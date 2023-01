En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Germán T.

El cuidado del cabello demanda dedicación y productos adecuados. De estos últimos, el catálogo es tan variado en opciones como útil para su mantenimiento en el mejor estado posible.

Dentro de cada uno de estos recursos hay, a su vez, múltiples posibilidades ya sea en función del tipo de cabello, preferencias o también disposición de gasto. Uno de ellos son los acondicionadores de cabello.

De entre los aquí destacados hemos situado como líder uno muy eficaz de la marca Redken por su capacidad de hidratación y fortalecimiento del cabello con especial incidencia en el seco y grueso. No es barato, pero merecerá la pena.

Si el cuidado es importante siempre, según van pasando los años y el cabello merma en densidad y volumen mucho más.

Qué es y para qué sirve

El acondicionador es un humectante más ligero que la mascarilla y que está compuesto, en general, por siliconas, aceites y emolientes. Su objetivo es hidratar y sellar las cutículas.

Es muy útil para usarlo tras lavarnos el cabello ya que, al hacerlo, la capa exterior de la fibra capilar queda abierta.

Es en este estado donde el acondicionador tiene su principal virtualidad al cerrarla y dejar el pelo protegido.

Acondicionadores: Ventajas e inconvenientes

Entre las primeras destacamos las siguientes:

Aporta hidratación

Efecto suavizante

Facilita el desenredo del cabello

Da un plus de brillo

Previene las puntas abiertas

Reduce la electricidad estática

Sobre los inconvenientes:

Necesitan la combinación con otros productos

Más dedicación de tiempo

Gasto añadido a los componentes básicos

Qué tipos hay

Distinguimos los siguientes:

Pre-champú : Como su denominación indica tiene una función de preparación previa. Es recomendable para suavizar y, entre sus desventajas, es un proceso que lleva algo de tiempo.

: Como su denominación indica tiene una función de preparación previa. Es recomendable para suavizar y, entre sus desventajas, es un proceso que lleva algo de tiempo. Diarios : Los más básicos y extendidos. Ligeros para que se puedan usar de manera frecuente, incluso a diario, ayudan a la protección del cabello y se pueden enjuagar de manera inmediata.

: Los más básicos y extendidos. Ligeros para que se puedan usar de manera frecuente, incluso a diario, ayudan a la protección del cabello y se pueden enjuagar de manera inmediata. Profundos : Más intensivo y espaciados en uso en el tiempo. Penetran de manera más profunda en la fibra capilar y dejan el cabello con una sensación notable de suavidad.

: Más intensivo y espaciados en uso en el tiempo. Penetran de manera más profunda en la fibra capilar y dejan el cabello con una sensación notable de suavidad. Sin enjuague : Como es obvio no precisan en un enjuague posterior y pueden tener formato de spray o loción. Idóneos para humectar después de la ducha o para una hidratación sobre la marcha.

: Como es obvio no precisan en un enjuague posterior y pueden tener formato de spray o loción. Idóneos para humectar después de la ducha o para una hidratación sobre la marcha. Específicos: Hay algunos con funciones más específicas como es el caso de los acondicionadores desenredantes.

Altamente eficaz: Redken

Una opción líder que, empecemos con la desventaja, no resulta económica para los 300 ml que contiene de acondicionador.

No obstante, si se tiene margen los resultados son óptimos en todo tipo de cabello con especial eficacia en el caso de seco y grueso.

Nutrición intensa e hidratación duradera que proporcionan activos que enriquecen su fórmula de composición. Entre otros ingredientes hay que señalar extracto de la semilla conocida como Sacha Inchi.

Cabe recordar que este ingrediente es altamente beneficioso para la piel. Entre sus efectos está la hidratación y el fortalecimiento cutáneo

Además de estas ventajas en su cuidado, también cuenta con aspectos positivos que redundan en la estética ya que el cabello queda muy suave.

Ideal para alisar el cabello extremadamente seco y áspero. En suma, una alternativa, con fragancia a vainilla, que es muy recomendable pese a que el desembolso sea mayor sobre la media.

Profunda penetración capilar: Bold Uniq

Una opción de formato similar en cuanto a capacidad (en torno a 300 ml), pero bastante más económica que la líder. Especialmente orientado para cabello grueso o que esté más deteriorado de lo habitual.

Su fórmula apuesta por la nutrición capilar y, como ya hemos señalado, por arreglar desperfectos tan comunes como las puntas abiertas.

Su poder de hidratación es asimismo correcto y es una buena ayuda a la hora de desenredar nudos complicados en el pelo.

El sistema de funcionamiento de este acondicionador se sustenta en una actuación sobre las moléculas con una profunda penetración en los mechones del cabello.

No hay problema en que se use a diario, si bien, como ya hemos apuntado, la capacidad de estos productos no es excesivamente amplia y su uso frecuente redundará en un aumento del presupuesto.

Versátil de uso: Olaplex nº5

Algo menor capacidad sobre las alternativas anteriores con 250 ml y buen rendimiento en la reparación del cabello.

A esta característica suma la aportación de brillo y el fortalecimiento del equilibrio de pH además de resultar muy nutritivo. Buen rendimiento en puntas abiertas y encrespamiento.

Una de sus bazas es la versatilidad de uso ya que se adapta a todo tipo de cabello. Dentro de esta cualidad genérica, en el pelo seco se notará una gran suavidad, brillantez y resistencia.

En cuanto a algunos detalles de su composición, a destacar que no contiene sulfatos ni parabenos y que resulta un acondicionador muy seguro para el color.

De los acondicionadores más económicos: OGX

Esta opción destaca de manera notable por su bajo precio que resulta todavía más llamativo al tratarse de un formato que casi alcanza los 400 ml de capacidad.

En cuanto a su composición se decanta por una fórmula con biotina y colágeno. En el primer caso se trata de una vitamina hidrosoluble que ayuda al organismo a metabolizar las grasas, entre otras funciones.

Y el colágeno es una proteína cuya función es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo. Si lo acotamos al cabello le proporciona firmeza y elasticidad.

Con aceite de argán: Kativa

Un acondicionador que procura gran suavidad en el cabello como es propio de uno de sus componentes. Nos referimos al aceite de argán se utiliza a menudo para mantener hidratada y suave la piel.

Entre sus cualidades está evitar que el cabello se reseque gracias a componentes vitamínicos y antioxidantes.

Precisamente, está orientado principalmente para cabellos secos y sin brillo. En cuanto a su modo de uso basta dejarlo tres minutos tras la aplicación del champú y enjuagar.

Acondicionadores: ¿Hay que aplicarlo en todo el cabello?

Como recomendación, no acondicionar el cabello desde la raíz ya que el pelo que está más cerca del cuero cabelludo es nuevo y está en buen estado en contraste con las puntas que necesitan más tratamiento.

De la parte media hacia abajo es la zona de aplicación más adecuada para el uso de estos acondicionadores.

Modo de uso de los acondicionadores

Aportamos algunas pautas para su correcta aplicación:

Calibrar bien la dosis. Si se echa más de lo debido es posible que el cabello se note graso. Como referencia, para el cabello largo la palma de la mano y menos de la mitad si se trata de cabello corto.

Hay que distribuirlo de manera uniforme.

Como ya hemos señalado, mejor de la parte media a la baja del cabello.

Dejar pasar uno o dos minutos para mejorar la eficacia.

Enjuagar el cabello con agua tibia.

Acondicionadores: Qué tener en cuenta

Tipo de cabello: Obviamente, uno de los aspectos principales a valorar. Por ejemplo, si se tiene el cabello graso y lacio mejor no elegir uno que hidrate mucho, sino que dé volumen y fortalezca. En el cabello seco, por el contrario, lo aconsejable es que humedezcan el cabello. Si se tiene el pelo especialmente deteriorado hay que buscar en la referencia del producto que se fortificante y dé volumen. Componentes: Los ingredientes son también parte sustancial a la hora de elegir. Como recomendaciones concretas, la manteca de karité, aceites naturales y que contengan pantenol (ingrediente con propiedades hidratantes, emolientes y antiinflamatorias). Tamaño: Como es de aplastante lógica, una variable directamente relacionada con la longitud del cabello y la frecuencia de uso del acondicionador. Formato: Hay variados envases. Incluso, como ya hemos señalado, en formato spray o loción en el caso de los que no precisan enjuague. Si se opta por uno en el que haya que introducir la mano para extraer la dosis se corre el riesgo de contaminar con partículas de las uñas. En este caso, el uso de espátula es una fácil solución. Garantías: En este caso se traducen en dos certificaciones: BDIH y Ecolabel. En el primer caso diferencia productos naturales y convencionales. En el segundo se basa en un detallado análisis ecológico de los componentes.

