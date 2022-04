En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Aunque se conozcan como cerraduras invisibles, para ajustarse más a sus características digamos que solo lo son por la parte exterior de la puerta y que, por ello, suponen un complemento de seguridad muy adecuado para la casa o la oficina.

Hablamos de cerraduras, pero no de cualquier tipo de cerraduras sino de unos modelos avanzados que se han beneficiado de los avances electrónicos.

Hay que dejar claro, reiteramos para no valorar su cometido sin conocimiento de causa, que se trata de un complemento extra para los cierres tradicionales, pero no lo sustituyen.

Así, resulta, por ejemplo, un excelente accesorio para casas vacías con el fin de evitar que sean ocupadas.

Es decir, su objetivo principal es que si alguien logra desactivar el cierre principal se encuentre con un segundo obstáculo que no puede ver.

De las cerraduras invisibles aquí seleccionadas, hemos elegido al frente de esta comparativa el modelo CI 10D de la marca Arregui por su solidez, sencilla instalación y asequible precio dentro de la media de la gama.

No llamar la atención, la principal característica de estos dispositivos, puede ser un óptimo mecanismo para alejar a los amigos de lo ajeno de sus propósitos ya que, al no ver ningún impedimento, se puede interpretar que no hay nada aprovechable.

Qué son las mejores cerraduras invisibles

Conceptualmente, una cerradura invisible es un dispositivo que se instala en puertas para reforzar la seguridad de las casas u oficinas a las que dan acceso.

En el plano más concreto, se llaman de este modo porque se instalan por la parte interior y se escamotea su presencia en el exterior.

Cómo funcionan

De manera abrumadora se accionan de manera automática ya sea a través de un mando o, las más avanzadas, mediante una aplicación en el smartphone.

Su cometido es avisar si alguien intenta forzar la puerta en la que está instalada o si no se ha quedado cerrada de manera correcta. En estos casos, determinados modelos te avisan con una pequeña alarma.

Respecto al suministro que precisan para estar operativas hay diversidad de opciones ya que puede funcionar con pilas y batería con recargas a través de puerto USB en según que cerraduras.

Qué ventajas tienen las mejores cerraduras invisibles

Entre las primeras destacamos:

Al no ser visible por el exterior no es posible aplicar sobre ella técnicas delictivas como introducir una ganzúa o recurrir a un taladro. Se controlan de manera eficiente a distancia. No hace falta añadir una llave a las convencionales. Su instalación no resulta en general compleja, aunque, según los modelos, puede requerir perforaciones y algo más de tiempo. Los mayores problemas se darán en la colocación de los soportes fijos que van en el marco. Tienen una larga vida. Incorporan extras muy prácticas como las alarmas de aviso.

Cuánta fuerza aguantan

Con las excepciones propias de estos apartados que oscilan en función del modelo elegido, podemos aportar como referencia que su resistencia en promedio está sobre la media tonelada.

Características generales de las mejores cerraduras invisibles

De interior: Están pensadas para dentro. De no ser así no tendrían sentido alguno ya que su objetivo en pasar desapercibidas. Se adaptan a puertas de madera y aluminio y se colocan muy cerca del marco.

Están pensadas para dentro. De no ser así no tendrían sentido alguno ya que su objetivo en pasar desapercibidas. Se adaptan a puertas de madera y aluminio y se colocan muy cerca del marco. Con alarma: Integrada en el dispositivo para avisar con señales acústicas (también hay modelos que las acompañan con lumínicas) cuando se detecte algún percance. El sistema de avisador también se extiende para anunciar la necesidad de carga de batería.

Integrada en el dispositivo para avisar con señales acústicas (también hay modelos que las acompañan con lumínicas) cuando se detecte algún percance. El sistema de avisador también se extiende para anunciar la necesidad de carga de batería. Control a distancia: Los mandos funcionan con ondas de baja frecuencia y a una distancia corta. El símil más próximo es la llave del coche con mando integrado que abre las puertas a determinados metros.

Con Bluetooh: Con los avances tecnológicos se puede usar el smartphone a modo de llave a través de aplicaciones.

Qué tener en cuenta

Tipo de puerta: Principalmente hay que tener en cuenta la medida del grosor, aunque hay modelos universales por su diseño.

Principalmente hay que tener en cuenta la medida del grosor, aunque hay modelos universales por su diseño. Material: El acero está muy extendido y es el más recomendable no solo por su resistencia sino porque también es capaz de soportar temperaturas extremas. Otro de los utilizados es el zinc.

El acero está muy extendido y es el más recomendable no solo por su resistencia sino porque también es capaz de soportar temperaturas extremas. Otro de los utilizados es el zinc. Control remoto: En este apartado, el desarrollo tecnológico se impone poco a poco y el control a través de aplicaciones se extiende frente al mando a distancia más clásico de onda de baja frecuencia.

En este apartado, el desarrollo tecnológico se impone poco a poco y el control a través de aplicaciones se extiende frente al mando a distancia más clásico de onda de baja frecuencia. Batería: Un punto importante ya que de su estado depende el funcionamiento del dispositivo. Las opciones son variadas, incluidas aquellas que pueden durar hasta dos años. También las hay de pilas o con carga a través de USB.

Un punto importante ya que de su estado depende el funcionamiento del dispositivo. Las opciones son variadas, incluidas aquellas que pueden durar hasta dos años. También las hay de pilas o con carga a través de USB. Instalación: No suele ser un problema ya que su fácil montaje es una de las características genéricas de este tipo de cerradura en comparación con las convencionales.

Es decir, tampoco se montan en un instante y si no se es hábil mejor recurrir a un profesional para que quede de manera correcta.

Las mejores cerraduras invisibles

Óptima relación calidad-precio: Arregui CI 10D

Un modelo bastante eficaz que opta por dos barras de acero como cerrojo disuasorio y un funcionamiento a través de pilas convencionales con cuatro mandos de serie para repartir en la unidad familiar.

Su relación calidad-precio resulta óptima para la gama básica en la que se mueve. Muy robusta por su material, sencilla de instalar y con un excelente sistema para que el agotamiento de las pilas no impida abrirla.

Así, incorpora, además de las cuatro pilas AA otra de emergencia de 12V que opera cuando se acaban las otras y sirve a la vez de aviso para proceder al cambio.

Para funcionar a distancia a través de los mandos basta con enroscar una pequeña antena en la parte superior del dispositivo. Si no vienen configurados los mandos se hace fácilmente a través de señales acústicas.

Una de las ventajas a destacar de esta opción es que sus instrucciones y su vídeo explicativo es muy detallado ya que va paso a paso explicando todo el proceso. A ello se une que su servicio técnico, al ser una marca nacional, es muy bueno.

En suma, una cerradura muy recomendable como complemento de la convencional a un precio asequible.

Con doble motor: Remock Lockey Pro

Un modelo con un sistema de anclaje distinto ya que precisa la instalación en el marco de una sujeción fija donde se insertan las barras de la cerradura.

Este hecho supone una instalación algo más laboriosa en función del tamaño y el estado del marco donde irá.

No se trata de una opción barata ya que esta gama no lo es en general, aunque todavía entra en el desembolso asequible para reforzar la seguridad.

El kit viene de serie con los elementos de fijación, utensilios para montarlo, cuatro mandos a distancia y pilas incorporadas.

Uno de sus aspectos más destacados de su funcionamiento es que cuenta con un doble motor que también se puede activar de manera remota en situaciones que se salgan de la normalidad.

De este modo, cuando detecte un problema, por ejemplo un rozamiento inesperado, el motor principal de desactivará para que el complementario ejecute la apertura de emergencia.

De níquel y bajo consumo: AYR

Hay que empezar por su desventaja que es un precio más elevado sobre la media, claro que también tiene prestaciones superiores como es la posibilidad de su inmediata conexión Bluetooh.

Fabricada en níquel, muy sencilla de diseño y de bajo consumo suministrado a través de una batería 1A que no se incluye y que, como objeción y precio, bien podría venir de serie.

Solo trae dos mandos a distancia, pocas unidades para lo que es habitual, si bien a través de la aplicación del móvil pueden ser usada hasta por diez personas.

La conexión permite además repescar las claves y programar a través de la aplicación. Fácil instalación tanto en puertas como en ventanas.

Opción de suministro continuo: Lince 94940Tk

Una compacta y sólida cerradura a precio en la media en esta gama y con tres anclajes de acero, por poner una objeción algo cortos, que se engarzan en el soporte del marco.

Este modelo tiene la posibilidad de alimentación continua a través de una clavija micro USB que evita estar pendiente del suministro de las baterías.

Trae pilas de serie y tres mandos con un correcto sonido de alarma al que tampoco le sobraría algún decibelio más.

Como ya se advertía en la introducción, algunas instalaciones, como es el caso, requerirán más habilidad y tiempo ya que hay que habilitar el hueco para el soporte fijo en el marco de la puerta.

Compacta y vistosa: Golden Shield

En la gama alta por precio, muy compacta y hasta vistosa de diseño, robusta y con una alarma que se activa de manera automática cuando la puerta se cierra y se desactiva al abrirse.

Cuenta con una clavija USB para conectarse a la red eléctrica, algo que da mucha seguridad en cuanto al uso al no depender solo de las pilas.

En todo caso, tiene avisador para cuando se están agotando y antes de hacerlo totalmente hará una apertura de emergencia.

