No hay nada con mejor sabor que la comida que se prepara con amor…y con carbón. No podemos ocultar que no es el mismo sabor un chuletón o una parrillada de verduras hechas en la sartén que en una barbacoa.

Y aunque podamos pensar que para disfrutar de estos platos deliciosos, hechos al fuego vivo, necesitamos un gran jardín y una barbacoa de 20 kilogramos, no tiene por qué ser así.

En Amazon hay cientos de productos increíbles y buenas ideas para hacernos la vida más sencilla. Entre ellos, se encuentra la barbacoa portátil Edihome.

Con más de un centenar de valoraciones que le otorgan una puntuación de 4,1 sobre 5, los usuarios que ya la han probado aseguran que se trata de una «buena compra«, de «tamaño reducido, fácil de montar y desmontar«.

«¡BBQ portátil por su dimensión y calidad esta perfecto! Llevo mas de 20 veces y esta igual que primer día. Se lava fácil […]», comenta un usuario de Amazon.

Veamos entonces esas características que la hacen tan deseable.

Práctica, fácil de usar y asequible

Con esta barbacoa portátil podrás disfrutar en cualquier sitio, ya sea de acampada, haciendo una ruta o, incluso, en una pequeña terraza. Además de ahorrar espacio cuando cocines, también lo ahorrarás cuando la quieras almacenar gracias a su diseño compacto, plegable y ligero.

Tan ligera, como fácil de usar, puesto que sólo tendrás que abrir las patas y colocarla en un sitio plano para empezar a cocinar.

Asimismo, incluye un cajón extensible para colocar el carbón y una rejilla que lo separa de la ceniza para evitar que este se apague, así como una bandeja de carbón con orificios para una mejor ventilación que ayuda a la quema del carbón.

En cuanto a su material, está fabricada en acero inoxidable que soporta altas temperaturas y evita oxidaciones después de su lavado.

Una adquisición con la que podrás disfrutar de momentos inolvidables en buena compañía y con buena comida.

Y si te preocupa su garantía, te informamos de que los productos Edihome disponen de garantía europea.

