Su nombre original es Elf on the Shelf. Se trata de una tradición navideña de origen anglosajón que poco a poco hemos adoptado en nuestro país. En España ya lo conocemos como el Elfo travieso (lleva semanas entre los adornos navideños más vendidos).

No es de extrañar que muchos no sepan de qué estamos hablando. Como Papá Noel tiene mucho trabajo en estas fechas, ha decidido enviar a la casa de los niños uno de sus elfos exploradores con una misión muy clara: observar la conducta de los más pequeños para luego entregar un informe a Santa Claus.

Aunque, tradicionalmente, vigila de cerca el comportamiento de los niños desde el día 1 de diciembre, aún no vamos tarde. Hay tiempo para saber a ciencia cierta si realmente se han portado bien este año (como ellos mismos han asegurado en las cartas).

Lo sorprendente de este Elfo es que no siempre se porta bien. Tienen fama de ser un poco traviesos, como podemos ver a través de las redes sociales.

Entre las normas que tiene esta tradición, que están recogidas en el libro the Elf on the Self, son:

Ponerle un nombre a nuestro Elfo. No debemos tocarlo bajo ningún concepto. No pueden hablar… pero sí escuchar.

Cada noche se romperá la cabeza (también algún que otro padre también) para sorprender a los más pequeños con una trastada distinta cada día. Por la mañana, a poder ser no muy temprano, los niños tendrán que buscar por la casa al elfo travieso para descubrir cuál ha sido la travesura que se le ha ocurrido a este ayudante de Papá Noel que se ha convertido en una figura imprescindible de cada Navidad. En Amazon nos encontramos con diferentes modelos para sorprender a los niños:

Elfo con sombrero

Es una puerta de entrada al «reino mágico». La casa de muñecas en miniatura navidad contiene: 1 puerta, 2 árboles de Navidad, 1 lámpara de aceite, 1 escoba, 1 escalera de madera, 1 felpudo, 2 botas, 1 corona de Navidad.

Disfraz para Elfo

Los trajes se adaptan a tu muñeca de elfo de tamaño estándar. Hay 6 diseños para elegir.

Libro para colorear con Elfo incluido

El libro de cuentos ilustrado de Elfie, ‘Very Bad Behavior’, con 24 ilustraciones a todo color, es un libro que puede entender la imaginación de los niños pequeños.

Marioneta de Elfo

