Alexa es el asistente personal virtual de Amazon que acaba de salir al mercado en español. Vive dentro del altavoz inteligente Echo de Amazon y ofrece a los usuarios la capacidad de interactuar con él para hacer cada día más cosas.

Alexa fue diseñada por el misterioso ‘Lab126’ de Amazon, donde un potente equipo de investigación y desarrollo trabaja en el área de la Bahía de San Francisco, centrado en el diseño de dispositivos electrónicos para consumo de alto perfil.

La oficina central se encuentra en Sunnyvale, California, y alberga los equipos de hardware, software y operaciones de Amazon Devices, con equipos asociados en Cupertino, Irvine, Seattle, Boston y Austin.

Y, aunque el gigante del comercio electrónico no ofrece el número de ventas oficiales, está claro que se ha convertido en uno de los asistentes digitales más vendidos del mercado. Muy por encima de sus principales competidores: Google Nest y Apple HomePod. Respecto a los de Amazon, encontramos modelos muy variados: desde el archiconocido Echo Dot (3ª generación), que es el más básico de todos, el Echo Show 5, con pantalla para hacer videollamadas, hasta el nuevo Echo Dot (5ª generación).

El nuevo Echo Dot con mejor calidad de sonido hasta la fecha. Cuenta con calidad de audio mejorada, para un sonido potente con voces más nítidas y graves más intensos. Un dispositivo que cabe en cualquier parte, está bien diseñado y tiene unas prestaciones increíbles para algo tan pequeño.

Nuevo Echo Dot con Alexa: nuevas características

Se controla, como también ocurre con sus predecesores, con la voz y usa el Alexa Voice Service para poner música, reproduciendo en streaming canciones en Amazon Music, Spotify y otros servicios. Tiene, por supuesto, todas las ventajas de Alexa, como responder a preguntas, contar las noticias, consultar la previsión del tiempo, configurar alarmas, controlar dispositivos de hogar digital compatibles…

Además, está diseñado para proteger tu privacidad, ya que tiene múltiples capas de protección y control de la privacidad, incluido un botón para desactivar los micrófonos que los desconecta electrónicamente. Y responsable con el medio ambiente.

Y es que, el 99% del embalaje de este dispositivo procede de bosques gestionados responsablemente o materiales reciclados, el 95% de la tela proviene de tela reciclada posconsumo y el 55 % de los plásticos provienen de plásticos reciclados posconsumo.

Pero lo más importante es que ahora está casi a mitad de precio (42% de descuento). SU precio original es de 59,99 euros, aunque ahora está disponible en Amazon por tan solo 34,99 euros.

¿Qué dicen los usuarios?

Quienes ya han probado el Echo Dot (5ª generación) dicen de él que es ideal para regalar y destacan de este nuevo modelo por su calidad de sonido y fácil de instalar.

“Si el diseño fue el gran cambio del modelo anterior y aunque no sonaba nada mal, esta nueva versión se queda con el diseño redondo que personalmente me encanta pero además, mejoran la parte que más me dejó indiferente: el sonido”, ha escrito un usuario en Amazon.

“Es básicamente lo que esperaba. Entiende casi todo, no te toma si dices «Alexa» al pasar. Me ha sorprendido gratamente por momentos preguntándole cosas complejas. También puede malinterpretarte, más si no hablar decidido y claro, pero en ese caso sería un poco culpa compartida”, ha señalado otro internauta.

