En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra.

Patricia Díaz

No querríamos caer en el tópico de que, con la ola de calor, has querido sacar las sandalias de urgencia y te has encontrado los pies totalmente abandonados tras pasar meses y meses ocultos bajo gruesos calcetines. Pero ha sido así, y lo sabes.

Unos pies resecos te amargan cualquier estilismo y, si has comprado ya sandalias nuevas y te mueres por estrenarlas, urge una solución eficaz, rápida y con resultados inmediatos.

Primero, pon la piel de tus pies en posición de revista aplicando un peeling que sea eficaz.

Después, acostúmbrate a usar cada día crema hidratante porque eso ya va a ser para los tres meses que vienen.

¿Cómo utilizar los calcetines exfoliantes?

Para hacer el peeling al que nos referimos, nada mejor que recurrir a un par de calcetines exfoliantes.

Si no has oído nunca hablar de ellos, te diremos que son auténticos peelings capaces de liberar a tus pies de todo callo y célula muerta que tengan para dar paso a la suavidad.

Estos calcetines exfoliantes de los que te hablamos están desarrollados con una innovadora tecnología capaz de hacer que tus pies reciban tratamiento en solo una hora y se pelen en los días siguientes, sin que tengas que recurrir a limas o cuchillas.

Esto ocurre porque en su tejido están impregnados varios tipos de ácidos, como el glicólico o el láctico, capaces de hacer una auténtica renovación celular.

Algunos llevan, además, ingredientes hidratantes y relajantes. Todo lo que tus pies necesitan en estos días de tanto calor.

¿No suena tentador? ¡Sí!

Por eso hemos seleccionado nuestros favoritos y te decimos dónde comprarlos (¡algunos con descuento!). No pierdas el tiempo y hazte con unos.

Recuerda que antes de aplicar cualquier tratamiento en los pies, estos deben estar perfectamente lavados y bien secos, así que empléate con la toalla, dedo a dedo, para acabar con cualquier rastro de humedad.

Ahora que ya sabes todo lo que hay que saber sobre los calcetines exfoliantes, elige el que más te gusta en la selección que hemos hecho para ti.

De lujo: Plantifique

Plantifique The Foot Mask es una mascarilla-calcetín muy nutritiva que suaviza la piel áspera y calma rápidamente.

La capa exterior crea efecto sauna para maximizar la absorción del sérum ultrahidratante con melocotón y manteca de karité. Actúa rápido, en solo 15 minutos.

Además, contiene alantoína que estimula la renovación celular para una piel más suave y betaglucano y aceite de rosa mosqueta que aportan hidratación y protección antioxidante. Puede usarse varias veces al mes.

Expertos en pies: Scholl

La mascarilla nutritiva de pies Scholl es un calcetín nutritivo clínicamente probado para proporcionar la hidratación intensa y duradera a tus pies en tan solo 20 minutos y en pocos pasos.

Este método, basado en la cosmética coreana, funciona como las mascarillas hidratantes faciales.

Debido a la tecnología hidro-restoretm, tendrás hasta 24h de hidratación en una aplicación.

Eficaz y relajante: IROHA

IROHA Calcetines Peeling y Exfoliantes llevan ácido glicólico y láctico que mejoran tanto la textura como la apariencia de la piel de los pies porque exfolian en profundidad las callosidades, favorecen la regeneración celular y suavizan la dermis.

Son ricos en lavanda, que es tonificante, equilibrante y relajante además de hidratar y desinflamar la superficie cutánea de los pies.

Por último, contienen ácido salicílico que actúa como exfoliante de las capas más superficiales de la dermis logrando eliminar la acumulación de piel muerta.

Muy intenso: PACKage

PACKage Monthly New Feet Foot Exfoliation Mask es un peeling para pies en forma de calcetín que se usa una hora al mes y deja los pies perfectos y suaves. Se dejan actuar una hora y se aclara bien.

Pasados cinco o seis días las células muertas empiezan a desprenderse (no tires de ellas, deja que vayan cayendo solas) para dejar paso a una piel suave y renovada.

Llevan aceite de naranja, aloe vera, extracto de kiwi y extracto de romero.

Mítica: SVR

SVR Xérial Peel es una mascarilla exfoliante para pies estropeados que reduce las callosidades y rugosidades tras una sola aplicación.

Con un complejo peeling intenso (ácido glicólico + ácido láctico) que elimina las células muertas y un 5% de urea para devolver la suavidad a tus pies.

Además contiene un 6% de Fito-complejo compuesto de 5 extractos de plantas para hidratar y calmar los pies y té verde que contribuye a la eliminación de los olores.

Se dejan una hora, se aclaran y se esperan unos días para empezar a ver los pies pelarse.

Más consejos para cuidar tus pies en verano

En la piscina siempre con chanclas : Para evitar molestas infecciones de hongos utiliza siempre chancletas de goma a la hora de andar en piscinas, gimnasios, campings…

: Para evitar molestas infecciones de hongos utiliza siempre chancletas de goma a la hora de andar en piscinas, gimnasios, campings… Usa sandalias que sujeten tu pie : A la hora de caminar procura utilizar calzado que ofrezca una buena sujeción a tu pie. Si son sandalias, deben tener tiras para aumentar la sujeción.

: A la hora de caminar procura utilizar calzado que ofrezca una buena sujeción a tu pie. Si son sandalias, deben tener tiras para aumentar la sujeción. Seca siempre bien tus pies : Debes hacerlo sin descuidar la zona entre los dedos y la zona de los pliegues que unen los dedos a la planta.

: Debes hacerlo sin descuidar la zona entre los dedos y la zona de los pliegues que unen los dedos a la planta. Corta tus uñas rectas : También debes prestar atención a las uñas y cortarlas adecuadamente. La manera correcta es darles forma recta y sin meterte en las esquinas de las uñas.

: También debes prestar atención a las uñas y cortarlas adecuadamente. La manera correcta es darles forma recta y sin meterte en las esquinas de las uñas. Hidrata tus pies a diario : Para mantener la piel de tus pies con un nivel óptimo de hidratación acostúmbrate a aplicar a diario una crema hidratante. Son especialmente indicadas las cremas que contienen urea.

: Para mantener la piel de tus pies con un nivel óptimo de hidratación acostúmbrate a aplicar a diario una crema hidratante. Son especialmente indicadas las cremas que contienen urea. Protege tus pies en verano del sol: Presta especial atención al dorso del pie, ya que es una zona que suele dejarse desprotegida y también necesita de la aplicación de protección para no quemarse.

