado que da poca talla.

Si somos de pies sensibles, se nos hinchan muy rápido o incluso utilizamos plantillas ortopédicas, notaremos que este modelo nos aporta una comodidad inusual, comparado con otras del mercado.

En conclusión: son cómodas, amortiguan muy bien y casi no se nota que las llevas. Además son unas zapatillas de lo más fresquitas, y estéticamente nos encantan.

Skechers GoWalk 3: Ideales para trabajos moviditos

Si buscamos un calzado para andar que sean extraordinariamente ligero y transpirable, Skechers GoWalk 3 es una buena opción.

Sketchers es la marca líder mundial en zapatos para caminar. Y tiene una amplia gama de modelos, algunos de ellos bastante estéticos para el día a día.

Quienes más van a valorar este tipo de zapatos no son tanto quienes salgan a andar regularmente, sino quienes necesiten un calzado cómodo para su vida normal, por el tipo de trabajo que realizan.

Este modelo en cuestión cuenta con una suela de goma y un revestimiento de tela acolchada y sin cordones. Su tela es altamente transpirable.

Aún así, una pega de este tipo de zapatos es que, aunque la plantilla es mullida y cómoda, coge olor enseguida. Por ello, es muy recomendable que lavarlas con relativa frecuencia.

Sin embargo, son precisamente estas plantillas las que logran comodidad incluso pasando varias horas de pie, quietos.

Pero insistimos en que si buscamos unas zapatillas para andar por tener un trabajo movidito (desde las enfermeras o camareros hasta los repartidores), agradeceremos hacernos con este tipo de calzado.

Nike Free RN Flyknit 2017: Las más flexibles

Este modelo de Nike es una de las mejores elecciones si pensamos caminar grandes distancias de forma regular, y agradecemos un calzado extraordinariamente flexible. Son nuestras preferidas de Nike para caminar.

La sensación es casi como ponerte un calcetín grueso. Después de andar unos minutos, ya no nos las querremos quitar. Son tan blandas que nos valdrán hasta para estar por casa.

Esta sensación de que la zapatilla se mimetiza con nuestro pie sólo se consigue con esa gran flexibilidad. Gracias a su suela compartimentada, podremos flexionar y retorcer la zapatilla sin ningún esfuerzo. Y esto hace que se adapte a cada movimiento natural del pie.

Aunque se trata de un calzado minimalista, cuenta con amortiguación, por lo que nos conferirá comodidad a pesar de los kilómetros que llevemos caminados.

En general, las zapatillas voladoras de running suelen ser bastante acertadas para caminar. Son calzados ligeros, bajitos y flexibles además de muy transpirables. Y ésta no es una excepción.

Quizá como pega podríamos decir que no estamos ante la mejor suela del mercado en cuanto a resistencia si las usáramos para correr. Pero como éste es un análisis de zapatillas para caminar, podemos decir que nos servirán para andar con ellas durante años y a buen ritmo.

Eso sí, si buscamos una zapatilla estable y rígida con grandes dosis de amortiguación, no valoraremos este modelo de Nike ni quedaremos satisfechos.

Es la zapatilla para quienes buscan algo ligero que no notes que lo llevas. Si es así, este calzado no defrauda.

Asics Gel-Zaraca 5: Punto intermedio entre amortiguación y flexibilidad

Con una buenísima relación calidad-precio, podemos encontrar modelos buscando en un punto intermedio entre la amortiguación y la flexibilidad.

Se trata de un calzado pensado para aquellos que estén planteándose comenzar una experiencia nueva en el mundo del running.

Con un precio muy ajustado y con unas especificaciones muy adecuadas para utilizarlas para andar incluso largas distancias, y a buen ritmo.

Son muy ligeras (260 gramos), transpirables y realmente cómodas. De hecho, por sus características técnicas también servirán para ir al gimnasio y emplearse a fondo.

Tiene muy buena amortiguación, lo que evitará la sensación de ‘pies planos’ incluso después de andar muchos kilómetros seguidos. Y aunque cuenta con un drop de 10 milímetros, gracias a su flexibilidad no da sensación de gran altura.

Destacar que estos drops algo más altos de la media pueden ser realmente útiles también para aquellos que sufren de dolores de espalda después de largos paseos.

Notaremos que la zapatilla se agarra bien al tobillo, pero en la zona delantera es más amplio para poder tener algo de espacio en el pie sin que por ello deje de estar bien ajustada.

Por último, añadir que es un modelo que da una talla justita, por lo que es recomendable pedir medio número más (o incluso un número más) de lo que usemos normalmente.

En definitiva, si queremos un calzado para andar, pero también solemos ir al gimnasio o nos gusta salir a correr de vez en cuando a un ritmo moderado, estamos ante un calzado ‘para todo’.

Beneficios de andar

Para ser más concretos sobre los beneficios de caminar contamos con la colaboración de la ‘Arthritis Foundation’, que ha realizado una lista que seguro nos anima aún más a ponernos unas zapatillas (bien elegidas, por supuesto) y salir a andar.

Uno de los primeros y fundamentales beneficios de caminar es que reduce el riesgo de coágulos de sangre, ya que la pantorrilla actúa como una bomba sanguínea, contrayendo y bombeando la sangre desde los pies y las piernas al corazón, lo que disminuye el esfuerzo cardiaco.

Y además:

Mejora la circulación. Aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial y fortalece el corazón. Incluso algunas investigaciones aseguran que reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en un 20%. Apoya los huesos. Puede frenar la pérdida de masa ósea en personas con osteoporosis. Un estudio del Hospital de la Mujer de Boston asegura que en mujeres posmenopáusicas, caminar 30 minutos al día reduce el riesgo de fracturas de cadera en un 40%. Mejora el estado de ánimo. Y además libera endorfinas naturales para el dolor del cuerpo, uno de los beneficios emocionales del ejercicio. Ayuda a adelgazar. 30 minutos andando rápido queman 200 calorías. Fortalece los músculos. Tonifica las piernas y los abdominales. Y los brazos, si los movemos intensamente al caminar. Mejora el sueño. Un estudio del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, en Seattle, descubrió que las mujeres, entre 50 y 75 años, que caminan una hora por la mañana son más propensas a aliviar el insomnio que las que no lo hacen. Apoya las articulaciones. El impacto de cada paso ‘exprime’ el cartílago, llevando oxígeno y nutrientes a la zona. Si no caminamos, las articulaciones se ven privadas del fluido vital, y eso que puede acelerar su deterioro. Mejora la respiración. Al caminar, el ritmo de respiración aumenta haciendo que el oxígeno viaje más velozmente a través del torrente sanguíneo. Eso ayuda a eliminar productos de desecho y a mejorar el nivel de energía. Disminuye la pérdida de memoria. Un estudio de la Universidad de California, realizado a 6 000 mujeres de 65 años o más, reveló que la pérdida de la memoria asociada a la edad era menor en quienes caminaron más. Reduce el riesgo de Alzheimer. Un estudio americano asegura que hombres de entre 71 y 93 años que caminaron más de un cuarto de milla al día tuvieron la mitad de la frecuencia de demencia y enfermedad de Alzheimer, comparados con aquellos que caminaron menos.

Última actualización el 2022-04-12 at 17:03 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas