Abel Tena

Los correctores de postura pueden ayudarte a mantener una postura recta, estable y sin dolor a lo largo del día. Esto es importante si trabajamos sentados y pasamos mucho tiempo encorvados sobre la pantalla de nuestro ordenador o si no tenemos una silla de oficina que te permita estar cómodo mientras trabajas durante horas.

Los expertos dicen que la mala postura puede ser la principal causa de dolores, especialmente en el cuello, los hombros y la espalda. También puede causar problemas más serios a largo plazo con tu postura, tu columna vertebral y tu salud en general. Por eso un corrector de postura puede ser una buena medida preventiva.

Hay otras maneras de mejorar tu postura, incluyendo la inversión en un nuevo colchón o la compra de una de las mejores sillas de oficina. Pero elegir un corrector de postura es una forma sencilla y asequible de empezar a hacer grandes cambios en tu postura, salud e incluso en tu estado de ánimo.

Los correctores de postura incluyen chalecos y correas que se pueden llevar puestos, diseñados para mejorar gradualmente tu postura con el tiempo, además de tener un impacto inmediato en la forma en que te sientas en tu escritorio.

A tener en cuenta

Comodidad: Es más probable que uses un corrector de postura regularmente si es cómodo. Busca algo que sea ligero y que te quede bien. Si piensas usarlo debajo de la ropa, asegúrate de que no sea demasiado voluminoso y que no se enganche en diferentes telas.

Facilidad de uso: Mira lo complicado o fácil que es ponerse un corrector de postura y lo fácil que se puede ajustar. Asegúrate de que puedes conseguir el ajuste correcto para obtener todos los beneficios de usarlo. Si es demasiado complicado, terminará siendo más frustrante ponérselo.

Talla: Algunos correctores de postura tienen un tamaño universal y otros están diseñados con correas ajustables. También hay correctores de postura diseñados específicamente para mujeres. Asegúrate de leer atentamente la etiqueta para que acabes con un producto que se ajuste a tu cuerpo.

Consejos para mejorar los hábitos posturales

La gran mayoría de los españoles ha tenido dolor de espalda en su vida y el principal culpables es la mala postura.

Cada vez se sufre más el llamado «síndrome de cuello de texto», causado por la aparición de un dolor constante en el cuello, cabeza y hombros a causa de una mala postura, ocasionada por el abuso frecuente de ordenadores, móviles y demás.

Lo sufrimos todos si trabajamos demasiadas horas o tenemos mala postura al utilizar dispositivos electrónicos, por eso es muy importante seguir los siguientes consejos y ejercicios, recomendados por Nutritienda, a la hora de trabajar tanto desde casa como en la oficina:

Sentarse con la espalda erguida y para mantener bien la postura mantener los músculos del abdomen contraídos. Al mirar al teléfono ubicarlo frente a los ojos, de esta manera el cuello permanecerá recto. Además, cuando se lee, hay que recorrer el texto con los ojos sin mover el cuello. En el espacio de trabajo hay que intentar que la pantalla, la silla y el teclado estén a una altura y distancia adecuadas. Es decir, el borde superior del ordenador debe de estar a la altura de los ojos y a una distancia de entre 40 y 75 cm de ellos, el teclado a unos 10 cm del borde de la mesa para poder apoyar adecuadamente los antebrazos, estos últimos tienen que estar en una posición de 90º con los brazos. Por último, el ratón siempre situarlo cerca del teclado. Si uno se acuesta en la cama utilizando el teléfono móvil, hay que intentar que el cuello y la espalda estén bien sostenidos por almohadas. Si permanecemos sentados durante mucho tiempo hay que cambiar de posición, levantarse, estirar las piernas e incluso descansar cinco minutos, la columna lo agradecerá. Si se trabaja con ordenador, cada hora es importante enfocar la vista en objetos más lejanos para descansar los ojos. Realizar ejercicios de estiramientos para disminuir los dolores musculares. Se pueden hacer al levantarse, al acostarse o durante el día.

Ejercicios con las piernas

Sentarse en una silla y apoyar los pies en el suelo y hacer levantamiento de una pierna estirada, se comienza primero con la pierna derecha y luego la izquierda, cinco series de ocho repeticiones con cada pierna. Con esto se trabajarán los isquiotibiales y se fortalecerán los músculos del muslo y glúteo.

Ejercicio con los tobillos

Hay que rotar los tobillos durante cinco segundos en cada sentido. Hay que hacer tres series con siete repeticiones con cada tobillo. Este ejercicio mejora la fuerza y flexibilidad de los tobillos, así uno se hace menos propenso a sufrir torceduras.

Ejercicio de espalda y brazos

Hay que subir el brazo hacia arriba por encima de la cabeza y llevarlo hacia el lado contrario (si es el derecho hacia el lado izquierdo y al revés), hay que intentar mantener la espalda recta, notando el estiramiento. Mantener esta posición quince segundos y repetir dos o tres veces cada brazo a lo largo del día. También subir las dos manos entrelazadas por los dedos o con una mano sujetando la muñeca de la otra y mantener diez segundos. Estos ejercicios mejoran la elasticidad, la postura y alivian el entumecimiento que causa tantas horas en la misma posición sin poder salir de casa.

Ejercicio de glúteos

Contraer los glúteos y mantener durante quince segundos. Repetirlo entre seis y ocho veces seguidas. Sirve para tonificar la zona sin hacer mucho esfuerzo.

Ejercicio de cuello

Con una posición recta hay que inclinar la cabeza hacia el hombro derecho y mantener diez segundos, luego hacia el hombro izquierdo, repetir cinco veces cada lado y otras cinco hacia delante. Sirve para aliviar la rigidez y tensión en la zona cervical, previene las contracturas y dolores de cabeza.

