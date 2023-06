(1 votos: 5,00 de 5)

¿Ya estás pensando en las vacaciones? En poco más de una semana comienza el verano, que según prevé la Agencia Estatal de Meteorología será mucho más cálido de lo normal, y los viajes estivales deben estar casi ya planificados.

Aunque viajar se ha convertido en un privilegio debido al incremento del coste de vida debido a la inflación, ocho de cada diez españoles viajarán durante sus vacaciones, y un 35% de ellos lo hará durante el mes de agosto.

En cuanto a los destinos, la preferencia sigue siendo los nacionales para casi siete de cada diez encuestados. Y es que, solo un 19% se decanta por los destinos internacionales, mientras que un 15% combinarán ambos durante el periodo estival.

Por eso, no es de extrañar que muchos ya estén preparando la maleta, por lo que no es de extrañar que sea ahora cuando se den cuenta de que no está en las mejores condiciones o que no cumple con las medidas exigidas por las aerolíneas.

La mejor opción es comprar una maleta de calidad, aunque el precio sea mayor. Así, conseguiremos que nos dure verano tras verano, y que se adapta a las exigencias de las compañías aéreas como Ryanair, que han de ser de 55 x 40 x 20 centímetros.

En CompraMejor hemos encontrado la elección perfecta para los viajeros frecuentes. Se trata de la maleta de cabina de la marca T-LoVendo y que actualmente es la más vendida en Amazon. Está disponible en cinco colores (azul turquesa, negro, oro rosa, gris y rojo) y está aprobada por la mayoría de las aerolíneas del mundo.

Semirrígida con protección en las esquinas

Esta maleta de cabina tiene un asa telescópica de aluminio de alta calidad, fácil de usar y bloquear. Dispone de una carcasa ligera de ABS semirrígida: resistente a los arañazos y muy duradera. Podrás viajar sin preocuparte por el estado de los objetos más delicados, ya que no correrán ningún peligro durante el trayecto.

También cuenta con refuerzos adicionales en las esquinas, que proporcionan una mayor resistencia, además de un diseño moderno y elegante.

Maleta con varios compartimentos

El espacio interior de la maleta de cabina T-LoVendo está totalmente forrado, con varios compartimentos con cremallera. Organización y protección. Las correas tensoras ofrecen una mayor seguridad de todo el equipaje. Los objetos más pequeños se pueden guardar en el bolsillo de malla.

Tiene cerradura de combinación numérica para mayor seguridad. Y cuatro ruedas dobles de goma con 360° de giro. A diferencia del manejo de otras maletas que solo ruedan hacia adelante y hacia atrás (u otros equipajes con ruedas simples y no dobles), el equipaje ofrece una mayor resistencia y se desliza sin esfuerzo en cualquier dirección.

Características

Bloqueo: Cierre de cremallera con combinación

Material: Policarbonato. (ABS+PC)

Forro interior: poliéster 210D

Peso: aprox. 2,8 kg

Color: negro

Número de Ruedas: 4

¿Qué opinan los usuarios?

Una compradora dice en Amazon que es «buena maleta y diseño muy bonito. Parece pequeña, pero por dentro es muy espaciosa. Ideal para viajes cortos. Buena calidad y buen precio. La recomiendo sin duda».

