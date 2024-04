(1 votos: 5,00 de 5)

El ciclismo es un deporte fantástico. Permite que la circulación vuelva a fluir por todo el cuerpo, igual que el aire fresco en la cara mientras disfrutamos de las vistas que nos rodean.

Hay quien prefiere ir por la montaña, otros por los parques y, los más atrevidos, por la carretera.

Es bien sabido que la carretera es un lugar peligroso para los ciclistas, sobre todo cuando los conductores de los vehículos no tienen miramientos a la hora de adelantar a estos deportistas.

Y, ellos, que no van más que con una bicicleta sin retrovisores, no los ven venir. No hasta que los tienen encima o, de repente, sienten una presencia a pocos centímetros del cuerpo.

Aun así, no es justo que los ciclistas los que tengan que renunciar a su pasión por algunos conductores temerarios o que tienen más prisa que paciencia.

Por ello, Garmin tiene un radar con el que ir seguro en bicicleta. Se trata del Garmin Varia RTL515.

Alertas visuales y sonoras a 140 metros de distancia

El radar de visión trasera Varia RTL515 ofrece alertas visuales y sonoras para avisarnos de los vehículos que se aproximan por detrás, a una distancia de hasta 140 metros.

Es compatible con la aplicación Varia para smartphone, lo que nos ayudará a aumentar nuestro conocimiento sobre el entorno mediante gráficos, además de alertas por tono y vibración, que indican la posición y la velocidad de los vehículos que se aproximan.

Al vincularse con nuestro smartphone compatible, el radar Varia se integra con nuestras aplicaciones favoritas, como Ride with GPS, que superpone los mapas con alertas del radar de visión trasera.

El tiempo que dedicas a cargar el dispositivo no es tan agradable como el tiempo que te pasas pedaleando. Pero para que no sea algo tan tedioso, su batería lo compensa con una duración de hasta 16 horas de batería en el modo parpadeo diurno y hasta 6 horas en el modo fijo.

Asimismo, cuenta con varios modos, incluido el modo pelotón, con el que se emite un flash de baja intensidad que no molesta a otros ciclistas al ir en grupo.

Tiene además una doble ventaja, y es que advierte de nuestra presencia a los vehículos que se aproximan con una visibilidad de hasta 1,6 km de distancia.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 1.700 valoraciones, los usuarios que ya la han probado le otorgan a esta luz una puntuación excelente, de 4,8 sobre 5.

De hecho, es uno de los más vendidos. No nos sorprende, puesto que, además de ser una medida de seguridad que protege nuestra vida, también protege nuestro bolsillo con un descuento como el que tiene ahora.

Los usuarios destacan de este dispositivo que es «un imprescindible» y «muy fiable«.

«[…] Si tienes la oportunidad de agarrar uno de estos Varia RTL515 en oferta, no lo dudes. Es un añadido imprescindible para cualquier ciclista que quiera sentirse seguro y visible en la carretera. ¡No te la juegues, invierte en tu seguridad en dos ruedas!», explica un usuario.

Al igual que él, otros compradores han asegurado que es lo que estaban buscando: «Ya llevo casi 2 años de uso y tengo que decir que estoy sorprendido por las prestaciones y fiabilidad del radar, que ha superado todas mis expectativas […]», indica Jose María.

