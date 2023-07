(24 votos: 4,67 de 5)

El anuncio oficial del Amazon Prime Day 2023 ya es una realidad: se llevará a cabo los días 11 y 12 de Julio. En esta edición, los clientes Prime de Amazon podrán disfrutar de un sinfín de ofertas en todo el mundo, incluyendo algunas de las más grandes en la historia del Prime Day, especialmente en dispositivos Amazon, entre otros productos.

¿Quieres probar Amazon Prime? ¡Hazlo ahora y obtén 30 días de prueba gratis!

Por eso en CompraMejor.es durante recopilamos las mejores ofertas de Amazon Prime Day por cada una de las categorías más destacadas: Te contamos qué productos están arrasando, las mejores ofertas en hogar y cocina, los descuentos en tecnología (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc.), las ofertas destacadas en deporte o de cuidado personal

Las ofertas comienzan el martes 11 de julio a las 00:00, es decir, la medianoche de hoy, día 10, al 11 de julio. Aquí encontrarás las mejores ofertas, de todas las categorías. Hasta ese momento tendrás algunas de las ofertas de la edición del año pasado.

Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2023

Y es que el gran motivo de que sea uno de los protagonistas de este Prime Day es que ha alcanzado su precio más bajo desde que salieron al mercado, además, claro, de la gran calidad de estos auriculares.

Este lápiz óptico, diseñado por Apple, combina una precisión excepcional con una gran capacidad de respuesta, brindando una sensación similar a escribir sobre papel.

Su capacidad de carga magnética elimina la necesidad de conectarlo físicamente al dispositivo por lo que siempre estará listo para su uso.

Y un 30% de descuento es una cantidad increíble para un producto de Apple, por lo que no debemos dejar pasar la oportunidad.

Son un clásico de todos los eventos de ofertas del año en Amazon.

Las pastillas del lavavajillas son un imprescindible de cada día, y de un golpe, por menos de 17 euros, podemos dejar el año listo.

Y si somos muchos de familia y ponemos el lavaplatos a diario, tenemos hasta Black Friday para volver a provechar la oferta.

El teléfono móvil de Apple llega a su precio más bajo desde que salió al mercado. ¡Esta versión PRO de 128GB está disponible por 1.109€, más de 200€ de ahorro en su precio habitual!

Este smartphone de gama alta con un diseño elegante, un rendimiento potente y una calidad de cámara excepcional. Si buscas un dispositivo que combine estilo, funcionalidad y tecnología de vanguardia, el iPhone 14 Pro es una excelente opción. Si eres muy fan de las redes sociales, es tu teléfono.

No hay día de ofertas sin que uno de los productos estrella sea una tarjeta de memoria, y hoy la Samsung micro SD XC con 512 gigas es una oportunidad para no perderse.

Con un 30% de descuento y casi 20.000 valoraciones que le dan una nota sobresaliente de 4,7 sobre 5.

«Alexa…programa mi alarma de mañana y dime qué tengo en mi agenda».

Este Prime Day 2023, Amazon te ofrece la posibilidad de que tu vida sea más fácil, cómoda y ordenada con Echo Dot. Sobre todo, con este gran descuento del 50%.

Ahora con mejor calidad de sonido, presenta voces más nítidas y graves más intensos.

Tiene, por supuesto, todas las ventajas de Alexa, como responder a preguntas, contar las noticias, consultar la previsión del tiempo, configurar alarmas, controlar dispositivos de hogar digital compatibles…

Eso sí, ¡cuidado con posponer la alarma! Es tan fácil como darle un solo toque.

Gracias a sus sensores de temperatura integrados, también podrás encender automáticamente un ventilador inteligente cuando la temperatura de tu casa aumente por encima del umbral que establezcas.

Es muy difícil encontrar un ordenador portátil con 12GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento SSD por este precio, sobre todo teniendo en cuenta que el procesador es un AMD Ryzen 5 5500U.

Por todo esto, este HP Laptop 15s-eq2118ns se ha convertido en el ordenador más vendido en el último evento de Amazon Prime Day 2022, en su segunda edición.

Por si fuera poco estas características y este descuento del 24%, también cuenta con un panel FullHD de 15.6″ y Windows 11 Home ya instalado.

Equipado con una pantalla HD súper grande y colorida de 1.69 pulgadas. Podrás ver todas sus llamadas entrantes, mensajes, recordatorios y datos de salud y estado físico en una calidad asombrosa.

Puede medir fácilmente su saturación de oxígeno en la sangre en tan solo 25 segundos, controlar su frecuencia cardíaca y el nivel de estrés durante todo el día y realizar un seguimiento de sus etapas de sueño.

Es un producto para expertos o muy aficionados, pero el precio, en relación con la calidad, hace que parezca una broma y que muchos no lleguen ni a creérselo.

34,99 euros (mientras dure la oferta) para un producto que en los últimos tres años casi no había bajado de los 100 euros, y que de segunda mano costaba 70€, es para no dejarlo pasar.

Y para los que no lo conozca, se trata de una excelente combinación de micrófono y mezclador, con nada menos que 14 entradas .

El micrófono es de buena calidad y la interfaz M-Audio es sólida.

Estamos ante un pequeño ventilador un pequeño ventilador con una potencia que se puede sentir a hasta 7 metros de distancia y un estilo y un diseño aerodinámicos para optimizar el movimiento del aire.

Tres ajustes de velocidad, bajo nivel de ruido y un cabezal con movimiento oscilante de 90°.

Diseñado para personas activas y conscientes de su salud, el Venu 2S combina características de seguimiento de actividad, salud, deportes y conectividad inteligente.

Ofrece perfiles de actividad para una variedad de deportes, incluyendo carrera, ciclismo, natación y más. Además, cuenta con funciones avanzadas de GPS y altímetro barométrico para un seguimiento preciso de tus actividades al aire libre.

Gracias a su gran pantalla hace muy sencilla la visualización de las métricas. Ofrece funciones de música integradas y almacenamiento interno para que puedas disfrutar de tus canciones favoritas sin necesidad de llevar un teléfono contigo durante tus entrenamientos.

¿Qué significa ser cliente Prime? ¿Amazon Prime Day es solo para miembros Prime?

Lo primero que debemos decir es que esta fiesta de las ofertas de Amazon es única y exclusivamente para sus miembros Prime. Estos son, los miembros que pagan la cuota mensual o anual, además de incluir a los miembros del periodo de prueba gratuito de 30 días.

Puedes darte de alta con un prueba gratuita de 30 días y participar en el Amazon Prime Day. Si quieres disfrutar de las ofertas de Prime Day, asegúrate de apuntarte antes.

La suscripción Prime te dará derecho a un buen puñado de beneficios:

Entregas rápidas, gratis e ilimitadas sin coste adicional.

Acceso a Prime Video con miles de series y películas.

Acceso a Prime Music con más de 2 millones de canciones.

eBooks para Kindle con Prime Reading.

Twitch Prime.

Almacenamiento de fotos en Amazon Photos.

Ofertas flash.

Cómo identificar las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2023

Para esta edición habrá disponibles tres tipos de ofertas distintas:

Ofertas del día : con el precio más bajo durante todo un día de Prime Day.

: con el precio más bajo durante todo un día de Prime Day. Ofertas flash : con una duración determinada de doce horas.

: con una duración determinada de doce horas. No te puedes perder: ¡tocará estar atentos!

Trucos para hacerte con las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2023

Te damos en CompraMejor.es una serie de trucos con los que poder hacerte con las mejores ofertas de este Amazon Prime Day 2022:

Leer los artículos de CompraMejor.es: bucea entre nuestra selección por categoría con los mejores productos en ofertas del Prime Day para hacerte con la que más te guste.

App de Amazon: las mejores ofertas se agotan rápido, por lo que tu velocidad marcará la diferencia. Con la App en tu smartphone podrás acceder enseguida a los productos que más te gusten.

Ofertas flash en el Amazon Prime Day 2023: este tipo de descuentos tienen una duración determinada, pero puedes apuntarte a la cola de espera en caso de haberse vendido el 100% de productos.

Pedido en 1-clic: además de un tiempo determinado tienen un stock definido todas las ofertas del Amazon Prime Day 2022. Los más rápidos serán los que se las lleven. En la App de Amazon existe una opción que te ayudará a no quedarte sin aquello con lo que llevas tiempo soñando. ¿Su nombre? Pedido en 1-Clic.

la App de Amazon existe una opción que te ayudará a no quedarte sin aquello con lo que llevas tiempo soñando. ¿Su nombre? Amazon Assistant: Amazon ha desarrollado una extensión para ayudar a sus usuarios que no solo sirve a la hora de localizar sus pedidos, si no que también es útil para poder comparar los productos y encontrar los más asequibles para nuestro bolsillo. Esta también tiene nombre: Amazon Assistant.