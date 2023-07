(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Belen Parrilla

Las zapatillas deportivas se han convertido en un ‘must’ de nuestro armario. Son cómodas, fáciles de combinar y le dan un toque casual a tus looks diarios.

Aunque ahora, con el aumento de las temperaturas también lucimos sandalias, lo cierto es que para aquellos que pasan muchas horas de pie, o deben caminar grandes distancias, las zapatillas siguen siendo la opción favorita incluso en verano.

Por eso, a la hora de elegir calzado siempre es mejor invertir en marcas que hayan demostrado su comodidad. Sin embargo, eso no significa que debamos rompernos el bolsillo.

El truco está en aprovechar las buenas ofertas, como es el caso de estas deportivas para mujer de la marca Skechers, con un 40% de descuento en Amazon.

Skechers OG 85 Gold’n Gurl

Las sneakers Skechers OG 85 Gold’n Gurl son unas deportivas de diseño discreto que combina con todo, pero con detalles que la hacen destacar.

Las puedes encontrar muy rebajadas en color azul navy, pero también están disponibles en otros colores, como en negro con detalles en dorado, verde oliva, o gris.

Las tallas van entre la 35,5 y la 41. Llevan cierre de cordón plano en el empeine y refuerzo en la puntera, así como plantilla con amortiguación Skechers Air Cooled Memory Foam para una amortiguación máxima.

La marca Skechers proporciona un soporte y comodidad inigualable, por eso también son perfectas para hacer turismo, y evitar que tus pies sufran por las largas caminatas.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 7.000 valoraciones en Amazon y una excelente nota media de 4,4 sobre 5 estrellas, quienes las han probado destacan, por supuesto, su comodidad.

La buena relación calidad-precio es también uno de sus puntos fuertes.

Sandra comentaba: «Tengo unas negras desde hace casi 4 años, y les he dado una traca que no veas. Este año han empezado a romperse por delante, donde da el pie… así que me he cogido otras en verde por cambiar. Me daba cosa cogerlas por Amazon, pero la verdad que son geniales e igual de estupendas. El precio esta genial»

También Silvia afirmaba: «El color es tal cual se ve en las fotos. Son unas zapatillas muy muy cómodas y tallan normal. Yo cogí mi talla habitual y quedan perfectas».

Última actualización el 2023-07-04 at 01:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados