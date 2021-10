En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Germán T.

Saca el máximo rendimiento a tu tablet con un buen teclado

El teclado específico para tablet es un componente fundamental para sacarle un rendimiento similar al de un ordenador la hora principalmente de escribir textos largos.

La reducción del tamaño y peso de los ordenadores ha sido una constante en la evolución de este sector.

De los portátiles que pesaban tanto o más que uno de mesa actual a los de hoy con grosores que se miden en muy pocos centímetros han pasado una variedad amplísima de modelos.

Así y todo, el avance más tardío pero imparable de las tablets ha procurado que haya usuarios que prefieran este dispositivo a un portátil no solo por ser más ligeras y portables sino también por la óptima duración de su batería e incluso, en algunos casos, el precio también puede ser determinante.

La expansión del teclado para tablets delata que este dispositivo ha dado un salto cualitativo y aumentado su versatilidad ya que no solo es ya un objeto de entretenimiento sino un eficaz medio de estudio o trabajo.

Teclado para tablet: Cómo funciona

La tarea de conectar un teclado a una tablet es más que sencilla. Basta con proceder a una de estas dos opciones:

USB : Conectarlo al puerto ya que no requiere aplicación alguna. Muy en desuso.

: Conectarlo al puerto ya que no requiere aplicación alguna. Muy en desuso. Bluetooth: Un proceso más largo que no complejo y el más extendido con diferencia en la actualidad.

Basta activar la función Bluetooh y seleccionar el teclado cuando aparezca en la búsqueda de dispositivos.

En algunos casos aparecerá en pantalla un número PIN que deberá introducirse desde el teclado para empezar a usarlo.

¿Son todos compatibles?

La mayoría funciona tanto con sistema IOS como Android, pero no está de más chequear siempre la compatibilidad para no llevarse sorpresas.

Sin embargo, en los teclados integrados en funda muchos de ellos están configurados para un modelo concreto de tablet.

Ultra delgado y cómodo: Rii BT11

Un líder especialmente ultra fino en una gama que tiene en este tipo de grosores una de sus principales características. Queda prácticamente al ras de la mesa cuando se dispone a ser usado.

En este destaca por encima la universalidad en cuanto a compatibilidad con cualquier tablet a través de Bluetooh ya que opera con iOs, Mac OS y Android.

Otra de las cualidades que suma para justificar su posición es que resulta muy cómodo de teclear gracias a una adecuada distancia entre las teclas.

La configuración de estos teclados para activarse con Bluetooh les abre la posibilidad de funcionar con otro tipo de dispositivos, pero este modelo queda especialmente acoplado a la tablet dando un aire de mini portátil.

Aunque no suela ser necesario ya que la pantalla está en la inmensa mayoría de los casos muy cerca del teclado, cuenta además con una distancia holgada de radio de conectividad.

Como es obvio, dado su mínimo grosor, es un teclado que se puede llevar a cualquier sitio sin problema alguno. Una excelente opción ya que su precio resulta económico.

Teclado para tablet universal con funda: Vbestlife

Esta funda-teclado tiene como ventaja principal y muy destacable que resulta muy versátil para distintas pantallas. Es esta alternativa una baza a tener muy en cuenta ya que muchas se adaptan solo a un modelo de tablet.

Para tratarse de un producto que viene a ser dos en uno su precio resulta muy económico. Rápida conexión, dando por hecha la facilidad generalizada en estos teclados conectados por Bluetooh.

Otro de los aspectos a destacar es que no existe retardo entre la pulsación de la techa y su reflejo en pantalla, algo que puede ocurrir en determinados casos.

Una funda con teclado muy simple de diseño, de acabados susceptibles de ser mejorados, pero útil y aconsejable en función de su precio.

Sobrio y consistente: Fintie

Teclado muy sobrio y convencional compatible con tablets iOS y Android, con un grosor también mínimo y fabricado en un derivado plástico de buena calidad que le dota de una apreciable consistencia.

Eficiente tanto cuando se usa como cuando no ya que incorpora un botón para desconectarse de manera automática si no se utiliza para no gastar energía.

En todo caso, al igual que el resto de la gama, la duración de las cargas de este tipo de teclados es muy alta y no resultará normalmente un problema.

Tampoco lo será, en absoluto, llevarlo en un mínimo espacio de la cartera o la mochila ya que ocupa muy poco y es sumamente ligero.

Un teclado para tablet con apuesta estética: Logitech K380

Si el modelo anterior resulta sobrio de aspecto poco o nada tiene que ver con este que, además del cambio de estética, resulta sensiblemente más caro sobre la media de esta gama.

A cambio, a su compatibilidad con los sistemas, suma unas llamativas teclas redondas y un color nada discreto que se puede variar ya que se distribuye en varios.

En cuanto a su grosor no es de los más minimalistas ya que tiene forma de cuña y en la parte superior resulta bastante más ancho que en la inferior (hablamos siempre de pocos centímetros).

Muy cómodo a la hora de escribir por las distancias entre sus teclas, totalmente simultáneo el escrito a la pulsación y, en suma, una óptima y bonita opción si se está dispuesto a pagar algo más.

Convencional y eficaz: D Dingrich

Convencional, sencillo, práctico y bastante económico. Un teclado en blanco plata similar por diseño a los usados en los Mac que opera con tablets iOS y Android y que resulta bastante asequible de precio.

Estable gracias a las pequeñas piezas de goma que incorpora en la parte inferior y consistente de material.

Otra de sus cualidades a aportar es que resulta bastante silencioso al teclear y muy fácil de transportar si se va de viaje o a alguna reunión.

Qué tipos hay

Es tanta la variedad que una de las distinciones más genéricas sería:

Independientes : Tienen como ventaja la enorme variedad de modelos, diseños y precios y que, al ir por separado, no siempre es necesario llevarlo encima.

: Tienen como ventaja la enorme variedad de modelos, diseños y precios y que, al ir por separado, no siempre es necesario llevarlo encima. Integrados en la funda: Si vas a necesitar escribir en la tablet no se necesitará llevar dos dispositivos distintos, aunque esta opción será más grande y menos ligera dentro de unos márgenes totalmente asumibles. Suelen ser más caros.

Además, hay otros más modernos como aquellos que se pueden enrollar para guardar en espacios muy reducidos.

Qué tener en cuenta en un teclado para tablet

Tamaño y peso

Ni un factor ni otro son un problema ya que se trata, habitualmente, de productos no muy grandes y ligeros.

Si es cierto que el tamaño, no tanto el peso, es un aspecto a tener más en cuenta hay que redundará en la comodidad a la hora de escribir.

Distancia entre teclas

Muy vinculado al último apunte sobre las dimensiones del dispositivo y también al tamaño de los dedos del usuario.

Si se va a usar para escribir con frecuencia mejor que no estén muy apretadas.

Diseño

Con independencia de la estética, el consejo es que sea lo más ergonómico posible y, en consecuencia, cómodo de usar.

Teclado de tablet integrados

Ya hemos dedicado un epígrafe concreto a este tipo de teclados que van integrados en la funda.

Protegen, son versátiles, pero más grandes y habitualmente exigen un mayor desembolso.

Autonomía

Un factor que sí hay que tener muy en cuenta. Hay que decir que, en general, duran mucho sin necesidad de recarga.

En algunos modelos días e incluso semanas en función, claro está, del uso.

Compatibilidad

También hemos aludido ya con más detalle a este punto.

Con la mayoría no hay problema por su compatibilidad de sistemas, pero, por si acaso, mirarlo bien en su ficha técnica.

Retroiluminación

Puede parecer un factor secundario, pero no sobra que se pueda escribir o usar en cualquier circunstancia incluida la falta de luz.

