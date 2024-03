Haz tu valoración:

Amazon ha comenzado la primavera por todo lo alto: seis días de ofertas del 20 al 25 de marzo, que ha permitido a miles de usuarios equiparse para la primavera con los mejores descuentos.

Desde ropa de deporte hasta los mejores productos de hogar, cocina, electrónica o mascotas.

Marcas como Levi’s, Xiaomi, Philips, Puma, Samsung han participado bajando el precio a zapatillas, relojes, freidoras de aire, teléfonos móviles, ordenadores… Una larga lista que desde CompraMejor.es hemos querido resumir para que descubras los productos más vendidos en la última semana:

Echo Pop, el más pequeño de los altavoces de Alexa

Hablamos de un altavoz inteligente con Bluetooth. Compacto y con un sonido muy potente, es perfecto para habitaciones pequeñas o espacios reducidos.

Como ocurre con los otros modelos de Alexa, puedes pedirle al asistente que reproduzca música, audiolibros, podcast, te cuente las últimas noticias o la información meteorológica. Y solo usando la voz. También se puede conectar el Echo Pop al móvil para reproducir desde tu dispositivo móvil.

Importante: Alexa no te escucha hasta que no la llamas por su nombre y la barra de luz no se pone de color azul. Y estamos ante un altavoz muy seguro, ya que ha sido diseñado con múltiples capas de protección y control de privacidad, incluso con un botón para desactivar los micrófonos.

La tela del Echo Pop proviene de hilo 100 % reciclado posconsumo y el 80 % del aluminio usado para su fabricación es reciclado.

Freidora de aire COSORI

La marca COSORI es la número uno de ventas de AirFryers en España. Por eso, este modelo con 12 programas y capacidad para 6,4 L se ha convertido en el más vendido en la Fiesta de la Primavera de Amazon.

Con la tecnología Dual Blaze, hace una doble calefacción que permite cocinar perfectamente los ingredientes mucho más rápidos. Un ahorro en tiempo y energía que podrás descubrir en su propia aplicación.

Con Wifi integrado, podrás ver todas las recetas que puedes realizar en la freidora: desde un pollo entero hasta productos congelados o tus propios dulces horneados.

Para un resultado igual, pero ocupando menos espacio en la cocina, COSORI también está promocionando su modelo Turbo Blaze, con 6 litros de capacidad y nueve modos de cocinado.

Cafetera superautomática De’Longhi

La cafetera De’Longhi consigue que tomes una taza de café única en casa. Por eso, se ha convertido también en número uno en ventas en Amazon con un descuento del 42%.

La cafetera permite hacer dos bebidas con un solo toque y, además, viene con una boquilla tradicional para espumar la leche y conseguir el resultado ideal de café.

Con 13 configuraciones de molienda, los granos de café podrán ser recién molidos para tu café o configurarlo con una opción de café premolido.

El mejor complemento para tu cocina que ha enamorado a más de 48.000 clientes de Amazon, que la han valorado con 4,3 estrellas en la web.

Tupper porta embutidos que arrasa

Este recipiente para embutidos es un práctico organizador de frigorífico, ya que se puede apilar y ahorrar espacio.

La tapa es totalmente hermética, de forma que garantiza que el contenido conserve su aroma y se mantenga fresco durante más tiempo. La capacidad del contenedor es de 1650 ml.

Diseñados y fabricados por Tatay, una marca de referencia dentro de los táperes y almacenamiento. Están disponibles en diferentes tamaños y colores.

Máquina para hacer pasta de Philips

Lleva a otro nivel tus recetas de pasta con la amasadora automática de Philips. Un producto de la serie 7000 que ha alcanzado su precio más bajo hasta la historia durante esta fiesta de las ofertas: 200 euros.

Con ocho discos para dar forma, esta máquina será tu gran aliada para cocinar pasta fresca hasta para ocho personas sin tener que preocuparse de las cantidades exactas o el amasado.

Entre sus muchos complementos, cuenta con un pesaje automático que se asegura que el ratio de agua sea el perfecto para crear la consistencia necesaria para la masa.

Tras este paso, amasará por ti todo y en menos de diez minutos tendrás dos o tres raciones de hasta ocho tipos de pasta diferente. Después, se puede lavar en el lavavajillas y disfrutar con tranquilidad de la comida.

PlayStation 5

Permite experimentar cargas ultrarápidas gracias a una unidad de estado sólido (SSD) de alta velocidad, una inmersión más profunda con retroalimentación háptica, gatillos adaptivos y el nuevo audio 3D, además de una nueva generación de increíbles juegos de PlayStation.

¡Y ha bajado hasta 449 euros en Amazon! Además, se trata del modelo Slim, es decir, es mucho más fina y liviana que la original, por lo que es perfecta para guardar en lugares más estrechos sin que ocupe demasiado.

Prince of Persia: The Lost Crown

Para PlayStation 4, PlayStation5, Nintendo Switch y Xbox, ‘Prince of Persia: The Lost Crown’, ha sido una de las mejores ofertas en la Fiesta de la Primavera de Amazon.

Un descuento histórico en el último lanzamiento de la saga para vivir la aventura de la que todo el mundo está hablando que se ha agotado en seguida.

Hogwarts Legacy

La edición especial para Amazon del juego del universo de Harry Potter, con mayor descuento que nunca, un 40% de descuento para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox One.

Con este producto obtendrás la montura de hipogrifo ónix y la receta de la poción Felix Felicis.

Tratamiento Anticaída Olistic

Olistic se ha convertido en la marca de referencia para cuidar la salud de tu pelo con tratamientos de 28 ampollas, tanto para hombres como para mujeres.

Así, podrás fortalecer las fibras capilares para impulsar su crecimiento y mejorar la resistencia y densidad de tu pelo.

El tratamiento ayuda a prevenir la caída capilar nutriendo el cabello desde dentro con una fórmula natural, vegana y sin gluten.

Recomendado por dermatólogos, debes beber una dosis cada mañana con el desayuno durante un mes y luego descansar dos meses. A los seis meses, se sentirá la máxima eficacia del tratamiento.

Oral-B iO 6 con dos cabezales

Mejora la salud de tus encías con el revolucionario cepillo de dientes eléctrico de Oral-B. Se trata de la serie iO 6, especialmente creada para guiar a los usuarios a una experiencia personalizada y perfecta de limpieza.

Consigue eliminar 100% de placa y aumentar un 190% el estado de tus dientes con la avanzada tecnología de iOSense, que mide el tiempo necesario de lavado, la presión necesaria y las zonas por donde usarlo.

Este cepillo te cambiará la vida y, como no podrás vivir sin él, también incluye una funda de viaje y dos recambios.

La pantalla te ofrece cambiar entre limpieza diaria, extra sensible, cuidado de encías, limpieza intensa y hasta blanqueante. Todo lo que necesitas en un solo producto, inspirado en los dentistas.

Y si quieres ir todavía más allá, y mejorar la salud de tus encías un 300%, la serie iO 9 también ha sido una de las más vendidas.

OMRON EVOLV Tensiómetro de Brazo

El todo en uno Omron EVOLV es un monitor de presión sanguínea para casa y para obtener una visión completa del estado de salud de tu corazón.

Sus funciones fáciles de usar, incluyendo la tecnología del manguito Intelli Wrap, guía de envoltura del brazalete, y las funciones inteligentes que sincronizan tu smartphone con la aplicación Omron connect vía Bluetooth, te facilitan la supervisión regular de tu estado cardiovascular.

El EVOLV, además, también ha sido validado para su uso en mujeres embarazadas con y sin preeclampsia.

Ahorra con el Pharmaton Complex – Multivitamínico con Ginseng – 100 Comprimidos Compactos

Pharmaton Complex es el único complejo multivitamínico que contiene Ginseng G115 que te da la energía que necesitas y te proporciona un mayor bienestar físico y mental para enfrentarte a los retos de tu día a día.

Su fórmula exclusiva te ayuda a mantener el rendimiento físico y mental, el buen rendimiento cognitivo y a reducir la fatiga. Para que puedas sentirte más vital y enérgico todo el día.

Diversos estudios científicos han demostrado sus efectos positivos sobre el cansancio y la calidad de vida.

Fire TV Stick 4K

¡Sumérgete en el contenido Ultra HD 4K como si estuvieras en el cine!

Gracias al nuevo procesador Quad-Core de 1,8 GHz, el Fire TV Stick 4K es un 40 % más potente, las apps se inician más rápido y la navegación es más fluida.

Colores vívidos y muy realistas con Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y audio inmersivo Dolby Atmos. ¡Toda una experiencia sin salir de casa!

Este Fire TV Stick con Wi-Fi 6 te proporciona una conexión con menos congestión de red, por lo que disfrutarás de una reproducción en streaming y videojuegos en línea más fluidos.

Para poder beneficiarte de las ventajas del Wi-Fi 6, necesitarás un rúter compatible, pero el Fire TV Stick 4K Max también es compatible con protocolos anteriores de wifi.

Disfruta de tu contenido favorito en Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV y más.

Recambio para cepillo Oral-B Pro CrossAction

Diez cabezales de recambio para tu cepillo de dientes Oral-B, casi a mitad de precio. Por 23,95 euros podrás extender la vida de tu cepillado durante meses.

Son compatibles con todos los cepillos recargables Oral-B, excepto Pulsonic y iO.

Plancha inteligente – gh platinum+

La marca ghd, que formas las siglas de good hair day, buen día de pelo, es una de las más respetadas por los clientes. Por eso, las Ofertas de Primavera son una gran oportunidad para conseguir hacerte con una de sus espectaculares herramientas de pelo a poco precio.

El modelo plantinum+ de plancha de pelo profesional inteligente es uno de los que más se está vendiendo en las últimas horas, gracias a su descuento del 33%.

Este producto tiene tecnología ultra-zone que deja el cabello más brillante y más protegido del calor. Además, se asegura de que siempre haya una temperatura homogénea de 185 grados.

Además, el modelo max tiene un descuento del 28% que también te permitirá conseguir un alisado profesional con hasta dos veces menos encrespamiento y un 80% más de brillo.

Philips Recortadora 14 en 1

Estilo y precisión integrales con la recortadora 14 en 1 de Philips Serie 7000.

Las distintas herramientas que conforman la maquinilla te permiten crear un estilo único de la cabeza a los pies.

Se adapta a todas las necesidades: corte de barba, afeitado corporal, corte de pelo y hasta recortes de pelo de nariz, oreja y cejas.

Cuenta con una autonomía de hasta 120 minutos de uso sin cable por carga y tiene una opción de carga rápida de 5 minutos con un cargador USB-A.

Arenero Pura MAX de PETKIT

El arenero inteligente PETKIT Pura Max elimina los residuos de tu mascota en tan solo unos segundos sin que tú tengas que hacer nada.

Se trata de un arenero cerrado con una abertura, de forma que el gato puede entrar fácilmente al mismo tiempo que mantiene el olor a raya.

Con una gran capacidad, está diseñado para hogares con varios gatos. Tamaño de 76 litros, es más que suficiente para gatos de hasta 8 kilos.

¿Lo mejor de todo? Se mantendrá limpio durante 15 días. Si necesitas estar fuera de casa por un tiempo no tendrás que preocuparte de nada.

BISSELL SpotClean Pet Pro

Este dispositivo quitamanchas específico para mascotas incorpora un revolucionario sistema de triple acción y tecnología de dos tanques.

Combina un fuerte rociado de agua, una acción de fregado y una potente succión, este limpiador profundo portátil puede abordar las salpicaduras y las manchas del día a día.

Para ello, lo único que necesita es agua y jabón. Esta es rociada sobre la suciedad de la manera más eficaz. Posteriormente, aspira para dejar la superficie impoluta.

Para hacer mucho más fácil la tarea, tiene dos tanques, diseñada para mantener el agua limpia y la fórmula (1,4 l) separadas del agua sucia (1,1 l), para que pueda limpiar con confianza sabiendo que nunca limpiará con agua sucia.

Para combatir las manchas más resistentes, incluye una solución de limpieza Bissel especialmente formulada. También incorpora dos cepillos: uno de 15cm para manchas grandes y otro de 8cm.

Ultima pienso para perros

Los perros de tamaño mediano y grande (+ de 10 kg) se benefician de una alimentación específica.

Ultima Medium-Maxi Adult es una receta nutritiva de fácil digestión que aporta minerales, vitaminas, antioxidantes y magnesio, combinación que contribuye a unos huesos y articulaciones fuertes.

Xiaomi Smart Band 8

Cuentra con más de 150 modos de entrenamiento para registrar el ritmo cardíaco y las calorías quemadas. Hace seguimiento del nivel de oxígeno en sangre durante todo el día, monitoreo continuo del sueño, de la frecuencia cardíaca y de la respiración durante el sueño, entre otros.

La batería dura hasta 16 días con un uso diario normal y se carga en 1 hora.

GoPro HERO12 Black

La HERO12 Black lleva la mejor calidad de imagen de su clase al siguiente nivel con HDR para vídeos (5,3K y 4K) y fotos. Resulta ideal en entornos con sombras y luces brillantes.

La grabación de vídeo 5,3K ofrece un 91 % más de resolución que el 4K y un 665 % más que el 1080p. La HERO12 Black captura la acción con detalles nítidos y una calidad de imagen cinematográfica. Respecto a las fotos, tiene una calidad de 27MP y la aplicación GoPro Quik permite extraer imágenes de 24,7MP de las tomas grabadas.

Es resistente y sumergible hasta 10 metros de profundad. Está preparada para resistir cualquier aventura por barro, nieve o agua. La cubierta de la lente repele el agua y elimina los brillos y otros obstáculos para capturar los mejores vídeos y fotografías.

Robot Aspirador con Wi-Fi de Roomba

Cuenta con una potencia de succión 10 veces superior, un cepillo para esquinas y bordes y dos cepillos de goma multisuperficie que se ajustan y flexionan para adaptarse a diferentes tipos de suelo y no se enredan con el pelo de las mascotas.

El modelo Roomba j7+ se vacía automáticamente en las bolsas AllergenLock. Para evitar obstáculos como los cables o cosas tiradas por el suelo, utiliza la navegación PrecisionVision para reaccionar en tiempo real.

Su tecnología Dirt Detect permite al robot aspirador Roomba j7+ detectar las áreas más sucias de tu hogar y limpiarlas a fondo.

El lateral del colchón en color negro está hecho en tejido 3d que mejora la ventilación del colchón. También incluye tratamientos antiácaros, antibacterias, antihongos e hipoalergénico.

Aspiradora sin bolsa Rowenta

Es muy eficiente en suelos duros y tiene un gran poder de succión en suelos blandos como moqueta. Su re-emisión de polvo es mínima y no hace prácticamente ruido.

Cuenta con tres niveles de filtración: ciclones, filtro de alta eficiencia y foam, lo que permite un mejor nivel de filtrado del polvo y alargando la vida del motor ya que lo mantiene limpio durante más tiempo.

Su sistema ciclónico permite separar el aire y la suciedad de forma más eficiente, por lo que hay menos reemisión de partículas de polvo durante el aspirado. Incluye un cepillo 2 en 1 (tubo para ranuras y boquilla de suelos) y un accesorio para tapicerías y pelos de mascota.

Programador de Riego para Jardín

Automatiza el riego con la frecuencia y duración que se quieran programar. Las frecuencias se pueden elegir entre 1 y 72 horas o una vez a la semana. Los programas tienen una duración entre un minuto y dos horas.

Dispone de opción de apertura y cierre manual, así como de función delay, que permite retrasar el inicio del riego en el momento de su ajuste, desde una hasta doce horas.

Para asegurarse del funcionamiento correcto se debe mantener su presión mínima en 1 bar y la máxima en 8. Funciona con 2 pilas AAA alcalina de 1,5v que se colocan en un compartimento estanco con tapa para evitar filtraciones.

Philips – Bliss Ventilador de techo con luz LED

Cuenta con tecnología de 3 aspas para evitar oscilaciones. Además, las aspas se pliegan hacia la lámpara y quedan ocultas a la vista cuando no está en funcionamiento.

Su motor DC ahorra hasta un 60% de energía y es prácticamente silencioso. La iluminación es regulable y ofrece tres temperaturas de color en una sola lámpara para adaptarse a cualquier actividad. Dispone de modo verano e invierno que permite optimizar el reparto de frío o calor en la estancia.

Levi’s 511 Slim Vaqueros Ajustados para Hombre

Estos pantalones están elaborados con una mezcla 98% algodón y 2% elastano. Cuenta con cinco bolsillos y ofrecen comodidad y libertad de movimiento. Se pueden lavar a máquina.

SZLX Mochila de Viaje

Esta mochila cumple con las medidas reglamentarias de muchas compañías aéreas de bolso de mano: 40cm x 20cm x 25cm.

Tiene múltiples compartimentos para poder guardar todo lo necesario para un viaje, desde la ropa hasta las cosas más pequeñas como las llaves, pasando por dispositivos como una tablet.

Cuenta con un puerto de carga integrado que permite cargar el teléfono siempre y en todas partes.

