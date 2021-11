Cyber Monday en fotografía: Ahorros superiores al 30% en cámaras, drones, impresoras…

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Jesús Manzano

No hay nada mejor que inmortalizar los recuerdos y poderlos hacer presente una y mil veces en la vida. Y para eso están las cámaras fotográficas, las de vídeo, las deportivas, las de vigilancia que se activan con el movimiento, las de coche…

Y aunque no es un munca en el que abunden las ofertas, porque está muy unido a la precisión y ahí no suele haber enormes descuentos, siempre hay oportunidades que no debemos desaprovechar.

Porque por más que nos digan, un móvil no nos da la calidad de una buena cámara de fotos reflex como la Sony que tenemos aquí con más de 500 euros de descuento. O compactas de calidad en marcas de primera fila especializadas en captar los mejores momentos y que nos abren una ventana a poder hacer arte con la fotografía.

¡Ah! y con unas lentes con años de historia que garantizan los resultados.

Además, ahora que queda ya un poco menos de un mes para estar celebrando la Navidad, también estamos ya pensando en qué regalos vamos a hacer a nuestros familiares y amigos. Y una cámara de fotos es algo que a todo el mundo gusta. Por eso te invitamos a que descubras las grandes ofertas que tiene preparadas Amazon para el Cyber Monday, donde podrás comprar ese producto que llevas tanto tiempo buscando, con un importante descuento.

Y es que pese a que ya hemos pasado el Black Friday, durante esta jornada podrás encontrar numerosas ofertas con el mismo descuento y puede que hasta algunas mejores.

Así que si eres un amante de la fotografía o planeas hacer un regalo a alguien que lo sea, toma nota de estos productos Seguro que ahorras, y no fallas.

Cámara “vlogging” Sony, para estar a la última, con 127€ de descuento

Hecha pensando especialmente en los videoblogs. Nunca fue tan fácil usar una cámara para grabar vídeos y sacar fotos en altísima calidad.

La pantalla táctil LCD multiángulo se despliega en el eje horizontal, perfecta para selfis y “blogs”, que además permite encuadrar y manejar la cámara fácilmente.

Resolución de vídeo en 4K UHD 2160p, cámara superlenta a una velocidad 40x más lenta que la realidad, vídeos a intervalos y un sinfín de posibilidades de imagen que hacen que esta cámara sea una gran opción para los vloggers que buscan un producto de alta calidad por un precio asequible.

COMPRAR EN AMAZON POR 599,99€

Dron ultraligero y portátil DJI Mavic Mini Combo, ahora con un descuento de 140 euros

Aunque algunos piensan que no son cámaras, realmente son las cámaras portátiles que han logrado conquistar el cielo (y algunas de ellas hasta ponen multas a cientos de metros).

EL drone DJ Mavic Mini permite realizar fotos aéreas de 12 MP y vídeos Quad HD 2.7K. Posee un estabilizador motorizado en tres ejes que garantiza una estabilidad de imagen superior para conseguir vídeos nítidos y extremadamente fluidos.

Gracias a un control remoto propio, disfrutarás de vídeo HD de baja latencia a una distancia de hasta 4 km.

El reducido peso de la Mavic Mini le permite mantenerse en el aire durante más tiempo que las otras FlyCam de consumo, similares del mercado. S

Se puede disfrutar nada menos que hasta 30 minutos de tiempo de vuelo con una batería completamente cargada.

COMPRAR EN AMAZON POR 359,00 €

Cámara evil de fotograma completo, Sony Alpha 7 III con un 22% de descuento y un ahorro de 509 euros

Esta cámara evil de Sony lanzada a principios de 2018 ha sido capaz en todo este tiempo de conseguir un 80% de máxima nota en más de 800 calificaciones. Y en estas ofertas anticipadas la podemos encontrar con un ahorro del 25% que aún la hace más atractiva.

Incluye un sensor y un sistema de procesamiento de imagen totalmente renovados que mejoran claramente la calidad de imagen, incluso con poca luz, con un sensor de fotograma completo de 24 Mp.

Y además, en este modelo han mejorado el rendimiento general del enfoque automático, el disparo continuo a alta velocidad de hasta 10 fps, la capacidad de grabación de vídeos 4K y una facilidad de uso que notaremos enseguida.

La batería es compatible con batería Z de gran capacidad, para sesiones de disparo continuas.

COMPRAR EN AMAZON POR 1.790,99€

HP Sprocket, impresora fotográfica instantánea y portátil con un 25% de descuento

No se trata únicamente de fotografiar, se trata también de tener los recuerdos de forma física para que al volver a verlos recordemos con todo lujo de detalles lo que vivimos en aquel momento.

Con la impresora HP Spocket podrá imprimir de forma instantánea las fotografías sacadas con su dispositivo móvil para acabar tomando la mejor de las imágenes.

Sin toners, sin tintas y sin preocupaciones. No deberá preocuparse por recargar la tinta, ya que esta impresora no precisa de ella para imprimir las imágenes.

Gran calidad en las impresiones, de forma que las imágenes se impriman con todo lujo de detalles.

Además es posible editar las fotos antes de imprimirlas gracias a la aplicación HP Sprocket. Y la larga duración de la batería que permite la impresión de varias imágenes con una sola carga.

COMPRAR EN AMAZON POR 74,43€

Cámara Panasonic Lumix DC TZ200EG-K, con un 25% de descuento

Cámara compacta para cualquier aventura: que su cuerpo compacto no te engañe, diseñada con potentes funciones esta cámara es tu mejor compañera para tus experiencias mas aventureras.

Con su calidad de imagen óptima tanto de día como de noche gracias al potente sensor de 1 pulgada de 20 megapíxeles, que el sol se ponga no significa que tu cámara también lo haga. Captura todo con un potente zoom óptico: el zoom óptico de 15x te ofrece la potencia necesaria para realizar todo tipo de fotos desde un gran angular de 24 mm hasta fotografías con zoom de 360 mm. En Black Friday, por 449,99 euros.

COMPRAR EN AMAZON POR 320,99€

Microscopio National Geographic 40x-1280x con Soporte para Smartphone y un 30% de descuento

Un microscopio pensado para principiantes, que a la vez es ideal para jóvenes y mayores y que se puede convertir en un maravilloso hobby para cualquier persona curiosa, por pequeña que sea.

Se trata de un microscopio de 40-1280x que funciona con luz incidente y trasluz y que tiene la garantía de National Geographic.

Tiene el tamaño ideal para guardar en cualquier sitio y cumple a la perfección lo que promete, permitiendo el visionado tanto por luz transmitida como por luz incidente. Y los extras que trae son de buena calidad.

Pero si alguien tiene dudas es bueno dejar claro que no es un juguete… ni lo parece. Porque está fabricado en material metálico y con poco plástico. Y además ofrece la posibilidad de guardar sus imágenes en su teléfono.

COMPRAR EN AMAZON POR 89,99€

Canon EOS 6D MK II – Cámara digital réflex de 26.2 MP con más de 400 euros de descuento

¿Por qué hacer una simple foto cuando es posible hacer una foto con increíble calidad y con todos los detalles reflejados en una sola imagen?

Diseñado para trabajar mano a mano con sus dispositivos inteligentes. La EOS 6D Mark II utiliza Bluetooth para hacer que una conexión Wi-Fi con su dispositivo inteligente sea fácil de configurar.

El sensor de fotograma completo de 26,2 megapíxeles ofrece un nivel de detalle, incluso con sombras oscuras y luces brillantes, así como en situaciones de baja iluminación.

Al fotografiar paisajes, el sensor de 26,2 megapíxeles de la cámara captura imágenes llenas de detalle y rango dinámico, para obtener imágenes que exudan una profundidad y una claridad reales.

La aplicación Photo Companion le brinda acceso a conocimiento y contenido experto y personalizado cuando más lo necesita, para que realmente pueda dar vida a sus historias.

COMPRAR EN AMAZON POR 1.197,99€

Prismáticos Olympus 8X42. Para disfrutar de la naturaleza… y de las estrellas

Alguno asegura que con estos prismáticos ha conseguido ver los cráteres de la luna, y que disfruta enormemente utilizándolos para ver estrellas.

Y si se los sabe manejar, seguro que es verdad. Pero sobre todo están pensados para salir al campo y ver animales salvajes en la distancia, disfrutando de la naturaleza en toda su intensidad.

Nada más tenerlos en la mano notará su calidad en el acabado, materiales y su suave funcionamiento. Y son muy luminosos y precisos. P

La visión es muy nítida incluso con la poca luz del atardecer. Y como para la calidad que tienen no son excesivamente pesados, resultan muy útil para su uso al aire libre.

COMPRAR EN AMAZON POR 159,99€

Cámara de acción sumergible GoPro HERO9 con vídeo 5K Ultra HD con un ahorro de 80 euros

Si eres uno de los millones de fanáticos de la GoPro, con este modelo te vas a entusiasmar porque, para empezar, tiene más potencia, más nitidez y más estabilidad.

Y es que la revolucionaria HERO9 Black tiene un sensor de 23,6 MP capaz de capturar vídeo en 5K y sacar fotos impresionantes de 20 MP. Y con un cuerpo resistente y sumergible.

Además, su nueva y deslumbrante pantalla frontal muestra una vista previa en directo para encuadrar la toma fácilmente, mientras que la enorme pantalla táctil trasera con zoom ofrece un control rápido e intuitivo.

Admite transmisiones en directo y modo webcam. Y también incluye el estabilizador HyperSmooth 3.0, adaptadores de montaje integrados y un 30 % más de duración de la batería.

COMPRAR EN AMAZON POR 359,00€

Cámara compacta Canon PowerShot con zoom óptico y más de 80 euros de descuento

Si no quiere irse de viaje con un buen peso y busca poder tomar fotos de manera rápida y con calidad, ésta compacta de Canon puede ser su cámara. Porque está lista para su uso en menos de 1 segundo y el enfoque automático es más rápido que otras grandes cámaras.

Además, a esa velocidad de enfoque hay que sumarle su zoom óptico de 40x, que se duplica hasta llegar a 80x con ZoomPlus. Y a 50 metros capta unas fotos estupendas.

Como es habitual con esta marca, la calidad de imagen típica de Canon es una vez más excelente. Y es perfecta para viajes y paisajes, o eventos deportivos. Aunque si es muy exigente puede que eche de menos una mayor abertura del objetivo para las fotos con poca luz o en interiores.

Para vídeo, su espectacular resolución 4K y la estabilización en 5 ejes permiten capturar detalles increíbles, incluso a gran distancia.

COMPRAR EN AMAZON POR 395,00€

Cámara instantánea para niños GlobalCrown con un 30% de descuento y 4 rollos de papel de regalo

Con una pantalla de 3,5 Pulgadas, esta cámara pensada para niños de entre 3 y 12, e incluye 4 Rollos de papel de impresión y una tarjeta de 32GB. Un regalo importante si tenemos en cuenta que cada rollo de papel de impresión puede imprimir aproximadamente 90 fotos en blanco y negro.

Y lo hace de forma rápida y automática porque no hay que esperar a que las fotos se revelen. Son cámaras de impresión térmica instantánea con cero tinta aunque en blanco y negro, y sin BPA

La cámara solo pesa 192 gramos, hace fotos en alta definición de 12M Megapíxeles y tiene una resolución de vídeo de 1080P.

COMPRAR EN AMAZON POR 69,99€

Cámara Sony Cyber-SHOT DSC-WX500, la compacta más vendida en Amazon por menos de 300 euros

Enfoque inteligente, fácil de usar y un buen resultado, con unas fotos de muy buena calidad. Ese es el resumen de por qué esta cámara de Sony es la compacta más vendida en Amazon, y hoy con un precio espectacular por debajo de los 300 euros.

Con la calidad de Zeiss, que tiene más de siglo y medio de experiencia en óptica de alta precisión, incorpora una lente de 24-720 mm ideal para capturar retratos, primeros planos y paisajes en todo su esplendor natural desde cualquier perspectiva, con gran nitidez y un contraste intacto.

Tiene además un revestimiento antirreflectante multicapa que elimina las imágenes superpuestas y los destellos de la superficie.

El monitor LCD de alta resolución en la parte posterior de la cámara se puede inclinar hasta 180 grados lo que facilita mucho acertar con el encuadre antes de sacar un selfie, por ejemplo.

COMPRAR EN AMAZON POR 274,00€

