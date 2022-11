En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

Las tarjetas de memoria son imprescindibles en nuestro día a día. Porque son soportes de almacenamiento para guardar y conservar datos.

Y por datos entendemos nuestros bienes más preciados, como fotografías o vídeos. Y, por supuesto, también documentos importantes, como facturas, garantías, informes médicos o burocracia en general.

En definitiva, que tener unas cuantas tarjetas de memoria es innegociable para nosotros. No solo por su función, sino porque sin ellas muchos dispositivos, como algunas cámaras de fotos o smartphones, no funcionan (o no lo hacen adecuadamente).

Por eso, si estás pensando en renovar la tuya necesitas adquirir alguna extra, tenemos una buena noticia. Y es que es una buena ocasión para hacerlo, porque hemos encontrado en Amazon una tarjeta de memoria SanDisk de 256 gigas y rebajadísima (¡con -47% de descuento!).

Y normalmente SanDisk tiene fama, pero en este caso también garantías: esta tarjeta en concreto tiene casi 280.000 valoraciones con una nota de 4,7 sobre 5 en Amazon.

Lo mejor: gracias a este descuento la puedes conseguir por 29,90€ (habitualmente cuesta 55,99€).

Se trata de una tarjeta Micro SDXC, adecuada para smartphones y tabletas Android, y también para cámaras compactas. Y como decíamos, está rebajada y gracias a este descuento la puedes conseguir por 29,90€, cuando en condiciones normales su importe asciende a 55,99€.

Con mucha capacidad y muy rápida

Esta memoria destaca por su buena relación calidad-precio, y más con este descuentazo. Porque cuenta con mucha capacidad para que guardes lo que quieras…

256 gigas dan para mucho… Tanto como para despreocuparse de comprar una nueva en mucho tiempo.

Asimismo, esta SanDisk destaca también por sus velocidades de transferencia, ya que son de hasta 120 MB y por eso permiten transferir hasta 1000 fotos en un minuto.

En cuanto a las aplicaciones, se cargan rápido gracias a la clasificación de rendimiento a1.

Por último, resulta interesante conocer que cumple con los estándares de compatibilidad de Google Chromebook (dispone de la insignia Works With Chromebook).

No solo hay un tipo

En concreto y según explica el fabricante Kingston, las hay para drones, cámaras, dispositivos móviles…

Las variantes SD y microSD son las más utilizadas. Generalmente se usan para <teléfonos inteligentes y cámaras digitales, y también son compatibles con equipos como cámaras DSLR y consolas Nintendo Switch.

¿Qué tipo de tarjeta requiere tu dispositivo?

Para saber qué tipo de tarjeta requiere tu dispositivo, solo tendrás que revisar el manual de instrucciones o la web del fabricante en cuestión.

Allí podrás averiguar con qué norma de SD es compatible tu dispositivo. Tanto las SD como las microSD comparten las mismas normas: SD, SDHC, SDXC y SDUC de un lado, y microSD, microSDHC, microSDXC y microSDUC, del otro.

Las normas más populares para SD y microSD, tal y como explica Kingston son SDHC y SDXC. La principal diferencia entre las normas SD es la capacidad de almacenamiento. En este sentido, tal y como señala el fabricante de memorias estadounidense, si grabas vídeos 4K, lo más probable es que necesites una tarjeta SDXC, ya que su capacidad máxima de 2 TB es óptima para almacenar estos contenidos.

Para el usuario medio, sin embargo, bastará con una tarjeta de 32 GB o 64 GB. Con una tarjeta de volumen medio es posible capturar centenares (e incluso miles) de fotos y vídeos. Sobra decir que una como la SanDisk que nos ocupa, de 256 gigas, da para rato, incluso para capturar y guardar muchas horas de vídeo en alta definición.

