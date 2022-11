Rebajas de informática en el Cyber Monday: ordenadores portátiles y tablets con grandes descuentos

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(2 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Jesús Manzano

Ya hemos pasado Black Friday y comenzamos una nueva semana, por lo que hoy es otro de esos grandes días para todos los consumidores, ya que es el esperado Cyber Monday. Un día perfecto para encontrar aquel regalo o simplemente para darnos algún capricho para compensar lo que nos está tocando vivir.

Una jornada en la que podemos encontrar numerosas ofertas en informática: portátiles, monitores, discos duros… Si buscamos tablets, podemos encontrar una gran variedad de Samsung Galaxy Tab a muy buenos precios.

Un excelente momento para adelantar las compras de navidad. Aquí puedes ver una selección de las mejores ofertas en el Cyber Monday, ¡echa un ojo!

El ordenador portátil más ligero de LG 500€ más barato.

Con un ahorro de 500€, esta oferta del portátil de LG gram 15Z95P entra en la selección de mejores ofertas de esta edición de ofertas de Black Friday.

La característica más reseñable de este portátil es la potencia que han conseguido en un tamaño y peso tan contenido. Apenas llega a 1 Kg de peso con una pantalla de 15’6″. Además destaca su autonomía, con más de 16 horas de uso. Todo esto acompañado de un procesador Intel Core i5, memoria RAM de 16GB y disco duro de 512GB SSD. Y no tienes que preocuparte por la instalación del sistema operativo, ya que tiene Windows ya instalado.

Ahorra 170€ en el portátil más vendido: Lenovo IdeaPad 3 Gen 6

Una de las mejores ofertas disponibles: Un ordenador portátil para las tareas del día a día por menos de 400€, con una calidad de construcción realmente buena.

Tiene un tamaño ideal para poder llevarlo a cualquier parte, con una pantalla suficientemente grande para poder ver series cómodamente y con la potencia para realizar las tareas diarias sin ningún problema. Además es ligero y con un diseño que minimiza los bordes y webcam HDR de 720p para poder hacer videollamadas.

Ahorra 200 euros en el Apple MacBook Air (2020)

El MacBook Air (2020) apuesta por la ligereza y la autonomía.

De hecho las cifras aportadas por el fabricante son de hasta 12 horas de autonomía y 1,29 kg de peso.

Asimismo también sigue la estela diseño minimalista de los Air con chasis de aluminio.

Eso sí, cuenta con teclado Magic Keyboard para sustituir el anterior teclado de mariposa de 2019.

Cuenta con procesador Intel Core i3 de décima generación a 1,1 GHz con 8 GB de memoria RAM y SSD de 256GB y una pantalla con panel Retina con True Tone de 13,3″.

Un conjunto apto para uso general, ofimática, navegar por internet o consumo multimedia.

Ahorra casi 500 euros en el ordenador portátil Lenovo 5 gen 6

Con un 29% de descuento, es una de las mejores ofertas de las primeras horas del Black Friday 2022. Ahorra 480 euros en el último modelo de Lenovo. Tiene una pantalla de 15.6 pulgadas FullHD 1920×1080 píxeles y un procesador AMD Ryzen 7 5800H.

¡400€ en este Portátil potente y ultra ligero de la marca Realme!

Este ordenador tiene un 40% de descuento, pasando de 999€ a 599€.

Se trata de un ordenador potente y sobre todo muy ligero y manejable. Es un modelo perfecto para entornos profesionales y personas que tengan que llevar el ordenador encima a lo largo del día. Su peso es de 1,37kg y su grosor no llega a los 15mm, además el diámetro de la pantalla es de 14 pulgadas.

Además este ordenador cuenta con un panel son resolución 2K (2560 x 1440 px) y una autonomía bastante decente, de unas 9h aproximadamente.

Ahorra más de 100€ Portátil HP 15s-eq2117ns

Es muy difícil encontrar un ordenador portátil con 12GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento SSD por este precio, sobre todo, teniendo en cuenta que el procesador es un AMD Ryzen 5 5500U. Por todo esto, este HP Laptop 15s se ha convertido en el ordenador más vendido en el último evento de Amazon Prime Day 2022, en su segunda edición. Por si fuera poco, además cuenta con un panel FullHD de 15.6″ y Windows 11 Home ya instalado.

29% de descuento en el Microsoft Surface Laptop Go

Aprovecha al máximo cada día con una batería que dura todo el día como la del dispositivo Surface Laptop, a un precio excepcional este Black Friday.

Estamos ante un equipo portátil que destaca por su pantalla táctil PixelSense de 12,45 pulgadas y que cuenta con la opción de un botón de encendido que es además lector de huella dactilar.

La configuración hardware destaca por los procesadores Core de 10ª generación: el Core i5 1035G1 de estos equipos es una elección notable.

Este portátil cuenta con puerto USB-C, pero no se olvida del puerto USB-A, ni del Surface Connect, necesario para cargar el equipo.

ASUS Chromebook Z1400CN-EB0420 casi a mitad de precio

El Asus Chromebook es posiblemente el mejor portátil 2-en-1 para niños con una pantalla de 14 pulgadas, diseñado en dos colores: azul y gris, con un peso de 1.2 kilogramos y un buen rendimiento con su procesador Intel Celeron a 1,6 GHz.

Tiene un disco duro de 16 GB y 4 GB de memoria RAM que lo hacen perfecto para un uso básico. Al ser un 2-en-1 se puede doblar su pantalla para convertirlo en una tableta con su pantalla táctil.

Incluye puertos: HDMI, USB y lector de tarjetas SD. Su batería tiene una duración de unas 9 horas en un misma carga. Tiene opción Amazon Secure para protección de daños accidentales. Y viene en dos colores: azul y gris.

Descuento 110 euros en el portátil HP 15s -eq2119ns

Es la versión mejorada, aunque cuenta con las mismas características: 12GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento SSD por este precio, sobre todo, teniendo en cuenta que el procesador es un AMD Ryzen 5 5500U. No obstante, tiene un precio ligeramente superior.

Ahorra 700€ en el portátil ASUS TUF Dash F15 FX517ZM

Si estás buscando un portátil gaming capaz de hacer funcionar la mayoría de juegos a un precio contenido, este Asus TUF Gaming puede cumplir con tus expectativas de especificaciones/precio. Uno de sus puntos fuertes es su pantalla, con una tasa de refresco de 144Hz, para que no pierdas detalle. Un procesador que Intel Core i-5 de 11ª generación, 16GB RAM y una gráfica Nvidia RTX3050 con 4GB dedicados capaz de mover los juegos a 1080p con 106FPS de media.

Acer Nitro 5, portátil para Gaming al precio más bajo de su historia (-450€)

Nunca en su historia había estado a este precio, un 37% de descuento. Por lo que si quieres dedicarte a jugar es una oportunidad a tener en cuenta.

Y es que este Acer Nitro es un ordenador con prestaciones muy por encima de su precio, aunque tenga alguna limitación, como por ejemplo que no corre bien con Windows 11. Pero se soluciona con el 10, y no echaremos en falta casi nada.

Su pantalla tiene muy buena calidad, es potente y rápido, con gran capacidad de almacenamiento y no hace apenas ruido.

Una cosa importante que debes saber es que para cargar hay que apretar hasta que escuches un click fuerte, porque si no aprietas hasta el tope, no carga. Cuesta, pero no hay que asustarse, Es un sistema diferente de conexión pensado para proteger al conector de romperse si estiras mucho el cable.

Portátil Lenovo Legion 5 Gen 6 con AMD Ryzen 7 5800H y NVIDIA GeForce RTX 3070-8GB

Con un 29% de descuento, es una de las mejores ofertas de las primeras horas del Black Friday 2022. Ahorra 480 euros en el último modelo de Lenovo. Tiene una pantalla de 15.6 pulgadas FullHD 1920×1080 píxeles y un procesador AMD Ryzen 7 5800H. Y con muy buena valoración de los usuarios.

«Me compré este portátil porque el otro que tengo tiene ya 7 años y se queda un poco corto de disco duro y de gráfica para jugar a los últimos juegos. Pagué 1239 EUR por él en Agosto 2022, ya que tenía un 20% de descuento sobre su precio original de 1549EUR. De momento sólo lo he probado con el Baldur’s Gate 3 y va genial. Eso sí, se calienta bastante, pero es lo normal en estos laptops».

Las mejores tablets en oferta:

Última actualización el 2022-11-28 at 01:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas