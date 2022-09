En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

El señor de los anillos: Los anillos del poder se estrenó ayer, jueves 1 de septiembre, en Prime Video, la popular plataforma de streaming de películas y series de Amazon.

De este modo, la producción solo está disponible para los suscriptores de Amazon Prime (recuerda que si aún no estás suscrito puedes probar durante 30 días y sin compromiso).

Y como era de esperar, esta nueva ficción está en el punto de mira de todos. Porque hablamos de una nueva serie relacionada con el universo de J. R. R. Tolkien, un auténtico fenómeno de masas.

¿Quién no tiene algún amigo, familiar o conocido fanático de la saga?

Estando inspirada en el universo de J. R. R. Tolkien, las expectativas son extremadamente altas. Y si a eso le sumamos que se dice que es la serie más cara de la historia, son más altas todavía… Lo bueno es que el estreno ya está en streaming y ya podemos empezar a desvelar incógnitas.

Si ya has empezado con la serie o quieres iniciarla, no puedes perderte esta selección de lo que siempre has deseado tener de El señor de los anillos.

The Noble Collection El Señor de los Anillos - Colgante Anillo Único Rebajas

Selección encabezada, como no podía ser de otro modo, por el Anillo Único, que puedes comprar en Amazon por el módico precio de 56,83€.

Un Anillo para gobernarlos a todos, para encontrarlos, para atraerlos y atarlos en las tinieblas en la Tierra de Mordor, donde se extienden las Sombras…

Todo lo que siempre has querido de El señor de los anillos

El Anillo Único, un anillo para gobernarlos a todos

The Noble Collection El Señor de los Anillos - Colgante Anillo Único Rebajas

Si eres fan de la saga de J. R. R. Tolkien probablemente siempre hayas querido tener tu propio Anillo para gobernarlos a todos. Hablamos del Anillo Único.

Gracias a la marca The Noble Collection y a Amazon, ahora puedes conseguirlo y sin moverte de casa. Por el módico precio de 56,83€.

Es una réplica exacta del original y viene con colgante (ya se sabe que llevarlo siempre puesto en el dedo no es buena idea).

Además, como está fabricado en acero inoxidable, tendrás garantías de que esos más de cincuenta euros estarán bien invertidos. Porque, al ser de dicho material, tu Anillo Único nunca se estropeará.

La trilogía literaria

Estuche Tolkien (El Hobbit + La Comunidad + Las Dos Torres +El Retorno del Rey) (Biblioteca J.R.R. Tolkien) Rebajas

¿Sabías que los libros del escritor inglés se publicaron entre 1954 y 1955, como secuela de El hobbit.

Historia (El Hobbit) que, por cierto se publicó en 1937 y que Tolkien escribió para sus hijos.

Este estuche contiene la trilogía en tapa blanda por 41,75€.

¡Lectura obligatoria!

La trilogía en Blu-Ray

El Hobbit Trilogía - El Señor de los Anillos Trilogía [30 discos] [Blu-ray] Rebajas

La trilogía cinematográfica de El señor de los anillos comprende tres películas épicas de fantasía, acción y aventuras:

El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo (2001).

El Señor de los Anillos: las dos torres (2002).

El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (2003).

Puedes adquirirla en Blu-ray por 82,47€, en DVD por 67,46€ y en 4k por 177,36€.

Funko Pop! de Frodo Bolsón

Funko Pop!- LOTR/Hobbit: Frodo Baggins Lord of The Rings Figurina de Vinilo, Multicolor, 10 cm (13551)

Frodo Bolsón (Frodo Baggins, en inglés) es un hobbit de La Comarca. Se le conoce como ‘El Portador del Anillo’ y fue el encargado de llevar el Anillo Único hasta el Monte del Destino para destruirlo.

En la trilogía cinematográfica de Peter Jackson (2001, 2002, 2003), fue interpretado por el actor estadounidense Elijah Wood.

Protagonista indiscutible de la saga, debería ser también el protagonista indiscutible de cualquier salón de un verdadero fan de ‘El Señor de los Anillos’. Y de qué mejor forma que con un Funko Pop! en el salón, la habitación, el estudio, o dónde tú quieras.

Funko Pop! de Gandalf el Blanco

Funko 13550 POP! Vinilo Colección El señor de los anillos - Figura Gandalf

Gandalf es uno de los principales personajes de las novelas.

Es un mago y uno de los espíritus maia enviados a la Tierra Media para ayudar a sus habitantes en la lucha contra Sauron, el ‘Señor oscuro’.

Popularmente le conocemos como Gandalf, aunque es conocido por muchos nombres en la Tierra Media. Según sus propias palabras:

Mithrandir entre los elfos

Tharkún para los enanos

Olórin era en mi juventud en el Oeste que nadie recuerda

Incánus en el Sur

Gandalf en el Norte

Dada su misión, al igual que Frodo se ha ganado más que a pulso un hueco en nuestro salón en forma de Funko Pop!

Estatua coleccionable de Gollum

Weta Collectibles Señor de los Anillos Estatua Gollum, Multicolor (Weta Workshop WETA0028)

Probablemente no haya nadie que no haya visto las películas y no recuerde la mítica frase de Gollum.

«Es mío, mi tesoro…»

Gollum, originalmente llamado Sméagol, era un hobbit y vivió cerca de 589 años gracias al poder del Anillo Único. Este al final lo corrompió tanto que lo desfiguro física y mentalmente.

Su nombre, «Gollum», hace referencia al ruido que producía con su garganta. Como curiosidad, él se llamaba a sí mismo «Mi Tesssoro».

Es uno de los personajes más emblemáticos de la saga y por eso estamos seguros de que esta estatua hará las delicias de los fans más acérrimos de la saga.

Patito de baño de Sauron

Pato de baño coleccionable - Figura Tubbz El señor de los anillos - Figura Sauron │ Figura coleccionable señor de los anillos - Producto con licencia oficial

Como ya adelantábamos, Sauron es ‘El Señor Oscuro’.

Personaje poderoso donde los haya, es capaz de cambiar su forma a su antojo y de llamar espíritus malignos y meterlos dentro de criaturas monstruosas. También es capaz de crear ilusiones en las mentes más débiles.

En definitiva, todo lo contrario a un patito de goma para la ducha, que es adorable por definición.

Por lo anterior, probablemente este es uno de los mejores regalos que se le puede hacer a un fan de la saga. Básicamente porque reirá hasta reventar y, por supuesto, no se lo esperará.

Viajes por la Tierra Media: Juego de mesa

Fantasy Flight Games- Viajes por la Tierra Media, Color (JME01ES) Rebajas

Viajes por la Tierra Media es un juego de mesa cooperativo de fantasía y aventura. Pueden jugar de 1 a 5 personas a partir de los 14 años.

Seguro encantará a los fans de la saga que además sean aficionados a los juegos de mesa.

El juego permite encarnar a los heroicos personajes de la trilogía gracias a una campaña inmersiva que se ramifica con múltiples misiones secundarias y un sistema de generación de mapas.

Un Trivial para demostrar cuánto sabes

Eleven Force Trivial Bite El Señor de Los Anillos, Multicolor, única (10285)

¿Quieres saber de verdad cómo de fanático eres del Universo Tolkien?

No hay mejor forma que con un Trivial, porque es el juego de los conocimientos por definición.

Y claro está… ganará el que más sepa sobre ‘El señor de los anillos’.

El colgante de Galadriel

JO WISDOM Collar de Plata de ley 925 con Colgante de Lord of the Ring Hobbit 5A Circonita con cadena, joyería el Elfo para Mujer

Galadriel es una elfa del clan Noldor, hija de Finarfin y Eärwen. Sobrepasa a casi todos en belleza, conocimiento y poder y fue portadora de Nenya, uno de los tres anillos de poder de los Elfos.

Cualquier verdadero fan sabe lo que representa este colgante que ella porta. Ahora puedes conseguirlo (y lucirlo) en Plata de Ley de 925.

El juego de ajedrez para disputar la batalla de la Tierra Media

The Noble Collection El Señor de los Anillos - Set ajedrez El Señor de los Anillos

A todos aquellos apasionados de la saga les encantará este juego de ajedrez ambientado en la batalla de la Tierra Media.

Un juego con tablero básico pero bonitas y detalladas figuras que harán a los jugadores sentirse como si estuvieran luchando de verdad en la Tierra Media.

Como ventaja, se trata de un juego de ajedrez económicos, pues hay otros, para coleccionistas, mucho más caros.

El juego de ajedrez para coleccionistas

The Noble Collection Chess Set El señor de los Anillos

Este juego es caro, muy caro. Y no podía ser de otro modo, porque se trata de un ajedrez para coleccionistas…

Así lo describe una usuaria de Amazon:

«Pesa bastante, los acabados preciosos y el mapa de la Tierra Media en relieve es un plus. ¡Me encanta!

