Los mejores tratamientos para frenar la caída del cabello

Abel Tena

La primavera y el otoño son estaciones en las que tanto hombres como mujeres notan una mayor pérdida del cabello.

Al día se pierden alrededor de un centenar de pelos y se renuevan otros cien, pero en los meses primaverales y otoñales la fase de caída se acelera y se cae más pelo del que se renueva.

Esto es conocido como efluvio estacional y se nota porque hay una pérdida de volumen capilar.

Aunque no hay una fórmula secreta que frene la caída del cabello al 100%, existen tratamientos eficaces que minimizan el problema y que consiguen prevenirla, además de ayudar a que el pelo se regenere con fuerza.

Causas de la caída de cabello

Además de los periodos estacionales, existen motivos externos que provocan la caída del cabello de manera temporal.

Normalmente se asocia al estrés o las diversas situaciones emocionales. También a una mala alimentación.

El cabello, por lo general, tiende a regenerarse al cabo de los meses, pero para algunas personas con una pérdida severa, puede llegar a convertirse en un problema crónico si no se toman las medidas adecuadas.

Los siguientes diez tratamientos le ayudarán a encontrar un remedio a este problema.

Antes, veamos cuáles son sus componentes y su posología, sabiendo de antemano que estos tratamientos combinan tanto ingredientes naturales como químicos.

Los naturales son de origen vegetal y están compuestos por extractos de hierbas y verduras, como el saw palmetto o palma enana americana, un componente cuyas cualidades detienen la formación de la hormona DHT que provoca la caída del cabello.

Al ser naturales no producen efectos secundarios de ningún tipo siendo igual de efectivos que los químicos.

En cuanto a los elementos químicos favorables, los dos más utilizados en estos productos son los archiconocidos minoxidil y aminexil.

El segundo es un derivado del primero y es el más presente y recomendado porque no presenta efectos secundarios ‒picores, por ejemplo‒ como el minoxidil.

Estos tratamientos suelen venir presentados en dosis diarias en forma de suero que se aplica sobre el cuero cabelludo durante varias semanas.

Pero hay marcas que apuestan por lociones o cápsulas para ingerir.

Los expertos advierten que, si no se es constante, los resultados no serán visibles. Por tanto, es importantísimo seguirlos de principio a fin para obtener el efecto deseado.

También recomiendan complementar el tratamiento con champús o mascarillas anticaída.

A continuación, se describen los tratamientos que muestran los mejores resultados para el cabello con precios que oscilan entre los 35 y los 62 euros.

Los mejores tratamientos para frenar la caída del cabello

El favorito: L’Oréal Professionnel – Expert Aminexil Advanced anticaída – 42 unidades x 6 ml

No se sorprenda, de primeras, por el precio.

Debe tener en cuenta que el tratamiento de L’Oréal Professionel Expert Aminexil Advanced incluye 42 unidades de 6 mililitros cada una que proporcionan un uso de 14 semanas.

De esta manera, se puede repartir el tratamiento entre el otoño y la primavera o en aquellos momentos en los que se aprecie una mayor caída del cabello.

La marca L’Oréal ya avala el producto, y la etiqueta Professionel Expert indica que estamos hablando de un tratamiento recomendado exclusivamente por expertos profesionales en el cuidado del cabello.

Se trata de un programa nutricional cuyo objetivo es evitar el afinamiento del cabello y su caída posterior aportando nutrientes esenciales que ayudan a estimular la actividad de la raíz y preservan la densidad del pelo desde la raíz hasta las puntas.

Para conseguirlo cuenta con un concentrado de Omega 6 que estimula la raíz y reconstruye la fibra capilar y el aminexil: el ingrediente estrella cuya función principal es conseguir densidad y fortalecer el folículo piloso.

Gracias a esta combinación, tras las 42 aplicaciones unos 8.000 cabellos prolongarán su ciclo vital.

Otra cualidad por la que este tratamiento se erige en el primer puesto es por su aplicador en forma de roll-on que facilita la distribución del producto de una manera uniforme.

Los expertos también destacan su agradable aroma que deja una sensación fresca, el fácil secado y que el pelo no queda pegajoso ni con aspecto graso.

Quienes hayan utilizado alguna vez el minoxidil, saben que éste es uno de los principales engorros del tratamiento.

Asimismo, se aplica sobre el cabello seco o húmedo y no es necesario enjuagarlo.

Dependiendo de la necesidad y según las recomendaciones del fabricante, puede utilizarse una vez al día durante 6 semanas, como tratamiento intensivo, o tres veces por semana durante 8 semanas cuando llegan los cambios estacionales.

Una alternativa inmejorable: Kérastase Specifique

La reconocida marca de productos capilares Kérastase ha creado la gama Spécifique, pensada para tratar cualquier problema como el exceso de grasa, la caspa, los picores o la pérdida del cabello.

Para actuar contra la caída el mejor aliado es su tratamiento anticaída en ampollas, clínicamente testado y con beneficios visibles tras varios días de aplicación.

Los principales ingredientes de este tratamiento son el aminexil, que calma y refresca el cuero cabelludo haciéndolo más elástico, y la rammosa, un azúcar vegetal con cualidades antienvejecimiento que produce mayor cantidad de colágeno y elastina para reforzar y dar elasticidad a la piel.

Además, el cabello se verá más fuerte y grueso a la vez que recupera su volumen y brillo.

Una característica que destacan los expertos es que, tras su uso, el pelo queda sedoso, sin grasa en las raíces y fácil de peinar.

La aplicación es simple y directa sobre el cuero cabelludo.

Después hay que realizar un suave masaje con la yema de los dedos para activar la circulación sanguínea y dejarlo actuar durante unos minutos.

El tratamiento anticaída Kérastase Specifique viene presentado en una caja con 10 ampollas de 6 mililitros que sirven durante 3 semanas, ya que el fabricante recomienda utilizar tres amollas semanales.

Quienes deseen tener más unidades o prolongar el tratamiento pueden adquirir el pack de 42 unidades Kérastase Spepecifique Aminexil.

Por menos de 90 euros obtendrán las suficientes unidades para utilizarlo durante catorce semanas.

Para complementar el tratamiento los especialistas de salones de belleza y el cuidado capilar recomiendan compaginar el tratamiento con el champú Bain Prévention y la Masque Hydra-Apaisant de Kérastase.

La mejor loción anticaída: Spectral DNC-N, de DS Laboratories

La loción anticaída Spectral DNC-N contiene una novedosa fórmula patentada con nanoxidil, un ingrediente multiactivo que controla los factores que afectan en la caída del cabello.

El nanoxidil es la mejora del minoxidil. Regenera y estimula el crecimiento del cabello a la vez que engrosa y fortalece el folículo piloso.

Pero este compuesto actúa de manera más rápida y reduce los efectos secundarios que puede provocar el minoxidil como picores o alergias.

Este formato se aplica mediante 6 pulverizaciones, dos veces al día. Después hay que masajear la zona afectada y lavarse las manos inmediatamente después con abundante jabón.

No precisa de enjuague y no es necesario tener el cabello recién lavado.

Los expertos insisten que la clave de éste y otros tratamientos contra la alopecia es la constancia.

En el caso del Spectral DNC-N los resultados no serán visibles hasta pasados 3 o 4 meses desde su inicio.

¡Ojo! No debe ser utilizado por mujeres embarazadas o en período de lactancia.

El mejor tratamiento en cápsulas: SanaExpert Haar Forte

Hay personas que prefieren recurrir a un complemento alimenticio que actúe desde el interior del bulbo capilar en lugar de usar ampollas o lociones que puedan estropear su peinado y contengan compuestos químicos.

Para esas personas, SanaExpert Haar Forte contiene una especial combinación de micronutrientes que son considerados fundamentales para la formación de células nuevas y para promover el crecimiento del pelo y de las uñas.

Además, incluye mijo de perla, un ingrediente natural que es conocido por ser rico en vitaminas, minerales y ácidos silícicos, y que aumenta su eficacia en combinación con biotina, ácidos pantoténicos y zinc.

Es adecuado tanto para las mujeres como para los hombres y sea cual sea la causa de la caída del cabello.

Ya que lo fundamental en el tratamiento es que las raíces del pelo y la piel obtengan los nutrientes que necesita para favorecer el crecimiento y fortalecer la estructura.

Está fabricado con ingredientes 100% de origen natural, según las directivas del Reglamento Alemán de Suplementos Dietéticos, y es adecuado para un consumo duradero.

Y aunque no debería ser necesario avisarlo, no estamos hablando de un producto milagroso, por lo que no debemos esperar que en dos días haga efecto.

Hay que ser constante y hasta pasadas dos o tres semanas se notan los efectos. Y las capsulas son fáciles de tragar, gracias a su tamaño.

El mejor tratamiento para caída severa: PILEXIL FORTE 15 ampollas

Pilexil es un referente en todo tipo de tratamientos y productos anticaída. Por eso no queríamos dejar fuera de esta guía el kit de 15 ampollas unidosis Pilexil Forte.

Este tratamiento está especialmente recomendado para personas con una caída severa y excesiva de pelo. Su fórmula desarrollada por Lacer, una empresa española dedicada al cuidado de la salud a través de la industria farmacéutica, combina dos potentes ingredientes: la adenosina, que engrosa el cabello, evita que el ciclo de su crecimiento natural se acorte y ayuda al bulbo capilar a recuperar la actividad; y el Sabal serrulata, una planta medicinal que detiene la caída del cabello.

Ambos principios activos actúan en una de las fases más importantes del ciclo capilar, la fase de crecimiento del cabello.

Las ampollas también contienen otros ingredientes como el zinc PCA que aumenta la eficacia anticaída y antigrasa de la Sabal serrulata, el tocoferil nicotinato, un vasodilatador que mejora el riego sanguíneo, y vitaminas del grupo B que se encargan de nutrir y proteger el cabello.

Todos estos ingredientes hacen que este tratamiento sea efectivo si se realiza de principio a fin y de manera constante.

El fabricante aconseja su uso en dos fases para obtener el resultado esperado:

Tratamiento de choque: una ampolla diaria durante un mes. Tratamiento de mantenimiento: 3 ampollas a la semana durante 3 meses.

Al igual que el resto de tratamientos su modo de uso es sencillo.

Se aplica el producto directamente sobre el cuero cabelludo antes de acostarse y se realiza un masaje para que se absorba y se distribuya con uniformidad.

El más valorado por los usuarios: Toppik Hair Building Fibers

Útil tanto para hombres como para mujeres, estas fibras capilares aportan al instante una apariencia de cabello más grueso y denso, disimulando los signos del cabello fino.

Las proteínas de queratina son prácticamente idénticas a las del cabello natural y permiten que las fibras se mezclen de una forma imperceptible a cualquier tipo de pelo, por muy fino que sea.

Algo muy resaltable es que estas fibras se mantienen muy bien, a pesar del viento, la lluvia o el sudor.

Es algo que muchos usuarios valoran muy positivamente, ya que no ocurre con otras marcas.

El método es bien sencillo: Solo hay que aplicar las fibras generosamente sobre las zonas con escasez capilar.

Para obtener mejores resultados, lo mejor es aplicar el producto sobre el cabello limpio y seco antes de usar otros productos de peinado, como lacas, fijadores, gomias y geles.

Hay que masajear el cabello suavemente después de la aplicación para que las fibras se asienten.

El tratamiento más barato: Fibras capilares Densitee

Este tratamiento es el más barato de toda la selección y el 99% de su composición es queratina.

Estas fibras son válidas incluso para aquellas personas que han tenido un trasplante de cabello, con el fin de mejorar el resultado.

Está disponible en nueve colores y su modo de uso es sencillo. Lo que hay que hacer es:

Sacudir un poco la botella de Densitee con el fin de evitar que las fibras de queratina se queden compactadas en el fondo. Aplicar el producto en las zonas deseadas, colocando la mano en la frente para evitar que el producto caiga en los ojos. Esparcir las fibras sobre el cuero cabelludo para un resultado natural. Usar una laca para lograr una mayor duración.

Este producto es muy recomendable para alguien que está preocupado por la caída de su cabello pero tampoco quiere gastar más de la cuenta en determinados tratamientos.

El mejor tratamiento en versión champú: DS Laboratorios Revita Champú

Hay mucha gente que cuando piensa en tratamiento anti-caída visualiza un champú, y no unas vitaminas o unas fibras capilares.

Y es que existen muy buenos champús de ducha para frenar la caída del cabello.

Entre todos ellos, uno de los que más destaca es este de DS Laboratorios. Hay que decir que las valoraciones y comentarios por parte de los usuarios que lo han probado son bastante positivas.

Muchos de ellos dicen haber descubierto el fin de su problema desde que empezaron a utilizar con cierta frecuencia este champú anti-caída.

Es útil tanto para hombres como para mujeres, y su mayor fortaleza reside en que elimina con bastante eficacia la grasa capilar, uno de los factores que más propician la caída del pelo.

Y lo mejor es que hay muchos de estos champús que son profesionales o de uso generalizado para peluquerías.

En cambio, este champú es fácil de adquirir, y todo por un precio bastante módico.

El más versátil, para pelo, piel y uñas: Solgar 120 comprimidos

Puede ocurrir que además del cabello, las uñas o la piel empiecen a sufrir el paso del tiempo.

Por eso, tratamientos como este actúan unitariamente para cubrir todos los frentes posibles.

Estos comprimidos Solgar contienen zinc, cobre, OptiMSM, sílice (procedente de alga roja), aminoácidos y vitamina C.

Una formulación diseñada para ayudar a la síntesis de colágeno, uno de los principales componentes de la piel y también para favorecer la salud del cabello y de las uñas.

Uno de los componentes más importantes es el de vitamina C, ya que estimula el rejuvenecimiento y la síntesis de colágeno para favorecer la estructura y la elasticidad de la piel.

Por su lado, el cobre contribuye a la pigmentación normal del cabello y la piel, además de proteger las células del daño oxidativo.

Además, el zinc contribuye al mantenimiento normal del pelo, la piel y las uñas, fortaleciendo su perdurabilidad.

Hay que tener en cuenta que aunque se trate de un buen complemento, este tipo de comprimidos en ningún caso sustituyen a una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

El mejor suplemento alimenticio: Phyto Duophanere

Siguiendo con la línea del producto anterior, este suplemento alimenticio aporta un tratamiento anticaída que se prolonga durante cuatro meses.

Las valoraciones por parte de numerosos usuarios apuntan a que se trata de una de las mejores opciones del mercado para frenar la caída del cabello (y de las uñas).

Parece que hasta ahora no resultaba muy fácil dar con estas cápsulas capilares, pero ahora ya es posible hacerlo de manera cómoda y por un precio asequible.

