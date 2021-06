En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Ya solo quedan unas horas para aprovechar los descuentos del Amazon Prime Day 2021.

Más de dos millones de ofertas esperan a los clientes de su programa Amazon Prime.

Por ello, lo primero que debemos decir es que esta fiesta de las ofertas es única y exclusivamente para sus miembros Prime.

Estos son, los miembros que pagan la cuota mensual o anual, además de incluir a los miembros del periodo de prueba gratuita de 30 días.

Prime Day 2021

Desde las 00:00h de este lunes 21 de junio y hasta las 23:59h del martes 22 de junio, miles de productos alcanzaran su precio más bajo.

En CompraMejor.es te ayudamos para que no te pierdas nada y puedas hacerte con las mejores ofertas.

Encuentra las ofertas más destacadas en hogar y cocina de esta edición, la sexta, del Amazon Prime Day 2021.

¡Viste tu hogar de cara al verano o renueva tus utensilios de cocina al mejor precio!

Y si quieres más ofertas tenemos seleccionados un sinfín de descuentos, los mejores, por cada una de las categorías más destacadas de Amazon.

Smartwatches, ordenadores, cámaras, hogar, maletas o moda y complementos, entre otras.

Las mejores ofertas en hogar y cocina en el Prime Day 2021

Freír en aceite, sea girasol u oliva, es caro o al menos más caro de lo que es freír con aire caliente.

Sí es cierto que la inversión inicial de esta freidora es muy superior al precio de una freidora convencional, pero merecerá la pena.

Cuenta con una capacidad de 5,5 litros (perfecta para familias de hasta 6 miembros).

Sus 11 programas distintos incluyen la posibilidad de programar la cocción hasta 4 horas antes y la capacidad de mantener caliente nuestra comida una vez cocinada.

En cuanto a características más técnicas, cuenta con una potencia de 1700W y una pantalla LED táctil para controlar todo el proceso.

Además, es perfecta para principiantes ya que, gracias a a la app, podemos elegir entre más de 100 recetas para cocinar de forma sencilla.

Una vez finalizamos, podemos introducir los elementos extraíbles de nuestra freidora en el lavavajillas.

¡Más sencillo imposible!

298,90 € 699,00 € Ahorras: 400,10 € (57%)

Ver oferta Precios con IVA sin transporte. Última actualización el 2021-06-23 at 02:00

Esta bonita cafetera superautomática compacta te ofrece la posibilidad de personalizar el café a tu gusto.

Elige si lo deseas corto, medio o largo; fuerte o con un aroma suave; bien caliente o a una temperatura media.

Este modelo puede usarse tanto con café en grano como café molido y prepara hasta dos tazas simultáneamente.

Con su pantalla Led y sus controles digitales, podrás preparar cualquier tipo de café solo presionando un botón.

El ECAM cuenta, además, con un nuevo molinillo de café integrado, más silencioso y con 13 selectores de molienda.

También es novedoso en el modelo su sistema de calentamiento Thermoblock, que mantiene siempre el café a la temperatura adecuada de forma constante.

Sus dimensiones son más que correctas para un aparato de estas características: 43 x 23.8 x 33.8 cm.

Por último, el depósito de agua extraíble se sitúa en el frontal y cuenta con una capacidad total de 1,8 litros.

El frigorífico Side By Side de Hisense RS670N4HW1 ofrece lo mejor en tecnología y permite conservar la temperatura de los alimentos por más tiempo.

Algunas de las principales características a destacar son:

– No frost: No se forman cristales de hielo, lo que hace que la descongelación sea cosa del pasado.

– Sistema Multi AirFlow: La temperatura óptima se mantiene constante a través de todo el frigorífico para conservar los alimentos frescos durante mas tiempo.

– Sistemas Super Freeze y Super Cool: Esta función permite congelar de manera Ultra Rápida.

– Luz eficiente Led: El diseño de mayor tamaño de las luces LED mejora la visibilidad en todas las esquinas del frigorífico pero sin deslumbrar.

– Alarma en la puerta: El frigorífico tiene la función de alarma de puerta para alertar cuando la temperatura en el interior aumenta demasiado.

– Cierre automático: La puerta se cierra automáticamente incluso cuando el ángulo de apertura alcanza los 15 grados.

– Botellero incluido: Ahorra espacio en el interior del frigorífico. Más espacio para almacenar grandes bebidas embotelladas y otros artículos en la puerta gracias al estante XXL.

– Control Electrónico Táctil: Tome el control completo de todas las funciones de su frigorífico con un panel de control táctil LED muy fácil de usar.

Todo ello con un diseño innovador y con materiales responsables con el medio ambiente.

Como ya sabrás, las aspiradoras de mano son realmente útiles para retirar los restos de suciedad de cualquier parte de la casa de forma muy cómoda y fácil.

Este modelo funciona con batería. Gracias a su diseño inalámbrico y liviano, permite tener total libertad de movimientos para llegar a cualquier rincón.

La batería dura entre 20 y 30 minutos como mínimo. Eso sí, tarda unas 5 horas en cargarse totalmente.

Cuenta con filtro HEPA lavable que proporciona un considerable ahorro ya que son muy duraderos y reutilizables.

Además, trae un montón de accesorios extra: un cepillo para el pelo de las mascotas, una boquilla para sitios reducidos o un tubo de extensión para limpieza de rincones difíciles, entre otros.

Rowenta presenta potencia y silencio para ofrecerte el máximo confort en tu hogar.

En este modelo ofrece una ventilación de alto rendimiento que cubre hasta 80 m3/min a velocidad máxima para refrescar con gran eficacia.

Este ventilador de 40 cm de diámetro y con 70 W es ideal para usarlo mientras duermes, miras la televisión, trabajas o estudias.

Sus 4 velocidades diferentes y personalizables ofrecen desde un modo silencioso hasta el modo Turbo a máxima potencia.

Diseño, moderno y atractivo, cuenta con un pie integrado específico que permite regular la altura en seis posiciones diferentes hasta 145 cm.

Gracias a la oscilación automática del ventilador que permite un ángulo de 120°, te asegurarás de obtener una amplia difusión del aire en toda las estancias o habitaciones.

¡Un imprescindible para el verano!

Consigue un planchado profesional en tu colada con la plancha de vapor de Bosch.

Su innovador sistema AdvancedSteam es absolutamente fiable gracias a la distribución óptima del vapor por toda tu ropa.

Se trata de una plancha diseñada para durar más tiempo que una plancha convencional, gracias a la función 3AntiCalc.

Este sistema incluye tres prestaciones fundamentales: SelfClean, CalcnClean y un novedoso sistema antical, que previene con eficacia los depósitos de cal y mejora la vida útil de la plancha.

Se trata de una plancha de gran potencia (3.000 W), que se calienta muy rápido y ofrece unas prestaciones profesionales.

¡Dale un golpe de vapor a las arrugas de tu colada!

La eufy Security eufyCam 2C está diseñada para garantizar la privacidad de sus datos de seguridad.

Tenga la tranquilidad de tener un registro seguro de todo lo que ocurre alrededor de su hogar.

Sin cables de ningún tipo, la eufyCam 2C se instala en interiores y exteriores fácilmente para vigilar su hogar durante 180 días con una sola carga.

Podrá ver la transmisión en directo o los vídeos grabados nítidamente en alta definición 1080p.

Además, la lente de gran angular de 135° proporciona una vista panorámica y sin puntos ciegos.

Si buscas una bombilla inteligente para interior o exterior que reúna las mejores características del mercado al mejor precio, buscas Philips Hue.

Sus ventajas radican en su bajo consumo energético, una vida útil de hasta 15.000 horas (o hasta 100.000 ciclos de encendido) y una combinación de colores RGBW que te permitirá personalizar tu estancia como tú quieras.

Además, el puente Hue permite controlar hasta 50 bombillas Philips.

Podrás controlarla por Bluetooth (a través de la app Hue Bluetooth) o con tu voz usando Amazon Alexa y Google Home.

En los últimos años, los purificadores de aire se han convertido en grandes aliados para aquellas personas que sufren de alergias.

Sin duda alguna, esta tecnología ha evolucionado a gran velocidad lo que permite ofrecer en la actualidad purificadores de última generación.

Como el que nos ocupa de HOSOME a un precio más que justo.

La marca ofrece las siguientes características:

– Filtro de aire HEPA (sí, el mismo que se utiliza en aeronaves) que permite un alto nivel de filtración.

– Un potente motor de 45W que permite regenerar estancias de hasta 41㎡ hasta 5 veces en una hora.

– Tamaño reducido lo que te permitirá moverlo de una estancia a otra sin ningún problema.

– 3 velocidades y modo silencioso que te permitirán adaptar el purificador a cualquier tipo de estancia.

– Cuenta también con un modo automático en el que es el propio aparato el que evalúa la calidad del aire y se adapta al mismo.

– Control por voz de Amazon Alexa/Google Assistant.

– Indicador de la calidad del aire en tiempo real a través de 4 indicadores (Verde=Excelente, Azul=Buena, Amarillo=Regular a Mala, Rojo=Muy Mala).

Si fríes un huevo, haces una tortilla o al darle la vuelta a ese salmón y todo se te pega, es hora de comprar un par de sartenes.

El set de 2 sartenes de WMF te presenta una opción clara y sencilla: el modelo DEVIL.

Consta de:

-Dos sartenes: de 24 y 26cm de diámetro (de 5cm y 5.5cm de altura respectivamente).

-Cuerpo de acero inoxidable.

-Revestimiento antiadherente resistente hasta los 270ºC.

-Válida para hornos hasta 70ºC.

-Las sartenes se pueden utilizar en todo tipo de fuegos: inducción, gas, eléctrica, vitrocerámica.

-Este tipo de revestimiento antiadherente ya no contiene PFOA.

¿Olla a presión? ¿Vaporera? ¿Sartén? ¿Olla de cocción lenta? ¿Horno?

¡La Instant Pot Freidora Duo Crisp + Air Fryer lo tiene TODO!

Este electrodoméstico debe su versatilidad a las dos tapas que trae consigo.

La tapa de la olla a presión ofrece 6 funciones de cocción en húmedo.

Cocinar a presión rápidamente, saltear, cocer al vapor, cocinar a fuego lento, sous vide (baja temperatura) y calentar.

La tapa de la Air Fryer ofrece 5 funciones de cocción crujientes: freír, asar, hornear, asar y deshidratar rápidamente.

Además de todo esto, es discreto, moderno y muy versátil.

Si todo esto te parece poco, deja que te sorprenda y comodidad y facilidad de uso.

Ya que los botones de función de cocción húmeda y seca están agrupados en un sencillo panel de control.

Y si aún no estás convencido/a al 100% deberás saber que su limpieza es muy sencilla.

Ya que las partes externas se pueden limpiar con un simple trapo húmedo y la olla, canasta y bandeja son aptas para lavavajillas.

Si llevas una temporada en la que no duermes de manera satisfactoria, sientes que no has descansado lo suficiente o que te duele el cuello o la espalda, es posible que necesites cambiar la almohada.

Si aprovechas estos dos días de PrimeDay, podrás hacerte con una almohada viscoelástica de gran calidad a un precio muy atractivo.

Se trata de Almohada Viscoelastica Bravedge que ofrece:

– Material de espuma Premium que permite ofrecer un excelente confort y bienestar. Además, sostiene las vértebras en su posición más natural asegurando una posición correcta durante la noche.

– La funda, fabricada en fibra de plata, evita la proliferación bacteriana y microbiana lo que dota a la almohada de propiedades hipoalergénicas e higiénicas. La funda se puede lavar en a máquina.

– Sus medidas son 63 x 35cm y te ofrece dos alturas (según la posición en la que se coloque) por lo que si duermes bocarriba, bocabajo o de lado no tendrás ningún inconveniente en adaptarla a tu posición.

Consigue una perfecta circulación de los alimentos y calidad de las texturas con Robot 500.

Gracias a su Turbo Rotation System y su sistema de anti salpicaduras, Robot 500 se convierte en una potente batidora de varilla con cuchillas de alto rendimiento en acero inoxidable.

Incorpora vaso medidor, varilla emulsionadora y picador.

Además, dispone del mejor mecanismo de acoplamiento: el cierre en bayoneta.

Esta tecnología permite una fijación muy rápida y fácil entre dos piezas, con un simple giro puedes desbloquear o bloquear el pie con el cuerpo del motor.

Además, este sistema de fijación te garantiza una conexión 100% segura y fiable mientras lo utilizas.

Con el Turbo Rotation System se acabaron las salpicaduras y llegaron los mejores resultados de circulación para un batido perfecto.

Cada vez son más las personas que han convertido el arte de cocinar en una pasión.

Inspirados por esta pasión, desde BRA presentan la gama efficient, una colección de menaje con la que cocinar nunca había sido tan fácil, práctico y divertido.

Su tecnología patentada, reduce el consumo energético y facilita enormemente su limpieza gracias al uso un mejor revestimiento antiadherente: Teflón Platinum Plus.

Bra Efficient Orange es un set de tres sartenes 18, 22 y 26 cm.

Están fabricadas en aluminio fundido con antiadherente sin PFOA, aptas para todo tipo de cocinas.

La gama efficient de BRA aporta las prestaciones que hacen más fácil la cocina diaria y la más elaborada.

El colchón Dormio Zafiro cuenta con una estructura viscoelástica termosensible de dos cm de grosor.

Combina la firmeza de su núcleo con la propiedad termorreguladora de la viscoelástica, sensible a la temperatura corporal y ambiental.

Por su óptima adaptabilidad, se consigue evitar tensión muscular y favorecer un descanso saludable y reparador.

Diseñado con un acolchado tapa a tapa y platabanda 3D.

Además, está fabricado en España.

Cocina sano con el grill 2 en 1 Asteria Complet, el grill de contacto que permite un uso como grill o como plancha de asar.

Sus 2000W de potencia proporcionan un calentamiento muy rápido y una óptima distribución del calor por toda la superficie.

De esta forma, consigue como resultado una cocción totalmente uniforme en todos los alimentos.

Incorpora regulador de temperatura y temporizador con avisador acústico.

El grill incorpora:

– 2 indicadores luminosos.

– Placas de 29 x 23 cm cada una, con sistema CLICK OUT, para poder extraer las placas en un solo clic.

– Apertura 180º para cocinar directamente en la mesa.

