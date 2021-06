En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La informática es una de las categorías más buscadas entre las ofertas de Prime Day, y en esta ocasión nos encontramos con buenos portátiles con más de un 20% de descuento y una alta calidad.

Además, las ofertas de este año tienen muchos artículos para amantes de los videojuegos, con los que conseguir una mayor rapidez y disfrute, gracias a grandes ofertas en monitores, ratones, teclados…

Y si además de ofertas en informática estás buscando ofertas en otro tipo de productos, en CompraMejor.es también seleccionamos lo más destacado del Amazon Prime Day 2021: auriculares y altavoces, robot aspirador, smartwatches… además de encontrar las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2021.

Si buscas un dispositivo que se una mezcla entre portátil y tableta, con la versatilidad de los dos mundos y la potencia del ordenador con una usabilidad semejante a una buena tablet, este es tu ordenador. Cuenta con un procesador Intel Core y los gráficos mejorados.

La funda con teclado Signature Edition lo convierte en un portátil completo estés donde estés. Así que puede ser la combinación ideal para aquellas personas que siempre han querido disfrutar de una tableta pero nunca han podido prescindir de un ordenador, ya sea por sus necesidades profesionales o de ocio.

Es rápido tiene una buena pantalla, reconoce estupendamente el rostro y la batería tiene una duración importante con un uso normal.

Su mayor problema es que realmente es una tableta, y como tal no está preparada para situaciones en las que necesitemos una gran potencia, como por ejemplo los juegos de última generación.

Pero si tienes que teletrabajar, asistir a múltiples reuniones o moverte con ella, es ideal ya que ni pesa ni ocupa el espacio que necesita un portátil tradicional.

Gran precio para este monitor Ultragear de LG, que cuenta con un tamaño considerable, pues sus 29 pulgadas permitirán que no perdamos detalle de nuestros juegos favoritos.

Su resolución es WFullHD (2560X1080) y su tecnología IPS LED. Dispone de USB tipo C para carga ultrarrápida.

Este portátil lleva un procesador Intel Core de undécima generación que complementa a las mil maravillas sus potentes opciones de memoria y almacenamiento.

Como aportación original la cámara web incorpora un obturador físico. Cuando termines de chatear por vídeo, solo tienes que cerrar el obturador para poner tu cámara web a prueba de hackers.

Más de 60 euros de descuento en esta unidad del prestigioso fabricante Crucial, con la que conseguirá que su portátil pase de ser un tren de mercancías a uno de alta velocidad. Porque con él mejorará enormemente las prestaciones de su ordenador consiguiendo un arranque más rápido, acelerando la cara de archivos y mejorando la capacidad de respuesta general del sistema.

Además mejora la vida útil de la batería, hasta el punto de que sus fabricantes aseguran que es 45 veces más eficiente en términos energéticos que un disco duro convencional.

Este Matebook D14 tiene pantalla de 14 pulgadas, FullHD 1920 x 1080 píxeles y tecnología IPS. Cuenta con Procesador Intel Core i5 con 4 núcleos y una RAM de 8 gigabytes y 2400MHz.

Además, tiene 512 gigabytes de almacenamiento y tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Vega 8. Su sistema operativo es el Windows 10 Home y cuenta con sensor de huella Huawei One Touch.

Ahora está disponible por 250 euros menos, con ocasión del Amazon Prime Day.

Un 24% de descuento para un producto de antojo que hará las delicias de todos los aficionados a la fotografía, sobre todo con el móvil. Cabe en un bolsillo y tiene un aspecto retro atractivo.

Porque ahora, además de enseñar las fotos a nuestras amigas podemos imprimirlas y llevarnos cada uno una copia, para convertir en inolvidable ese momento tan divertido que pasamos haciéndonos un selfie de grupo, por ejemplo.

Se pueden imprimir fotos desde el smartphone o la tableta, con un tamaño 5 x 7,6 centímetros. Pequeñas pero suficientes para disfrutar al instante. Es fácil de emparejar con el móvil vía bluetooth 3.0. Es bastante rápida imprimiendo y tiene calidad suficiente, sobre todo si sabemos retocar bien la fotografía. Eso sí, no le pidamos calidad de estudio, porque no la puede dar.

La batería da para unas 25 fotos aunque no está pensada para hacerlas seguido, porque se calentará antes. Y se recarga mediante micro USB a USB en poco mas de una hora.

Un sueño para cualquier jugador es este monitor de Samsung que hoy tiene casi 40 euros de descuento. Incorpora una resolución de 2560 x 1440 pixeles, lo que mejora la calidad de la imagen, sobre todo gracias a su combinación con la tecnología QLED, que nos permite ver unos colores mucho más realistas.

Para jugadores que se lo tomen en serio o le echen horas, este monitor tiene un 1 ms de tiempo de respuesta y una tasa de refresco de 144 Hz, datos que permiten disfrutar de cualquier juego con una fluidez y una eficacia muy superiores a la media.

Incorpora la tecnología de nueva generación que es capaz de alcanzar velocidades de hasta 1.200 Mbps. Además las dos antenas externas son ajustables y de doble banda, lo que permite aumentar su cobertura y estabilidad inalámbrica.

Es de fácil configuración Plug&Play pulsando el botón WPS del router.

Este portátil de HP tiene pantalla antirreflectante de 15,6 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles. Cuenta con Procesador Intel Core i3-1135G7 de 4 núcleos y una RAM de 8 gigabytes. Su tarjeta gráfica integrada es la Intel Iris Xe y presenta un almacenamiento de 512 gigabytes. Su sistema operativo es el Windows 10 Home.

Ahora está disponible con 100 euros de descuento para usuarios Prime de Amazon.

Tener una copia de seguridad de nuestros archivos es una de las recomendaciones que siempre nos dan los expertos informáticos. Con este disco duro portátil de Western Digital de 5 TB podrás tener todos tus datos a salvo, y además integra software de copia de seguridad automática, para mantener a buen recaudo los datos y archivos personales.

Entre sus ventajas destacamos la capacidad de establecer protección mediante contraseña con cifrado de hardware. Cuenta con dos años de garantía ilimitada.

