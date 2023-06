El martes 11 de julio tendrá lugar el primer Prime Day de este año y se prolongará hasta el día 12 de julio. Esas 48 horas Amazon se viste de gala y prepara sus mejores precios para sus clientes Prime en miles de productos.

Los clientes Prime (y si aún no lo eres, puedes probar este servicio durante 30 días y sin compromiso ) podrán disfrutar de ofertas exclusivas en sus productos favoritos durante los días de Prime Day. En CompraMejor hemos seleccionado los productos más vendidos durante el último Prime Day (y algunos de ellos ya tienen descuento).

Philips OneBlade es un producto que recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo.

La tecnología de OneBlade integra una cuchilla de corte rápido (200 movimientos por segundo) con un sistema de protección dual, proporcionando un afeitado confortable.

Ordenador portátil HP 15s

Es muy difícil encontrar un ordenador portátil con 12GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento SSD por este precio, sobre todo, teniendo en cuenta que el procesador es un AMD Ryzen 5 5500U. Por todo esto, este HP Laptop 15s se ha convertido en el ordenador más vendido en Amazon Prime Day 2022, segunda edición. Por si fuera poco, además cuenta con un panel FullHD de 15.6″ y Windows 11 Home ya instalado.

Sandwichera Taurus

No es una veterana en Amazon y pese a no tener ni un mes de historia, ha entrado con mucha fuerza en este Prime Day gracias a una oferta de precio con la que es difícil competir: nada menos que un 67% de descuento, colocan esta sandwichera de más de 40 euros en menos de 20, lo que en muchos comercios considerarían “un regalo”. Y eso que no le falta detalle. Tiene alta potencia (700W) con indicadores de funcionamiento y calentamiento, una placa superior auto ajustable y máxima seguridad gracias a su asa de toque frío y pies antideslizantes.

Toallitas Dodot

Las toallitas Aqua de Dodot están elaboradas con un 99% de agua para una limpieza delicada de la piel de tu bebé. El 1% restante incluye ingredientes delicados con la piel que ayudan a recuperar el pH natural de la piel y previenen de irritaciones. Además, contiene algodón orgánico para que el contacto con la piel del bebé sea muy suave. Estas toallitas son apropiadas para la piel desde el primer día y han sido testadas dermatológicamente. No contienen perfume, alcohol, fenoxietanol y parabenos.