«El producto me gusta porque es muy cómodo, si se te cae te enteras, ya que es un cuerpo de aluminio, no sé ralla con facilidad, se me ha caído varias veces y ni un picotazo. La verdad que muy bien, el mecanismo par sacarlas funciona perfecto y alberga una tarjeta más de las que pone en descripción», señala, por su parte, Santiago.