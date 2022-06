En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Las flores artificiales de hoy se han ganado la expresión “parecen de verdad” por méritos propios. La mejora de la calidad en general, de materiales, diseños y colores, ha potenciado su presencia con excelentes resultados decorativos.

Elegir una opción entre tantas es complicado ya que dependerá no solo de gustos sino también de espacios de la casa o de ocasiones puntuales como pueden ser celebraciones familiares.

De entre las muchas posibilidades nos hemos decantado por un frondoso ramillete de AIOR por su resistencia de material, que permite su uso con garantías en exterior, el gran número de hojas y flores que trae y un precio económico.

Consideraciones previas

Este amplísimo catálogo demanda algunos consejos previos antes de decidirse y algunos para cuando ya se tengan en casa:

Ya que cada vez se asemejan más a las naturales es una buena opción no salirse de los colores también naturales Aunque vaya en gustos, los aditamentos tales como gotas de lluvia o vegetación muy brillante restan naturalidad Una vez adquiridas no es mala idea mezclarlas con plantas naturales Si se usa una maceta se ganará también naturalidad

Ventajas e inconvenientes

Entre las primeras destacamos las siguientes:

No precisan un cuidado continuo

Conservan su estética durante mucho tiempo (más en interior)

Se pueden colocar en cualquier lugar con o sin luz

No atraen insectos

No provocan alergias

Amplísimo catálogo de tamaños y diseños

Variedad de precios

Sobre los inconvenientes:

No evolucionan

Carecen de olor

Pueden perder su naturalidad con los años

De vez en cuando hay que limpiarlas

Versátiles y resistentes: AIOR

Hemos elegido como líder esta opción de entre las muchas posibles por reunir cualidades muy a tener en cuenta.

Algunas de ellas, como su resistencia al agua y al sol si se eligen para exterior, derivadas de un material plástico que es difícil que se rompa.

Por su precio ofrece un nutrido ramillete que combina las pequeñas hojas verdes con las flores púrpura también de reducido tamaño.

Para hacerse una idea de la frondosidad que aporta trae de serie una decena de piezas compuestas a su vez por siete tallos, las hojas y un total de 21 flores.

Es decir, por sí mismo conforma un llamativo ramo que se enriquecerá en su vertiente estética si se mezcla con otro de distintos colores, caso del blanco, por ejemplo.

Su versatilidad es total, pero si lo que se quiere es para porches, balcones o jardines su rendimiento será altamente satisfactorio.

Su apariencia se acerca mucho a la de las naturales. Como referencia métrica, la altura del ramo está en unos 35 cm.

Dado el material plástico, en el caso de que desprenden un fuerte olor basta con dejarlas un día en un lugar ventilado.

Una opción muy alegre compuesta por también una decena de ramilletes de margaritas que se ofrecen en cinco colores distintos. Fabricadas en plástico.

Sin añadidos de vegetación verde u otro tipo de flores, es decir como ramilletes de margaritas según vienen de serie, quizás se adapta mejor a entornos decorativos propios de celebraciones especiales o de negocios como librerías o restaurantes, por ejemplo. Siempre dentro de su versatilidad.

Como referencias cuantitativas concretas se incluye, como adelantábamos, diez racimos de flores con cinco ramas cada uno y quince flores con un diámetro aproximado de cuatro centímetros.

La ausencia de pegamento en su confección evita la generación de olores. En concreto están fabricadas en polietileno, uno de los plásticos más usados en todo tipo de productos.

En forma de guirnalda: Aivoriuy

Un modelo muy distinto a los anteriores por su forma de guirnalda y la combinación de materiales como la seda, el plástico y el hierro en los tallos para dar forma a este ornamento.

Por textura, forma e incluso color se trata de una guirnalda muy adecuada para bodas, principalmente, lo que no significa que desentone en otros ámbitos.

En concreto se trata de dos guirnaldas de flor de cerezo que alcanzan una extensión de 1,80 metros de largo.

Sus datos cuantitativos reflejan un total de 105 flores y 18 hojas, una distribución que viene a reproducir la del cerezo natural.

En el caso de que alguna de las flores se suelte es sencillo insertarla en su sitio, una vez se encuentre, sin necesidad de pegar nada.

Mini maceta: Qyjhska

Una propuesta bien distinta a la anterior ya que está orientada a la casa con cuatro macetas versión mini con flores de pensamientos de diferentes colores.

Es importante tener en cuenta el tamaño para no llevarse decepciones. La altura está en los 16 cm con un diámetro de 14 cm.

Unas dimensiones que, no obstante, les hacen muy vistosas para poner en muebles como, por ejemplo, sujeta libros.

Otra de las opciones, en este caso en exterior o, mejor, en galerías cubiertas, es ponerlas seguidas en el alféizar de la ventana.

Están confeccionadas con seda y plástico y el precio no es demasiado económico, pero sí asequible para lo estéticas que resultan.

Ramo variado y caro: Schaumex

Lo que más destaca de este ramo artificial es, sin duda, un precio muy por encima de la media. Con un pequeño jarrón, que habría que comprar aparte, se trata de un regalo con el que se quedará bien si el bolsillo lo permite.

Variedad de flores con cinco especies distintas (cardos, ranuras, moras, rosas y anthurias) y materiales de primera calidad como es exigible con su desembolso.

También su precio tiene que ver en su porte ya que se trata de un ramo que se va a los 60 cm de altura por 50 cm de ancho. Ideal para decorar sobre mesa o mueble.

De qué materiales

Destacamos los siguientes:

Poliéster

Plástico

Látex

Tela

Terciopelo

Seda muselina

Enumerados los más comunes hay que matizar que los tres primeros (poliéster, plástico y látex) son los más corrientes en las flores para decoración del hogar de manera permanente.

Los otros tres materiales mencionados (tela, terciopelo y seda muselina) están reservados más a centros y motivos decorativos para celebraciones especiales (bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, cócteles de empresa…).

¿Exterior o interior?

En ambos espacios con distintas cualidades de los materiales.

Así, las de exterior deben tener un eficaz componente frente a la radiación solar y, con todo, la pérdida de coloración será prácticamente inevitable con el tiempo.

Qué tipos hay

Entre tanta variedad destacamos algunas:

Flores campestres Centros Ramos Flotantes Colgantes Minimalistas

Consejos de mantenimiento

Que no precisen agua, ni luz, ni cuidados diarios no implica que no tengan mantenimiento periódico. Aportamos algunos consejos para aquellas que hemos considerado decorativas convencionales (poliéster, plástico o látex):

Usar agua tibia y jabón neutro

Pulverizar la planta

Si la planta es pequeña se puede sumergir en agua y jabón

Con las de exterior puede valer la manguera

Las de tela, seda o terciopelo requieren otro tipo de limpieza en seco

