En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

Las freidoras de aire son, sin duda, el electrodoméstico de moda. La prueba es que están arrasando entre las ofertas del Prime Day, especialmente las cuatro que aquí analizamos: la freidora Cosori de 5,5 litros, la Cecofry de Cecotec, la Ninja Air Fryer MAX y la Cosori de 6,4 litros.

Y es que son prácticas, y además permiten cocinar platos deliciosos y saludables. Con ellas se puede preparar carnes, pescados, pasteles o verduras, entre un sinfín de opciones más. Y todo con un 99,5% menos de aceite en comparación con las freidoras convencionales, en las que normalmente se utiliza hasta un litro.

Por ello, este electrodoméstico ya no puede faltar en ninguna cocina.

En ellas el calor circula de forma constante, cocinando los alimentos. Así funcionan. Tan solo hace falta una cucharada de aceite, y en algunos casos (como en el de la Ninja Air Fryer), incluso se puede freír sin una sola gota.

Patatas, croquetas, bizcochos, tartas de queso, rosquillas, magdalenas… ¡Y todo lo que se te ocurra! Porque las freidoras de aire son, en definitiva, un horno eléctrico que se vale de las altas temperaturas para elaborar los platos más sabrosos y sanos.

Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso.

Hazte Prime ahora (es GRATIS)

Es la última jornada de descuentos del Amazon Prime Day 2022, la segunda edición de este año y la octava del evento.

Desde las 00:00h de este martes 11 de octubre y hasta las 23:59h del miércoles 12 de octubre de 2022, miles de productos alcanzarán su precio más bajo. Aún quedan unas horas, ¡estás a tiempo de conseguir un chollo!

Y es que millones de ofertas están disponibles para los clientes del programa Amazon Prime, como estas, las cuatro freidoras de aire Cosori que están arrasando en ventas.

Pero por si aún no lo sabes, lo primero esta fiesta de las ofertas es única y exclusivamente para sus miembros Prime. Es decir, los miembros que pagan la cuota mensual o anual, además de incluir a los miembros del periodo de prueba gratuita de 30 días.

Y si esta información te ha parecido útil, también puedes pasarte por estas noticias, en las que recogemos los mejores descuentos en jardinería y exterior, hogar y cocina, grandes electrodomésticos, moda y complementos, gafas de sol de la marca Hawkers, fotografía, zapatillas…

O si lo que estás buscando es tecnología también puedes revisar las mejores ofertas de la segunda edición del Prime Day 2022 en auriculares y altavoces, dispositivos Amazon, relojes inteligentes, smartphones, dispositivos Apple, televisores e informática.

La freidora de aire Cosori, que ayer se había agotado, vuelve con un gran descuento (del 21%). ¡Ahorras 30€!

Sí, es cierto que la inversión inicial de esta freidora es muy superior al precio de una freidora convencional, pero merecerá la pena. Y más con este descuento.

Tiene una capacidad de 5,5 litros, lo que la hace perfecta para familias de hasta seis miembros.

Sus once programas distintos incluyen la posibilidad de programar la cocción hasta cuatro horas antes y la capacidad de mantener caliente nuestra comida una vez cocinada.

Y en cuanto a sus características más técnicas, su potencia es de 1700W y dispone de una pantalla LED táctil para controlar todo el proceso.

Además, es sensacional para principiantes ya que, gracias a a la app, se puede elegir entre más de 100 recetas para cocinar. Y una vez se acaba, se pueden introducir los elementos extraíbles de la freidora en el lavavajillas.

¡Más sencillo imposible!

COMPRAR POR 109,99€

Está al 15% de descuento y ahorras 15€!

Una freidora que destaca por su buena calidad-precio, como suele suceder con los productos de la marca española. Y como muestra, algunos de los primeros comentarios de cliente que pueden encontrarse en Amazon:

Y otro ejemplo:

En cuanto a las características del producto:

Y aunque lo importante está en el interior, cabe destacar que el exterior es bonito y de calidad. Esta freidora cuenta con un diseño elegante y acabados en acero inoxidable para una mayor resistencia y durabilidad.

COMPRAR POR 84,90€

«Pues, ¿qué puedo decir? ¡Que estoy más que encantada de la vida con esta freidora!

Confieso que no esperaba gran cosa porque me he comprado (y devuelto) dos de las más famosas que circulan por Amazon y, sinceramente, no tenía muchas esperanzas con esta…

¡Pero es que no hay ni punto de comparación!»