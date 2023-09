(1 votos: 5,00 de 5)

El otoño es una de las estaciones en la que tanto hombres como mujeres notan una mayor pérdida del cabello.

Al día se pierden alrededor de un centenar de pelos y se renuevan otros cien, pero en estos meses la fase de caída se acelera y se cae más pelo del que se renueva.

Esto es conocido como efluvio estacional y se nota porque hay una pérdida de volumen capilar.

Aunque no hay una fórmula secreta que frene la caída del cabello al 100 %, existen tratamientos eficaces que minimizan el problema y que consiguen prevenirla, además de ayudar a que el pelo se regenere con fuerza.

Causas de la caída de cabello

Además de los periodos estacionales, existen motivos externos que provocan la caída del cabello de manera temporal.

Normalmente se asocia al estrés o las diversas situaciones emocionales. También a una mala alimentación.

El cabello, por lo general, tiende a regenerarse al cabo de los meses, pero para algunas personas con una pérdida severa, puede llegar a convertirse en un problema crónico si no se toman las medidas adecuadas.

Así es el tratamiento Olistic para mujeres

Un producto que se ha popularizado en las redes sociales en los últimos meses es Olistic, un complemento alimenticio producido en España con ingredientes naturales y clínicamente testados.

En Instagram lo recomiendan alabando sus propiedades nutritivas y antioxidantes. Se comercializa en un pack de 28 ampollas y se puede encontrar a la venta en Amazon.

¿Su funcionamiento? Se aconseja tomar un frasco tras el desayuno o la comida, diariamente, descansando dos días al mes.

Esta solución bebible está fabricada a base 34 ingredientes de origen 100 % natural, libres de tóxicos, gluten, azúcar añadidos y parabenos.

Es un tratamiento que incluye una fórmula con ingredientes activos como el Saw Palmetto y la Ashwagandha que mejoran notablemente el ciclo de crecimiento del cabello. Estos componentes son absorbidos por el folículo desde donde llegan a cada fibra capilar y nutren el cuero cabelludo fortaleciéndolo.

Además, gracias a la ayuda de antioxidantes y vitaminas, como la B7, devuelve la salud al cabello seco, dañado y frágil. Es un tratamiento que tiene como objetivo reforzar la estructura del cabello a través del colágeno vegano unido a los precursores vegetales de la queratina.

Y todos sus beneficios se consiguen gracias a que combate simultáneamente las principales causas de la caída y debilitamiento del cabello: el estrés, la inflamación, los déficits nutricionales, los desequilibrios hormonales, la predisposición genética, los factores ambientales y el envejecimiento.

Más claves para mejorar la salud capilar

Sigue una correcta rutina de lavado: El pelo debe lavarse 3- 4 veces a la semana, porque hacerlo menos es insuficiente para eliminar el residuo generado en nuestro cuero cabelludo. Del mismo modo, es importante utilizar champús que no afecten a nuestra barrera capilar manteniendo un pH acorde al de nuestra piel y emplear acondicionadores y sérums que protejan el tallo y eviten encrespamientos y fracturas. Apuesta por tratamientos intensivos de hidratación: Dado que en esta época del año los rayos solares penetran en las cutículas y dañan el cuero cabelludo, dando lugar a una mayor deshidratación, es recomendable recurrir a tratamientos más intensos en proteínas y nutrientes. Opta por el secado natural: En la medida de lo posible, se debe evitar usar herramientas de calor, como secadores y planchas, ya que utilizarlas en exceso daña la raíz y repercute en la caída del pelo y en la pérdida de brillo. Cuida tu alimentación: El mejor modo de tener una melena sana es tener una dieta sana. La alimentación ha de ser variada y equilibrada, y ha de ir acompañada de una buena hidratación, para lo que hay que beber entre dos y tres litros de agua diarios.

¿Cuándo consultar con un profesional?

Si, pasados entre tres y seis meses desde que notaste que el pelo se te empezaba a caer más de lo normal, este no solo no se ha recuperado, si no que además sigue con el proceso de caída, sería necesario acudir a un especialista. Puede ser síntoma de una alopecia androgenética o de alguna otra enfermedad del organismo. Fíjate sí:

Pierdes más de 100-150 cabellos al día . La almohada o la ducha pueden ser una ayuda para detectar este problema.

. La almohada o la ducha pueden ser una ayuda para detectar este problema. Tienes menos densidad capilar y, en consecuencia, tu cabello es más fino y débil.

y, en consecuencia, tu cabello es más fino y débil. El cuero cabelludo empieza a clarear , ya sea por la zona de las entradas, la parte superior o la coronilla.

, ya sea por la zona de las entradas, la parte superior o la coronilla. El cuero cabelludo pica , duele o está más sensible. Podríamos estar ante una dermatitis.

, duele o está más sensible. Podríamos estar ante una dermatitis. El cabello está más graso y aparece caspa.

