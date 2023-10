Haz tu valoración:

Las zapatillas de deporte se han vuelto imprescindibles en nuestro día a día. Y es que, las usamos para todo. Para ir al trabajo, para looks informales, para pasear, para hacer ejercicio… Y no solo eso: se han vuelto también imprescindibles a nivel estético y a nivel coleccionista, porque la fiebre por las sneakers no para.

Además, si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud siempre nos recuerda que es saludable y más que recomendable que realicemos un mínimo de ejercicio todos los días, como 30 minutos de paseo ligero cada jornada, solo hay que sumar dos más dos: ¡No pueden faltar en nuestro armario!

Y además de que no pueden faltar, deben ser de buena calidad, porque cuidar nuestros pies es muy importante. Tanto que son el sustento de nuestro cuerpo.

Por ello, siempre está bien confiar en las primeras marcas , como Salomon , Nike, Asics o Reebok, como este modelo Ridgerider 6 Gore-Tex. Está con un 66% de descuento, por lo que puede ahorrarse más de 60 euros.

Ridgerider 6: ideales para senderismo

Estas zapatillas Reebok no solo están hechas para caminar en asfalto, también para terrenos más complicados. Tiene una parte superior con paneles sintéticos protege tus pies. La suela exterior de goma permite encontrar tracción en superficies resbaladizas. También destaca por su entresuela de espuma acolchada para garantizar la comodidad durante todo el día.

Cierre con cordones

Parte superior de tejido ripstop y malla

Puntera superpuesta

Entresuela ligera EVA

Suela de goma para mayor tracción en todos los terrenos

Además, es número uno en ventas. Tiene 4,5 sobre 5 estrellas en Amazon.

¿Qué opinan los usuarios que ya las han probado?

Resaltan, especialmente, su comodidad. «Las tenía en otro modelo y decidí regalarle este a mi madre. Me gustan más que las mías, son igual de cómodas. 100% recomendadas, para mi gusto bastante mejores que Salomón», explica Alejandra.

«Son muy cómodas, se adaptan muy bien al pie. La talla es real. Equivale a la que usas habitualmente. El diseño es bonito. Recomendables», explica, por su parte, Tatiana.

