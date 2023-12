(1 votos: 5,00 de 5)

El Día de los Santos Inocentes en España se celebra este jueves, 28 de diciembre y es una de las festividades más típicas de la temporada navideña.

En esta fecha hay que estar con los ojos bien abiertos, ya que todos estamos expuestos a que nos hagan alguna broma.

Es un día de alegría y celebración que se puede disfrutar junto a la familia y amigos preparando todo tipo de sorpresas, siempre, claro está, que no sean desagradables. Así, desde CompraMejor te explicamos qué significa esta festividad y a qué se debe la tradición de hacer bromas.

Día de los Santos Inocentes: El origen

El día de los Santos Inocentes es una celebración de tradición pagano-cristiana.

Aunque hoy en día se trata de una fiesta alegre y divertida, su origen procede de un trágico episodio de la historia antigua.

En el Nuevo Testamento, San Mateo explica cómo unos sabios llegaron a Jerusalén desde Oriente y se presentaron ante el rey Herodes I el Grande.

Iban en busca del futuro rey de los judíos que acababa de nacer, pues se había visto una nueva estrella sobre Israel que señalaba la llegada de un rey de reyes.

Herodes, temeroso de perder su poder, les que fueran en busca de ese niño, pero el tiempo pasó y no regresaron.

Para acabar con el problema de raíz, Herodes envió a un grupo de soldados a Belén con orden de asesinar a cualquier niño menor de dos años que encontraran allí.

La matanza tuvo lugar el día 28 de diciembre y, para recordar a las víctimas, la Iglesia Católica decidió instaurar esta fiesta como homenaje.

Como era común en los primeros momentos de la religión cristiana, las fiestas fueron unidas a celebraciones paganas con el fin de que los distintos pueblos las asimilaran rápidamente.

Este es el caso de la llamada fiesta de los locos, un festival que se celebraba principalmente en Francia entre Navidad y Año Nuevo.

Como una especie de prefacio del carnaval, la Fiesta de los locos se celebraba con todo tipo de comportamientos que hubiesen sido condenados en otras fechas.

El día de los Santos Inocentes recogió este ambiente festivo y le concedió un tono más propio de jugarreta infantil que de libertinaje.

Así se convirtió en un día en el que gastar bromas en un ambiente amigable y relajado, tal y como lo conocemos ahora.

¿Cómo se celebra en España el Día de los Santos Inocentes? ¿Y en el resto de países?

En algunos municipios españoles el día cobra especial importancia y se celebran actos conmemorativos.

En Tremp (Lérida), por ejemplo, cuelgan un muñeco de papel gigante llamado Llufa del campanario. Tras un pasacalle, en el que se le canta, se baja para quemarlo.

En Ibi (Alicante) celebran el Día dels Enfarinat (enharinados), con una batalla de harina en la que participan varios cargos relevantes como el alcalde, el juez, el fiscal… y la oposición que va con chistera negra y trata de arrebatarles el poder.

En la localidad de Fraga (Huesca) se lanzan huevos en una guerra de peñas y en Jalance (Valencia) se celebra la Fiesta de los Locos, donde la música y los estrafalarios maquillajes son los protagonistas.

No obstante, esta celebración no es tan popular en el resto del mundo o al menos no el día 28 de diciembre.

En muchas otras partes del mundo, como el Reino Unido o Irlanda, se celebra el April Fools’ Day, una fiesta con orígenes distintos, pero con prácticas similares que se celebra cada 4 de abril.

En países como Polonia, Francia o Bélgica, esta fiesta se celebra el 1 de abril y es un día conocido como April’s fish.

