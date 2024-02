(2 votos: 4,50 de 5)

Todos sabemos que los hombres somos más reacios a utilizar productos de cosmética. No nos gusta esa sensación «grasa» que muchas veces deja en el rostro algunas cremas hidratantes. Queremos una skin routine que apenas nos lleve mucho tiempo por las mañanas y por las noches, y con pocos productos.

A medida que cumplimos años, nuestra piel cambia y tiene otras necesidades.

La aparición de líneas de expresión y primeras arrugas es una de las señales inequívocas que el cutis está pasando a una segunda fase: la madurez. Y, por ello, necesitamos añadir a nuestra rutina un producto específico para este ‘problema’ que no se puede evitar.

¿Qué son las cremas antiarrugas?

Se trata de un producto cosmético que ha sido formulado para disminuir la apariencia de arrugas y líneas finas en la piel.

Entre los ingredientes activos que contienen las cremas antiarrugas: retinol, ácido hialurónico, péptidos y antioxidantes. En su conjunto, trabajan eficazmente para estimular la producción de colágeno, hidratar la piel, mejorar su elasticidad y, por supuesto, reducir los signos visibles del envejecimiento cutáneo.

Como cualquier otra crema hidratante, se debe aplicar dos veces al día (mañana y noche) sobre la piel completamente limpia y cómo último paso después del contorno de ojos, tónico y sérums. Y antes del protector solar.

Se debe elegir una crema antiarrugas adaptada al tipo de piel (seca, normal, mixta o grasa) y seguir las indicaciones de uso para obtener los mejores resultados.

L’Oreal Men Expert: crema hidratante antienvejecimiento

Esta crema antiarrugas de la marca L’Oreal, pertenece a la fama Men Expert, diseñada especialmente para las pieles de los hombres que, indudablemente, son diferentes a las de las mujeres. Combate los signos del envejecimiento prematuro y actúa sobre los tres signos principales del envejecimiento prematuro:

Reafirma y protege la piel

Proporciona una hidratación intensa para una piel más fresca y revitalizada

Aumenta la suavidad de la piel

De uso diario, es adecuada para todos los tipos de piel, no es pegajosa ni grasa. Destaca por su rápida absorción. Invisible en la piel y no deja residuos sobre el rostro.

Se recomienda utilizar después del sérum Power Age. También es aconsejable aplicar después del afeitado para calmar la sensación de quemazón. En Amazon tiene más de 7.000 valoraciones.

«No había usado ninguna crema de estas y me ha gustado mucho. Tras el primer uso ya noté la piel mejor, y tras varios usos esa mejoría sigue. Hidrata bien, yo me pongo poca cantidad por lo que se absorbe normal tras un tiempo por lo que me parece una buena opción a un precio inmejorable. Pienso repetir en cuanto la gaste», explica Neida.

«Ese en concreto muy bueno, aroma muy agradable, se absorbe al momento y queda una piel muy bien hidratada, ahora esperemos su efecto anti envejecimiento que anuncian, esperemos que sea así. Recomendable», indica, por su parte, Marcial.

